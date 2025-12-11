Miriad Global se alía con Ferrimax para la fabricación de barcazas blindadas para sus drones terrestres

Las claves nuevo Generado con IA Miriad Global y Ferrimax han firmado un Memorando de Intenciones para la fabricación exclusiva de barcazas blindadas destinadas a drones terrestres autónomos. La producción se realizará en la planta de Ferrimax en Sant Fost de Campsentelles, abordando desde la ingeniería y prototipado hasta la fabricación en serie bajo estándares OTAN. La alianza refuerza la cadena de suministro nacional y la soberanía industrial española, permitiendo la trazabilidad total de la producción y potenciando la integración en el entorno industrial de defensa europeo. Ferrimax podrá acompañar a Miriad Global en proyectos internacionales, manteniéndose la autoridad de diseño en Barcelona para asegurar la coherencia técnica.

Miriad Global ha firmado un Memorando de Intenciones (MoU) con Ferrimax, empresa líder en seguridad física y blindaje, para la producción exclusiva de las barcazas blindadas que equiparán sus plataformas autónomas terrestres. Este acuerdo supone un hito en la consolidación de una cadena de suministro nacional robusta y tecnológicamente avanzada, clave para el fortalecimiento de la soberanía industrial española en defensa.

En virtud del acuerdo, Ferrimax fabricará estas barcazas en su planta de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), donde se abordarán todas las fases del proceso: desde la ingeniería del blindaje y el prototipado, hasta la soldadura, los ensayos balísticos y la fabricación en serie, cumpliendo con los estándares OTAN más exigentes.

Además, se implementará un sistema de trazabilidad de lote y proceso, asegurando el control total de calidad en cada paso de la producción.

La alianza permite a Miriad Global, especializada en sistemas autónomos y electrónica crítica para el sector defensa, reforzar su modelo industrial dual, que combina la producción propia en España de subsistemas críticos -inteligencia artificial, electrónica, optrónica y estaciones de armas- con la coproducción en arquitectura abierta junto a socios europeos.

Este enfoque estratégico no solo potencia las capacidades nacionales, sino que también fortalece la integración de España en el entorno industrial de defensa europeo, promoviendo el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas de alto valor añadido.

Según explican ambas compañías, el alcance del acuerdo prevé no solo la producción nacional, sino también la posibilidad de que Ferrimax acompañe a Miriad en proyectos internacionales, desplegando capacidad productiva local en terceros países cuando los planes así lo requieran. Pese a ello, la autoridad de diseño permanecerá en Barcelona, garantizando la coherencia y trazabilidad técnica del conjunto.

"En un sector tan exigente como el de defensa, avanzar exige construir una cultura industrial compartida, basada en rigor, método y confianza mutua. La experiencia de Ferrimax aporta ese espíritu y nos permite elevar el nivel de exigencia con el que encaramos cada proyecto", ha destacado Antonio Navarro, presidente ejecutivo de Miriad Global.

Por su parte, Antonio de la Casa Uriarte, Managing Director de Ferrimax, ha subrayado que esta alianza supone "una oportunidad para aplicar nuestra experiencia en ámbitos tecnológicos emergentes, dentro de un modelo industrial sólido y con visión de futuro".

Ferrimax dispone de capacidad industrial para la producción en serie, departamentos de ingeniería mecánica y electrónica, e I+D propia, operando también bajo normas OTAN y en varios mercados europeos. Su incorporación al ecosistema de Miriad Global aportará una base industrial sólida y flexible, capaz de escalar la producción según el crecimiento de los proyectos terrestres de la compañía española.