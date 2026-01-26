El destructor furtivo 'USS Zumwalt' de EEUU regresa a la mar reconvertido en buque de ataque con misiles hipersónicos

Está previsto que los otros destructores de la clase Zumwalt sigan el mismo proceso de modernización para integrar capacidades hipersónicas.

La actualización incluyó la retirada de los cañones AGS de 155 mm y la instalación de nuevos tubos de lanzamiento específicamente dimensionados para misiles hipersónicos.

El USS Zumwalt ha sido modernizado y reconvertido en el primer buque de superficie de la US Navy diseñado para ataques con misiles hipersónicos convencionales.

El destructor furtivo USS Zumwalt (DDG 1000) ha regresado a la mar tras completar con éxito una profunda modernización que lo ha reconvertido en el primer buque de superficie de la Marina de Estados Unidos (US Navy) configurado específicamente para el ataque con misiles hipersónicos convencionales.

Esta reconversión marca un cambio de rol para la clase Zumwalt, que pasa de su misión inicial de apoyo de fuego de superficie a convertirse en una plataforma de ataque rápido de alta precisión contra objetivos de alto valor.

Estos trabajos han corrido a cargo del astillero Huntington Ingalls Industries (HII), que recientemente ha llevado a cabo con éxito las pruebas de mar del USS Zumwalt, validando en alta mar la extensa actualización acometida sobre la embarcación desde su llegada a las instalaciones, en agosto de 2023.

Durante este periodo, el buque fue llevado a dique seco y posteriormente a tierra para permitir al equipo de Ingalls acometer una serie de mejoras tecnológicas de gran calado. Estas pruebas suponen la primera confirmación operativa de la decisión de la US Navy de redefinir el empleo de la clase Zumwalt hacia el ataque hipersónico convencional.

En este sentido, el presidente de Ingalls, Brian Blanchette, ha destacado que se ha alcanzado un "hito crucial" junto a la Marina y los socios industriales.

Blanchette ha puesto en valor el desarrollo del primer buque de guerra dotado de capacidades hipersónicas, un salto cualitativo en la evolución del poder naval estadounidense.

En su concepción original, la clase Zumwalt estaba pensada para proporcionar apoyo de fuego de superficie a fuerzas desplegadas en litoral, gracias a sus dos Sistemas de Cañones Avanzados (AGS) de 155 mm.

El USS Zymwalt durante sus pruebas de mar HII

Sin embargo, el elevado coste y las limitaciones asociadas a la munición guiada desarrollada para estos cañones llevaron al Pentágono a replantear el concepto de empleo.

La reconversión del USS Zumwalt supone, en la práctica, el abandono de ese rol de artillería naval de largo alcance en favor de una capacidad de ataque hipersónico convencional.

Como parte de la modernización, los dos AGS de 155 mm han sido retirados y sustituidos por nuevos tubos de lanzamiento específicamente dimensionados para misiles hipersónicos, según ha confirmado el astillero.

Aunque HII no ha revelado detalles concretos sobre el número, la configuración o la disposición de los lanzadores, imágenes disponibles apuntan a la instalación de una infraestructura de lanzamiento de gran diámetro, distinta de los sistemas de lanzamiento vertical estándar, según detalla el medio especializado Army Recognition.

Esta transformación convierte al Zumwalt en el primer buque de EEUU adaptado para el despliegue del sistema de armas previsto en el programa de misiles hipersónicos de la US Navy (CPS).

Sin embargo, la embarcación no podrá probar su capacidad hasta que Lockheed Martin no concluya el desarrollo de la munición hipersónica, proyecto que acumula varios años de retrasos.

Ataques de precisión

El CPS es un sistema convencional, es decir, no nuclear. Según la información pública disponible, emplea un cohete propulsor de gran tamaño que acelera un cuerpo de planeo hipersónico común hasta velocidades superiores a Mach 5 antes de liberarlo para su fase de planeo hacia el objetivo.

Este enfoque permite combinar alta velocidad con maniobrabilidad en el tramo terminal, lo que complica la interceptación por sistemas de defensa aérea y antimisiles avanzados.

A diferencia de los misiles de crucero tradicionales, que priorizan la flexibilidad de ruta y perfiles de vuelo a baja cota, el CPS enfatiza la velocidad, la capacidad de penetración y la reducción del tiempo de alerta del adversario.

El número relativamente limitado de armas hipersónicas que el Zumwalt puede alojar, debido al gran tamaño de los lanzadores y la menor profundidad del cargador respecto a sistemas verticales convencionales, apunta a un empleo selectivo contra objetivos de alto valor operativo o estratégico.

El destructor USS Zumwalt navegando junto al buque de combate litoral USS Independence US Navy

De esta manera, más que una plataforma de fuegos sostenidos, el buque se configura así como un recurso de ataque de precisión de alto impacto.

Tras la integración del CPS en el Zumwalt, está previsto que los otros dos destructores de la serie sigan un camino similar. El USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002) ya se encuentra también en Ingalls para recibir el sistema de armas CPS, mientras que el USS Michael Monsoor (DDG 1001) tiene programada su integración durante una futura disponibilidad.

Un buque furtivo

De este modo, la clase Zumwalt, inicialmente concebida para misiones de ataque terrestre y apoyo de fuego en litoral, se reposiciona como una familia de plataformas de ataque estratégico convencional, capaces de operar como vectores de disuasión y de respuesta rápida dentro de un entorno de competición entre grandes potencias.

Los destructores de la clase Zumwalt incorporan un sistema de propulsión eléctrica integrado (IPS) de vanguardia, que genera y distribuye de forma flexible la energía para los sistemas de combate, sensores y propulsión.

Vista trasera del USS Zumwalt US Navy

Estas características le proporcionan una elevada reserva eléctrica para futuros sistemas de armas y sensores de alta demanda energética, y contribuye a optimizar la eficiencia y la firma acústica.

El casco de diseño antiolas y el perfil furtivo del Zumwalt reducen considerablemente su huella radar, lo que dificulta su detección y seguimiento por parte de radares adversarios.

Su arquitectura y sistemas le permiten desempeñar misiones de disuasión, proyección de potencia, control marítimo y mando y control, sirviendo como plataforma versátil para la integración de nuevas capacidades.

La incorporación del CPS se apoya precisamente en esta base tecnológica avanzada, permitiendo a la US Navy adaptar el buque a misiones emergentes sin renunciar a su potencial como plataforma de combate polivalente.

En diciembre de 2024, el USS Zumwalt fue desacoplado tras completar las fases principales de integración y se sometió a nuevos preparativos para su retorno al servicio activo. Las pruebas de mar recientemente completadas confirman el correcto funcionamiento de las nuevas configuraciones.