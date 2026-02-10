EEUU avanza en su programa de dron de combate colaborativo: asignará a los UAV las misiones más peligrosas y delicadas

El Departamento de Guerra de Estados Unidos cuenta en la actualidad con varios programas para el desarrollo de aeronaves no tripuladas que sirvan de apoyo a los cazas en las misiones más complejas y arriesgadas.

Los drones ya son herramientas críticas para los militares, pero lo que busca el Pentágono es ir un paso más allá en la relación entre la máquina tripulada y la que no lo está, proporcionando capacidades nunca vistas hasta ahora.

Para lograrlo, Estados Unidos mantiene tres grandes programas en activo. Uno de ellos para la Fuerza Aérea, el segundo para la Armada y otro para el Cuerpo de Marines, cada uno enfrentándose a sus particularidades y con el foco puesto en cubrir las necesidades de ambas ramas de las Fuerzas Armadas.

Bajo el sobrenombre CCA (Collaborative Combat Aircraft), Estados Unidos planea incorporar estas aeronaves no tripuladas a principios de la década que viene, un cronograma muy ajustado para un programa que promete ser multimillonario.

"El CCA nos ayudará a replantear el espacio de batalla, ampliar el alcance, la flexibilidad y la letalidad en las operaciones de combate", dijo hace unos meses David Allvin, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EEUU.

Esta relativa urgencia por ir demostrando capacidades provoca que las compañías seleccionadas por el Pentágono no desaprovechen una sola oportunidad para dar a conocer sus avances al mundo, como ha sido el caso del recién clausurado Salón Aeronáutico de Singapur.

La ciudad asiática ha estado en el foco internacional en los últimos días por compañías como Anduril o General Atomics, las dos únicas elegidas por el Departamento de Guerra para llevar a cabo el CCA de la Fuerza Aérea, que han expuesto allí sus creaciones.

Anduril adquirió la compañía Blue Force en 2023 y, de paso, se hizo propietaria de la tecnología detrás del dron Fury como plataforma aérea de cabecera.

El Fury ha sido la llave maestra para que Anduril participara de forma directa y con un sistema más maduro en el programa CCA de la Fuerza Aérea.

Un modelo por ordenador del YFQ-42, en primer plano, junto a otro de los drones CCA planeados Fuerza Aérea de Estados Unidos

De hecho, según recoge AirForce Technology, la plataforma ha ido avanzando en los últimos años con la integración de varios sistemas desarrollados por la propia Anduril y el YFQ-44A, como ha sido designado por la USAF, completó su vuelo inaugural en octubre de 2025.

La aproximación de General Atomics al programa ha sido diametralmente opuesta, apostando por tecnología propia basada en su plataforma experimental XQ-67.

La designación de la Fuerza Aérea de EEUU para el modelo de General Atomics fue YFQ-42A y realizó su vuelo inaugural en agosto del mismo año que su rival directo.

Ambas aeronaves se encuentran actualmente realizando pruebas y exámenes para la USAF, tanto en California como en la Unidad de Operaciones Experimentales en la Base Aérea de Nellis, en el estado de Nevada.

Según la última información disponible, la Fuerza Aérea estadounidense deberá elegir entre Anduril y General Atomics este mismo año para continuar con el siguiente paso y, si todo sale según lo previsto, adjudicar la compra de "más de 100 CCA" a la compañía ganadora.

Estas "más de 100 unidades" responden únicamente al primer lote —conocido como Increment 1—, pero la Fuerza Aérea ya se encuentra trabajando en el Increment 2 en el que podrán competir de nuevo las compañías descartadas en el proceso vigente.

YFQ-42, en su primer vuelo General Atomics

Según documentación del Congreso estadounidense, el objetivo es incorporar unos 1.000 CCA en una relación dos a uno frente a 500 cazas.

US Navy

De forma paralela, tanto la Armada estadounidense como el Cuerpo de Marines se encuentran igualmente trabajando sus particulares programas de Collaborative Combat Aircraft.

El pasado septiembre, Breaking Defense informó que Anduril, Boeing, General Atomics y Northrop Grumman recibieron contratos de la US Navy para el desarrollo conceptual de aeronaves. Por otro lado, Lockheed Martin también se encuentra trabajando de forma independiente en un sistema de control común.

Durante el Salón Aeronáutico de Singapur, Anduril comunicó que aprovechará algunos elementos del sistema desarrollado para la USAF para su propuesta a la Navy, aunque contemplan una adaptación directa de la misma plataforma.

"Será un avión diferente, pero vamos a aprovechar componentes y filosofías de diseño similares", dijo Jason Levin, vicepresidente de dominio aéreo y ataque de Anduril, haciendo referencia al anteriormente citado YFQ-44 'Fury', a USNI.

Según el mismo directivo, Anduril no está modificando el 'Fury' de la Fuerza Aérea para hacerlo compatible con los requisitos de la Armada estadounidense, cuya principal necesidad es la capacidad de operar a bordo de portaviones.

Familia Gambit General Atomics

Ambos programas, en cambio, compartirán algunos componentes en sectores críticos como la aviónica o el software con los que aligerar el proceso de adopción por parte de la Navy.

Según recoge el mismo medio, un portavoz de General Atomics aseguró que el proceso de diseño de su propuesta naval se encuentra en una etapa muy temprana y que las especificaciones todavía no se han definido.

Lo único que parece claro es que el modelo se basará en los drones Gambit. Esta familia de aeronaves especialmente diseñada con un núcleo común para agilizar el proceso de ingeniería y a cuyos miembros se aplican las modificaciones necesarias para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Mientras todo esto ocurre, la US Navy ya ha realizado varios vuelos experimentales para probar la inteligencia artificial desarrollada por Shield AI que integrarán sus drones para trabajar de forma conjunta a los aviones tripulados.

Marines y Army

En cuanto al Cuerpo de Marines, se sabe que han asignado un Increment 1 al dron Kratos de la compañía Northrop Grumman para el desarrollo de un CCA expedicionario al que ir incrementando sus capacidades de forma gradual en campos como el mando y control, la guerra electrónica, la computación de misión o el enlace de datos.

Se trata de una aproximación prácticamente calcada a la que lleva a cabo la Fuerza Aérea estadounidense, apostando por un desarrollo junto a unidades tácticas del propio Cuerpo de Marines y no sólo en el laboratorio.

Kratos XQ-58 Valkyrie en vuelo AFRL

A finales del 2025, el Ejército de EEUU también confirmó públicamente que se encontraba buscando una capacidad similar a la CCA, siendo la última de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas del país americano en sumarse a esta iniciativa del Pentágono.

El planteamiento del Army pasa por el estudio de las tecnologías que irán eligiendo tanto la Fuerza Aérea como la Navy con el fin último de integrarlas en su flota de aeronaves de despegue vertical y aterrizaje como núcleo de su capacidad aérea.