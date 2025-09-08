Polonia, nuevo objeto de deseo de la industria militar: Navantia y otras cinco empresas pugnan por venderle sus submarinos

Las miradas de toda la industria armamentística internacional han recaído en Polonia esta última semana. Y es que antes de DSEI, la feria de tecnología militar de Reino Unido que inicia este martes, fue el turno del Salón de la Industria de Defensa de Kielce (MSPO, por sus siglas en polaco), el mayor evento del sector en Europa Central, que ha tenido lugar entre el 2 y 5 de septiembre.

Hasta allí se han trasladado un total de 811 empresas de 35 países, que han copado los 40.000 metros cuadrados de la exposición y exhibido sus productos ante delegaciones oficiales de 45 estados, encabezadas por altos mandos militares.

La gran convocatoria del MSPO no es niguna sorpresa. dado que Polonia es el país que más porcentaje de su PIB dedica al gasto militar entre todos los miembros de la OTAN: un 4,48%, según la estimación elaborada por la Alianza Atlántica para 2025.

No obstante, el presidente polaco, Andrzej Duda, aseguró que el objetivo de Varsovia es destinar el 4,7% de su producto interno bruto este mismo año, lo que implicará disponer de 30.000 millones de euros anuales para cuestiones de defensa.

En este sentido, el atractivo de Polonia para la industria radica en que la administración de Donald Tusk invierte el 54,4% de todo su presupuesto militar en la adquisición de nuevos equipos y tecnologías, de acuerdo a los propios datos de la OTAN.

No por nada, el ministro de defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró durante la inauguración de MSPO que "la industria de Defensa será uno de los motores de la economía polaca" y próximamanete se convertirá en el quinto mayor sector industrial del país.

Precisamente, Varsovia busca cerrar alianzas con empresas internacionales que faciliten el desarrollo de su propio entramado industrial, a través de la cooperación en los programas de sus fuerzas armadas y la transferencia de tecnologías.

Proyecto ORKA

No es de extrañar, entonces, que a lo largo de la feria muchas compañías hayan firmado acuerdos de colaboración y asociación con los principales actores de la industria local, especialmente aquellas interesadas en el denominado proyecto ORKA de la Marina polaca, que persigue la renovación de su flota de submarinos.

Es el caso, por ejemplo, de Fincantieri, que ha ofrecido a Polonia su modelo U212 NFS. La empresa italiana ha sellado un acuerdo con la estatal PGZ, la mayor firma de defensa polaca, para contribuir a la modernización de la fuerza naval del país.

Firma del acuerdo entre Fincantieri y PZG Fincantieri

De esta manera, Fincantieri y PGZ explorarán oportunidades conjuntas en el diseño, la construcción y el soporte técnico a lo largo de la vida útil de plataformas navales avanzadas, incluyendo submarinos, según ha detallado la firma transalpina.

Por su parte, Suecia está interesada en que Varsovia se convierta en el primer cliente internacional de su sumergible A26. Por esta razón, la compañía Saab ha firmado también con PGZ un memorando de entendimiento (MoU) para la cooperación en diversos proyectos, tanto en los ámbitos aéreo, terrestre y, por supuesto, naval.

"El objetivo es forjar relaciones industriales que puedan derivar en una alianza estratégica entre ambas empresas y desempeñar un papel activo en la modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas Polacas", detallaron desde la empresa sueca.

Otra táctica que emplean las compañías es concretar alianzas en otros proyectos, que les permita ganar más peso ante otra futura licitación. Justamente, esto es lo que ha hecho la surcoreana Hanwha, que junto con el grupo local WB ha anunciado en MSPO la construcción de una fábrica de cohetes CGR-080 de 239 mm cuya producción servirá para suministrar munición tanto al Ejército polaco como a otros usuarios del lanzador Chunmoo.

Polonia ya es un buen cliente de la industria militar surcoreana, a la que le ha adquirido aviones de entrenamiento avanzado FA-50, carros de combate K-2 y obuses autopropulsados K-9. Así, Seul quiere que Varsovia complete la triada y seleccione al KSS-III como su nuevo submarino.

Actualemente, más allá de Polonia, el sumergible surcoreano está en la mira de otro país de la OTAN: Canadá. Días atrás, el gobierno de Mark Carney comunicó que su país sopesa adquirir el KSS-III o el Tipo 214 de la alemana TKMS para su propio programa de submarinos. La compañía germana también aspira al proyecto ORKA.

Submarino alemán Tipo 214 Wikimedia

Estos dos últimas empresas aspiran a replicar lo sucedido en el país norteamericano y convertirse las favoritas dentro del concurso polaco para, nuevamente, dejar fuera de carrera a otras compañías, como la francesa Naval Group o la española Navantia, que también participan en la licitación.

La oferta de Navantia

El astillero público español ha asistido a MSPO con el objetivo de quitarse la espina de las derrotas en India y Canadá. Por esta razón, Navantia ha redoblado sus esfuerzos para concretar la primera venta internacional del submarino S-80.

Desde la empresa naval destacan que su sumergible satisface todos los requerimientos operativos de la Marina polaca. La oferta de Navantia también incluye transferencia de tecnología y apoyo local, a través de una cadena de suministro europea "robusta y sostenible".

"Hemos desarrollado un modelo de mantenimiento eficaz con la Armada española que garantiza la operatividad de los submarinos durante todo su ciclo de vida, y lo replicaremos en Polonia, adaptándolo a las necesidades de la Marina polaca», aseguró Alfonso Valea González, responsable comercial para Europa de Navantia, durante la visita, en julio, de una comitiva polaca a Cartagena (Murcia) para conocer de primera mano las capacidades del S-80.