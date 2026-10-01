Los dos minutos de pánico en el vuelo de Flydubai: tres pasajeros maniataron al copiloto suicida y un dentista curó al piloto herido

El avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudí, donde los pasajeros recibieron atención médica y asistencia antes de continuar su viaje.

El copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai intentó asesinar al capitán y estrellar el avión con más de 170 pasajeros rumbo a Tel Aviv.

El copiloto del vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai intentó este miércoles asesinar al capitán para tomar los mandos y estrellar el avión, que había despegado esa misma mañana desde Dubái rumbo a Tel Aviv con más de 170 pasajeros israelíes a bordo.

Faltaba una hora para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión cuando el presunto atacante, un ciudadano de nacionalidad omaní cuya identidad Flydubai mantiene en secreto, apuñaló a su compañero, el piloto indio Sumit Machhar, que resultó herido de gravedad y perdió el control de la aeronave.

El avión emitió entonces una llamada de socorro crítica, activó los códigos internacionales de emergencia y comenzó a caer en picado. Según el portal flightradar24, la aeronave descendió más de 5.180 metros en menos de 2 minutos, alcanzó una velocidad en caída superior a los 510 kilómetros por hora.

A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.



The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026

"Estaba cayendo y luego se equilibró, y luego comenzó a caer de nuevo, y se volvió a equilibrar, y luego vimos que había gente en la parte delantera, directamente frente a la cabina", narró el pasajero Almog Italie en declaraciones a la agencia Reuters.

Fueron tres o cuatro los pasajeros que corrieron hacia la cabina tras escuchar gritos y golpes procedentes del interior. Herido, ensangrentado y tendido en el suelo, el capitán Machhar presionó el pestillo para abrir la puerta, una acción crucial que permitió a los rescatistas voluntarios acceder a la sala de mando.

"Vieron al piloto herido en el suelo, y al otro... el piloto atacante estaba de pie sobre el panel de control, golpeando el panel de control", expresó el portavoz del primer ministro, Doron Spielman.

El primero en entrar en la cabina fue Tzvika Mans, un directivo del banco Leumi, que acabó la jornada siendo recibido con honores por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no tuvo reparos en abrazarle pese a su aspecto ensangrentado.

En su tournée por los medios israelíes, Mans explicó que "la toma de control sobre el piloto duró entre 20 minutos y media hora. Fueron forcejeos nada sencillos. Hubo que maniatarlo y estabilizar el estado del piloto". Entre todos, lograron "atar al copiloto con los cables de los auriculares del sistema multimedia del avión".

Yaniv Hayun, otro de los pasajeros que acudió al rescate, contó en el Canal 12 que, cuando entró en la cabina y vio al atacante sobre los controles del avión, le hizo una llave de estrangulamiento y lo arrastró hacia afuera. "Intentaba destruir los controles" aseguró. "Llamé a unos muchachos israelíes y empecé a tirar de los mandos".

Sorprendido, Netanyahu le preguntó por qué supo pilotar el avión. "Veo [la serie documental] Mayday: catástrofes aéreas", respondió, impasible, Hayun. "El avión empezó a estabilizarse un poco más, y entonces el piloto me dijo que él tomaba el control desde ahí".

Acto seguido, una tripulación de reserva de Flydubai que, aunque en estado de shock, se encontraba a bordo tomó el control del avión hasta aterrizarlo en el aeropuerto Príncipe Sultán bin Abdulaziz de Tabuk. En ese impasse frenético, la aeronave penetró en el espacio aéreo de Jordania y regresó a Arabia Saudí.

Yaniv Hayun, a su llegada a Tel Aviv. Ammar Awad Reuters

"Había otros dos pilotos allí. Creo que ambos eran británicos. Estaban sentados en la fila seis, una fila delante de mí", relató Asaf Rajwan, otro de los héroes. "Les llevó un poco de tiempo reaccionar y al principio no entendían muy bien qué estaba pasando".

"Miré hacia afuera del avión y vi desierto, entendí que Irán estaba cerca y se me vino a la cabeza que estaban secuestrando el avión hacia Irán. Tan pronto como la puerta del avión se cerró, el piloto empezó a hablar con los pasajeros y explicó que íbamos a aterrizar", compartió en el Canal 12 otro pasajero, cuyo testimonio recordó a la aclamada serie de espías Teherán.

Los turistas israelíes se rindieron en elogios y agradecimientos hacia Arabia Saudí, un país que no mantiene relaciones diplomáticas con el Estado hebreo donde permanecieron ocho horas. "Nos dieron bebida, comida y equipos médicos atendieron a los pasajeros", contó Mans.

Buena parte de los israelíes expresaron sus reservas cuando llegó el momento de subir al vuelo de rescate. Resultó que el avión que debía llevarles a Tel Aviv también era de la compañía Flydubai, así que debatieron sobre la conveniencia de hacerlo.

"Había división entre nosotros y queríamos retrasar un poco el vuelo para obtener respuestas de los organismos de seguridad", comentó Rajwan. "Queríamos que inspeccionaran a los miembros de la tripulación, para saber que viajábamos seguros y que estábamos en buenas manos".

El piloto consiguió salvar la vida gracias al pasajero Shota Musayev, un dentista que consiguió detener la hemorragia. "No fue una reanimación, pero detuvimos la sangre", declaró a su llegada al Ben Gurión. "Las heridas eran muy, muy profundas. Si no la hubiéramos detenido, por supuesto que la situación habría sido crítica".

Machhar, de 39 años, permanece ingresado en un hospital en la ciudad de Tabuk, aunque está estable. "Continuaremos haciendo el seguimiento de su salud con las autoridades saudíes y brindando toda la asistencia posible para su bienestar", manifestó la embajada de India en Arabia Saudí.

Atentado y otras hipótesis

Flydubai asegura que las "razones y motivos detrás de lo sucedido siguen siendo desconocidas en esta etapa inicial y están sujetas a una investigación oficial", pero Israel maneja una hipótesis clara.

"Según nuestra información preliminar, el terrorista tenía un único objetivo: estrellar el avión", denunció el ministro de Defensa, Israel Katz, que describió el incidente como un "intento de ataque yihadista". Y eso que, a primera hora, los servicios de seguridad consideraron que el incidente podía responder a un problema de salud mental y un intento de suicidio.

En Israel se preguntan por qué las autoridades extendieron la autorización a la tripulación y qué detalles conocían con antelación sobre la identidad de sus miembros, aunque lo cierto es que, en los últimos años, decenas de pilotos omaníes han aterrizado sin problemas en el Ben Gurión en vuelos de Flydubai, según el Canal 12.

La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos comenzó a operar vuelos diarios entre Tel Aviv y Dubái a finales de 2020, justo después de la firma de los Acuerdos de Abraham. Empezó con vuelos diarios y desde entonces ha intensificado sus operaciones hasta alcanzar los 70 vuelos semanales, según los datos de la aerolínea.