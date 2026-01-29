Irán acaba de incorporar 1.000 drones a su arsenal en medio de las tensiones con EEUU

El anuncio llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que “todas las opciones están sobre la mesa” si Teherán se niega a volver a la mesa de negociaciones.

Fuentes militares iraníes precisaron que los nuevos vehículos aéreos no tripulados se destinarán a tareas de vigilancia, ataque y guerra electrónica, y que su despliegue se ajusta a las “necesidades estratégicas del momento”. Con esta expansión, la República Islámica busca reforzar su capacidad disuasoria frente a un eventual ataque estadounidense.

“Los nuevos vehículos aéreos no tripulados (UAV) han sido desarrollados en respuesta a las amenazas de seguridad emergentes y a las lecciones extraídas de la reciente guerra de doce días”, informó el Ejército iraní en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

La referencia apunta al conflicto de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva contra Irán que derivó en una intervención estadounidense, con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes, según apunta la agencia EFE.

Durante aquel conflicto, Israel lanzó bombardeos diarios contra instalaciones militares, civiles y nucleares en territorio iraní, incluida Teherán. Los ataques dejaron más de un millar de muertos en el país persa.

Irán posee una de las industrias armamentísticas más avanzadas de la región, especialmente en el desarrollo de drones y misiles. En 2024 presentó un nuevo vehículo aéreo no tripulado con un alcance de 2.000 kilómetros, autonomía de vuelo de 24 horas y capacidad para portar distintos tipos de munición y bombas.

Actualmente, la República Islámica enfrenta la amenaza de una posible intervención estadounidense, después de que Washington desplazara al portaaviones USS Abraham Lincoln y a su grupo de escolta —compuesto por tres destructores— hasta aguas cercanas al territorio iraní.

Trump aseguró ayer que la flota naval enviada al golfo Pérsico “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”.

En su declaración, comparó la situación actual con la de Venezuela, país en el que —recordó— ordenó la captura de Nicolás Maduro durante su mandato, y urgió a Irán a sentarse a negociar un nuevo acuerdo nuclear.

La orden de desplegar la flota —encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln— se produjo tras semanas de intensas protestas en Irán, iniciadas a finales de diciembre de 2025.

Las manifestaciones, que comenzaron por el deterioro económico y la inflación, pronto derivaron en exigencias políticas más profundas, con llamados al fin de la República Islámica.

Las autoridades iraníes reprimieron las movilizaciones con dureza, mientras acusaban a Estados Unidos e Israel de estar detrás de la ola de descontento.

Teherán cifra en 3.117 los fallecidos durante los enfrentamientos, aunque organizaciones opositoras en el exilio, como HRANA —con sede en Estados Unidos—, elevan la cifra a 6.126.

El despliegue naval estadounidense añade tensión a un escenario ya enrarecido en Oriente Medio, donde los analistas advierten de un riesgo creciente de enfrentamiento directo entre Washington y Teherán