Marine Instruments se alía con Globaz Technologies para abrir el mercado indio a su dron solar de vigilancia marítima 'AirFox'

Marine Instruments ha firmado un acuerdo con la india Globaz Technologies para introducir su dron solar M5D-AirFox en el mercado indio. El M5D-AirFox es un dron no tripulado, diseñado para vigilancia marítima, con autonomía de hasta diez horas y alcance de 33 kilómetros. El vehículo opera con energía solar, lo que lo hace respetuoso con el medioambiente y adecuado para misiones de seguridad, rescate, control pesquero y respuesta a desastres. El acuerdo prevé colaboración técnica, capacitación y reuniones con instituciones relevantes de India para adaptar el dron a las necesidades locales.

Marine Instruments ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con la compañía india Globaz Technologies, dedicada a la integración de sistemas de defensa y aeroespaciales. El acuerdo se rubricó el World Defense Show 2026, una de las ferias más importantes de Oriente Próximo, que tiene lugar esta semana en Arabia Saudí.

El MoU,según han explicado este lunes desde la empresa española, establece un marco de colaboración para explorar oportunidades conjuntas en India, con especial atención a la vigilancia marítima, las misiones de seguridad y los sistemas no tripulados.

En este contexto, destaca el vehículo aéreo no tripulado M5D-AirFox, un dron diseñado para operaciones de observación y patrullaje en entornos marítimos complejos.

La alianza combina la experiencia tecnológica y las soluciones patentadas de Marine Instruments con la sólida presencia local y el conocimiento del ecosistema de defensa indio de Globaz Technologies.

Ambas compañías prevén cooperar en familiarización técnica, programas de capacitación y actividades de introducción al mercado, además de mantener conversaciones con actores institucionales relevantes.

Firma del acuerdo entre Marine Instruments y Global Technologies Marine Instruments

"India representa un mercado estratégico y de gran relevancia para Marine Instruments”, ha afirmado Gabriel Gómez Celaya, director general de la firma española. "Este memorando nos permitirá trabajar codo a codo con Globaz Technologies y explorar cómo nuestras soluciones pueden contribuir a los desafíos de seguridad marítima del país".

Por su parte, Karan Wilkhoo, director de Globaz Technologies, ha destacado que "el sistema M5D-AirFox aporta capacidades operativas únicas". Y ha añadido que el acuerdo ofrece "un marco sólido para evaluar oportunidades conjuntas dentro del programa indio Make in India".

Características del UAV

El M5D‑AirFox es un dron solar diseñado específicamente para operaciones de vigilancia marítima, capaz de operar tanto desde plataformas navales como desde la línea de costa. Su sistema de propulsión silencioso, junto con una autonomía de hasta diez horas y un alcance de 18 millas náuticas (33 kilómetros), le confiere una combinación excepcional de sigilo, sostenibilidad y fiabilidad.

Además, al funcionar con energía solar, su huella de carbono es nula, un factor que lo convierte en una opción respetuosa con el medioambiente y alineada con las exigencias actuales de sostenibilidad en el ámbito de la defensa y la seguridad marítima.

Drones M5D-AirFox en la cubierta de un buque de la Armada Marine Instruments

Sus capacidades lo hacen idóneo para una amplia gama de misiones: desde la vigilancia y protección de fronteras marítimas hasta operaciones de rescate, control pesquero, monitorización de fauna marina o respuesta ante desastres naturales.

Gracias a su diseño ligero y su discreción operativa, el M5D‑AirFox puede cubrir grandes extensiones de mar sin ser detectado, garantizando una observación continua y segura incluso en condiciones meteorológicas adversas.

En España, este dron ya participa activamente en la vigilancia pesquera de los más de 6.900 kilómetros de costa bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Otro de sus puntos fuertes es su avanzado software de simulación y control, que permite entrenar a los operadores en despegue, vuelo, aterrizaje y planificación de misiones bajo distintos escenarios y condiciones climáticas.

Las imágenes captadas por el UAV pueden visualizarse en tiempo real desde dispositivos móviles, tabletas o portátiles, facilitando la coordinación entre equipos y acelerando la toma de decisiones en operaciones críticas.

Esta integración tecnológica convierte al M5D‑AirFox en una herramienta de alta eficiencia para tareas de observación y seguridad marítima en entornos exigentes.