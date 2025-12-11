La Armada recibe en Rota el dron naval Sead 23: lo probará durante todo 2026 en diferentes escenarios

Zelenza espera recibir un pedido de varias unidades en 2027, tras las pruebas y la integración con el sistema de combate SCOMBA de la Armada.

El dron puede apoyar operaciones de desembarco, vigilancia marítima y antipiratería, además de proyectar presencia y reforzar la seguridad en zonas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar.

El Sead 23 destaca por su modularidad y capacidad de integrar diferentes cargas útiles, como armas, sensores ópticos, infrarrojos y sistemas de guerra electrónica.

La Armada ha recibido en Rota el dron naval Sead 23 de Zelenza para probarlo durante todo 2026 en distintos escenarios operativos.

Tras finalizar sus últimas pruebas en Vigo, el dron naval Sead 23 de Zelenza ya se encuentra en manos de la Armada, concretamente en el Centro de Experimentación de Sistemas no Tripulados (CEVENTA) ubicado en Rota (Cádiz).

"La misión del CEVENTA es realizar las pruebas y recomendaciones para las necesidades operativas de la embarcación", aseguró en una entrevista a EL ESPAÑOL Pedro Alfaro, director general de Zelenza.

El examen por parte de la Armada durará aproximadamente un año, tiempo en el que probarán diferentes cargas de pago especialmente concebidas para diversas configuraciones.

Según explicó Alfaro, si todo marcha según lo previsto, el objetivo de Zelenza es recibir un pedido de varias unidades por parte de la Armada en el año 2027.

Además, durante este tiempo, la compañía trabajará en la integración del Sistema de Combate de los Buques de la Armada (SCOMBA) en la plataforma no tripulada, con el fin de poder llevar a cabo operaciones en conjunto con el resto de unidades desplegadas.

Una de las características que destacan del Sead 23 es la modularidad. Desde Zelenza se encuentran experimentando con varias cargas de pago diferentes para realizar misiones de todo tipo.

"Por ejemplo, la embarcación puede servir para los despliegues de la Infantería de Marina", explicó Pedro Alfaro.

Vista general del Sead 23 en Feindef Izan González Omicrono

Puede realizar un análisis del desembarco realizando una batimetría en la costa para levantar un perfil del lecho marino y facilitar de forma importante la maniobra.

"Si el Sead 23 equipa también un sistema de armas puede proporcionar apoyo igualmente durante el desembarco", apuntó el director general de Zelenza.

En otro campo de aplicaciones, el dron naval podrá reforzar las capacidades de vigilancia y seguridad marítima en puntos estratégicos como el Estrecho de Gibraltar y vigilancia de costas.

"En escenarios de antipiratería, el dron permite proyectar presencia mediante megafonía específica para disuadir de ataques o utilizar su armamento embarcado", afirman en una nota de prensa.

Continuando con ese diseño modular, desde Zelenza apuntan a que el Sead 23 puede integrar cámaras ópticas e infrarrojas de alta calidad, espectrómetros de masas, detectores de señales RF o inhibidores para guerra electrónica.

También estaciones de armas remotas, así como la capacidad de lanzar torpedos ligeros, minas o munición merodeadora MILVUS, de fabricación propia, con cabezas rompedoras; y desplegar sonares y ROVs para operaciones submarinas.

Seadrone, la filial de Zelenza encargada de la plataforma, tiene el astillero en la localidad viguesa de Porriño, donde pueden fabricar barcos de hasta 24 metros de eslora, suficiente para acoger la producción del Sead 23 que alcanza los 6,90 metros.

Además de los 6,90 metros de eslora, la embarcación tiene 2,35 metros de manga y sólo medio metro de calado.

Cuenta con un motor diésel de 240 CV que le proporciona una autonomía de una semana navegando a una velocidad de crucero de 4 nudos (7,5 km/h) y a alta velocidad de 20 nudos (37 km/h ) puede llegar a las 300 millas (555 km).