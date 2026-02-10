Cazas F-18, misiles Patriot y la fragata 'Méndez Núñez': España despliega 2.000 militares para defender su espacio aéreo

Las Fuerzas Armadas despliegan desde este lunes un potente escudo aéreo y marítimo en el sur de la península: 1.964 militares, cazas F‑18, misiles Patriot, Hawk y Mistral y la fragata 'Méndez Núñez' se integran en el ejercicio Eagle Eye 26-01 para poner a prueba la defensa del espacio aéreo nacional.

Bajo la dirección del Mando Operativo Aéreo (MOA), el dispositivo combina medios del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en uno de los entrenamientos conjuntos más exigentes de la estructura de defensa española.​

El ejercicio se enmarca en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión que las FFAA realizan de forma permanente para garantizar la seguridad en los espacios de soberanía e interés nacional.

En este sentido, la fuerza aérea española mantiene la vigilancia y la defensa del espacio aéreo las 24 horas del día durante todo el año, apoyada en la red de radares del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo (SVICA), centros de control y aviones de alerta temprana.​

Sobre esta estructura se articula el Sistema de Defensa Aérea (SDA), en el que se integran también unidades antiaéreas del Ejército de Tierra y fragatas de la Armada, configurando un entramado conjunto capaz de detectar, identificar y -si fuera necesario- neutralizar cualquier amenaza aérea.

Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) EMAD

El objetivo: reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante incursiones o movimientos de aeronaves no identificadas en el espacio aéreo de responsabilidad nacional.

Eagle Eye es una activación periódica organizada por el MOA para integrar capacidades y maximizar el adiestramiento de las unidades, rotando por diferentes puntos del territorio nacional.

En esta edición, el ejercicio se desarrolla del 9 al 12 de febrero entre la Base Naval de Rota (Cádiz), la Base Aérea de Morón (Sevilla), las aguas del Golfo de Cádiz y el espacio aéreo adyacente.​​

Del total de efectivos desplegados, 1.500 pertenecen al Ejército del Aire, en torno a 314 a la Unidad de Defensa Antiaérea del Ejército de Tierra y aproximadamente 150 a la Armada, representada no solo por la dotación de la 'Méndez Núñez' sino también por apoyos navales en Rota.​

La punta de lanza en el aire

El Ala 12, con base en Torrejón de Ardoz, aporta seis cazas F‑18, que se despliegan a Morón de la Frontera para integrarse en el dispositivo de defensa aérea. Se trata de una unidad de combate clave en la vigilancia del espacio aéreo nacional, que habitualmente contribuye al servicio de alarma QRA (Quick Reaction Alert).​

Los F‑18 del Ala 12, tal como han recordado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), son plataformas multipropósito capaces de misiones aire‑aire y aire‑superficie, equipadas con tecnología avanzada, radar embarcado, enlace de datos MIDS e interrogador‑transpondedor.

Cazas F-18 EMAD

Para el Eagle Eye 26‑01 operan en configuración de defensa aérea, armados con misiles de medio alcance AMRAAM y de corto alcance IRIS‑T, lo que les otorga una notable capacidad de combate.​

Su misión en la activación es contribuir a la policía aérea: interceptar, identificar e intervenir las trazas que se les asignen, además de cumplir los vuelos de adiestramiento previstos. El ejercicio supone también poner a prueba la capacidad del Ala 12 para destacarse en una base de despliegue y conectarse a un sistema de mando y control complejo.​

El escudo terrestre

El componente terrestre del dispositivo lo aporta la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) 'Carthago', compuesta por distintas unidades del Mando de Artillería Antiaérea. Bajo el liderazgo del teniente coronel Félix Antonio Ayala Sánchez, se constituye sobre la base del Grupo de Artillería Antiaérea (GAAA) II/73, con amplia experiencia en operaciones internacionales.​

Por primera vez este año, el GAAA II/73 NASAMS lidera la UDAA del MOA, asumiendo el núcleo de mando y control y el núcleo logístico de la organización operativa.

Cañón antiaéreo Skydor EMAD

El núcleo de fuego, por su parte, integra una batería de misiles Patriot del GAAA III/73, una batería Hawk del GAAA I/74, una batería Mistral del GACALEG, un pelotón Mistral del GAAA II/71 y una sección de cañones antiaéreos 35/90 Skydor del GAAA I/71.​

La Unidad de Transmisiones del MAAA garantiza el enlace e integración de la UDAA en el Sistema de Defensa Aérea, mientras una compañía de la X Bandera de la Legión “Millán Astray” se encarga de la seguridad y protección de la fuerza durante el despliegue.

Fragata F-104 'Méndez Núñez' durante unas maniobras en el Mediterráneo junto con la US Navy en 2019 EMAD

En el mar, la pieza clave es la fragata F‑104 'Méndez Núñez'. Este escolta multipropósito de primera línea basa su potencia en el sistema de combate Aegis diseñado -por la industria estadounidense- para operar en escenarios de alta intensidad bajo triple amenaza: aérea, de superficie y submarina.​

El radar SPY‑1D es el corazón del Aegis y permite detectar y seguir una gran cantidad de contactos aéreos y de superficie en un radio superior a los 500 kilómetros, así como guiar misiles antiaéreos SM‑2 y ESSM lanzados desde el sistema vertical de lanzamiento (VLS). Además, el buque puede integrar un helicóptero SH‑60 como un sensor adicional, ampliando el alcance de detección y ataque.​​

El cerebro del sistema

Más allá de los medios visibles, el éxito de Eagle Eye 26‑01 descansa en los órganos de mando y control que actúan como auténtico cerebro del sistema de defensa aérea. El Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), ubicado en Torrejón, forma parte del SVICA y está asignado permanentemente al Núcleo de Fuerza Conjunta Actuando, proporcionando la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo (ASACS).​

Desde su sala de operaciones se detectan, identifican y clasifican todos los objetos aéreos que entran en el espacio de responsabilidad nacional, se ejerce el control táctico de los medios asignados y se integran los datos procedentes de sistemas navales y terrestres. ​

El Centro de Operaciones Aéreas (AOC) es, a nivel táctico, el órgano encargado de planear, asignar cometidos, dirigir, controlar y analizar la actividad de las fuerzas asignadas. Funciona como Puesto de Mando para la vigilancia y control del espacio aéreo, la policía del aire, la defensa aérea y antimisil.​