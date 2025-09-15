Arranca el UNITAS 25: España despliega más de 1.230 militares en EEUU en este ejercicio naval, junto a otros 25 países

La costa este de Estados Unidos es desde hoy y hasta el 6 de octubre el escenario de uno de los mayores y más longevos ejercicios navales, surgido tras la Conferencia Naval de Panamá (1959): el UNITAS. En esta, su LXVI edición, participan más de 8.000 efectivos de 26 naciones, entre ellas España, que intervendrá con más de 1.230 militares desplegados en el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo.

Se trata de un ejercicio que tiene como principal objetivo fomentar la interoperabilidad entre armadas aliadas en escenarios de guerra naval, operaciones anfibias y misiones de seguridad marítima.

La edición de este año destaca no solo por su complejidad técnica, sino también por el escenario político y estratégico en el que se desarrolla. En paralelo al ejercicio, EEUU mantiene un despliegue militar activo en el Mar Caribe, parte de la campaña impulsada por la Casa Blanca para frenar la influencia de los cárteles de la droga en América Latina, con especial interés en Venezuela.

Las maniobras de UNITAS 2025 se van a concentrar en la costa este estadounidense, en tres instalaciones de enorme valor estratégico: la Estación Naval de Mayport, en Florida; la Estación Naval de Norfolk, en Virginia; y la Base de Marines de Camp Lejeune, en Carolina del Norte, que en conjunto ofrecen la infraestructura necesaria para recrear escenarios realistas tanto en el mar como en tierra.

En el ámbito naval, EEUU despliega una potente agrupación de apoyo logístico y de combate, entre ellos el portaaviones USS Harry S. Truman, el submarino nuclear de ataque USS Oregon, el destructor USS Thomas Hudner, además de navíos anfibios y buques de litoral. Este conjunto refuerza el entrenamiento con aliados y demuestra la potencia naval y tecnológica de la Armada estadounidense.

También participan escuadrones de patrulla, reconocimiento, helicópteros de ataque, fuerzas especiales como el SEAL Team 8 y equipos de embarcaciones rápidas.

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos despliega en el UNITAS 25 algunos de sus principales recursos de combate, incluyendo alas aéreas, divisiones de maniobra y unidades expedicionarias, apoyadas por refuerzos logísticos, compañías especializadas y grupos de control aéreo capaces de coordinar operaciones complejas en distintos escenarios

Submarino nuclear de ataque USS Oregon US Navy

A este esfuerzo se suma la participación de la Guardia Costera, con equipos tácticos y de respuesta rápida, y de la Fuerza Aérea, que contribuye con escuadrones de caza y unidades de apoyo que subrayan la dimensión conjunta e integradora de las maniobras.

La magnitud del despliegue convierte al UNITAS 25 en uno de los ejercicios navales multinacionales más relevantes del año, donde cada nación aporta sus capacidades para mejorar la interoperabilidad, ensayar misiones de combate y reforzar la seguridad colectiva.

La presencia de marinas y fuerzas armadas tan diversas subraya la importancia del intercambio de experiencias y la preparación conjunta ante los retos de la seguridad marítima global.

Cuatro buques españoles

La Armada española participa en el UNITAS dentro de la tercera fase del plan del Grupo Dédalo 25, liderado por el contraalmirante Antonio González-Tanago de La Lastray, es el 2º país en número de buques, detrás de EEUU. El ejercicio es una excelente oportunidad para estrechar la cooperación internacional y demostrar su capacidad expedicionaria. Más de 1.230 militares, entre ellos 350 Infantes de Marina, integran el despliegue, según ha confirmado el EMAD a EL ESPAÑOL.

La agrupación española desplegada en esta fase está compuesta por cuatro buques principales. El buque de asalto anfibio LPD Galicia (L-51), al mando del capitán de Navío Juan José Belizón Izquierdo, actúa como buque de mando.

Le acompañan las fragatas F-102 Almirante Juan de Borbón, cuyo comandante es el capitán de Fragata Miguel Adolfo Romero Contreras, y F-86 Canarias, bajo la dirección del capitán de Fragata Juan David García García. Completa la fuerza el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria, responsable de proporcionar el apoyo logístico necesario para las operaciones en el mar.

A bordo del Galicia se encuentra un Batallón Reforzado de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina, junto con dos helicópteros SH-60F. La fragata Canarias, por su parte, opera un helicóptero SH-60B especializado en guerra antisubmarina y de superficie.

El Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3, que integra Infantería de Marina, que participará en el ejercicio multinacional UNITAS Armada Española

La seguridad de la agrupación se ve reforzada con dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada.

Durante la navegación, el Grupo Dédalo 25 ha ejecutado operaciones aeronavales, maniobras de escolta, ejercicios de interdicción marítima y entrenamientos de desembarco con las lanchas del Grupo Naval de Playa.

Unas operaciones que buscan garantizar la interoperabilidad con las marinas participantes y evaluar la capacidad de la Armada española para liderar fuerzas expedicionarias en escenarios internacionales de alta exigencia.

La participación en UNITAS sirve, en palabras de la Armada española, para “contribuir a la paz y la estabilidad internacionales, reforzando la disuasión y la cooperación en seguridad marítima”.

Un ejercicio exigente

El UNITAS 2025 se proyecta como uno de los entrenamientos multinacionales más completos y exigentes del año, reuniendo a fuerzas navales, aéreas y terrestres de distintos países para poner a prueba sus capacidades de cooperación en escenarios de elevada complejidad.

Su carácter global se refleja en la diversidad de situaciones simuladas y en la amplitud de medios empleados, que abarcan desde operaciones tradicionales hasta los nuevos dominios tecnológicos de la guerra moderna.

Entre los escenarios más relevantes destacan los desembarcos anfibios en Camp Lejeune (Carolina del Norte) y ejercicios de fuego real como el tradicional SINKEX (fuego real), donde se hunde un buque fuera de servicio de la Armada de Estados Unidos como parte de un ejercicio de ataque coordinado.

Oficial de puente de la fragata “Canarias” Emad

También se realizarán operaciones aéreas, submarinas y de superficie, acompañadas de entrenamientos en los ámbitos de ciberdefensa, rescate y asistencia médica, reflejando la necesidad de responder a amenazas convencionales y no convencionales.

Junto a esto, se realizarán pruebas con sistemas no tripulados e híbridos, tanto en aire como en superficie y bajo el mar.

Este despliegue sirve además como plataforma diplomática y tecnológica, bajo el marco del 250º aniversario de la US Navy y el US Marine Corps, posicionando el ejercicio como un referente en cooperación internacional y modernización militar.

En conjunto, el UNITAS 2025 servirá para mejorar interoperabilidad entre aliados, y, al mismo tiempo, consolidar nuevos métodos de cooperación en tiempos de creciente competencia estratégica y transformación tecnológica en el ámbito militar.

250º Aniversario de la US Navy

Al término del citado ejercicio naval los participantes se unirán a una serie de eventos de alto perfil a lo largo de la costa este, celebrando un hito histórico: el 250.º aniversario de la Marina de los Estados Unidos, la "Navy".

Esta conmemoración destaca el legado de protección, disuasión y promoción de la seguridad que la Marina mantiene como compromiso permanente con la defensa de los intereses y el modo de vida estadounidense.