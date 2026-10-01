EEUU completa la retirada de sus tropas de Irak pese a que el ISIS y las milicias proiraníes siguen activas en el país

El vacío de seguridad tras la retirada estadounidense aumenta el riesgo de ataques terroristas en Irak y Europa, mientras miles de presos del ISIS permanecen bajo custodia iraquí.

Las milicias proiraníes siguen activas y el desarme de los grupos armados en Irak se ha pospuesto hasta, como pronto, junio de 2027, manteniendo la tensión en la región.

A pesar del debilitamiento del ISIS, persisten dudas sobre la capacidad de las fuerzas iraquíes para contener a las células yihadistas y gestionar la seguridad interna.

Estados Unidos ha completado la retirada de sus últimas tropas de Irak tras 23 años de presencia militar, trasladando el cuartel general de la fuerza conjunta a Jordania.

Estados Unidos completó este miércoles la retirada de sus últimas tropas de Irak. Se cierran así 23 años de lucha sobre el terreno, primero frente al régimen de Sadam Husein y, posteriormente, contra la emergencia del Estado Islámico.

El Mando Central (CENTCOM) anunció la salida ordenada del personal y el material que quedaba en la base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí, con lo que se da por concluida la operación Inherent Resolve contra el ISIS en el país.

Erbil era el principal centro de operaciones de la misión y albergaba a la mayoría de los cerca de 1.500 militares estadounidenses y de la coalición que aún quedaban en Irak. El cuartel general de la fuerza conjunta se traslada así a Jordania, desde donde seguirá la lucha contra el ISIS en Siria.

La salida culmina el calendario que pactaron Washington y Bagdad en septiembre de 2024, aún con Joe Biden en la Casa Blanca. Las tropas empezaron a abandonar el resto del país en octubre de 2025 y, desde enero, ya sólo se mantenían en el Kurdistán ante la insistencia del Gobierno iraquí.

En agosto, el primer ministro, Ali al Zaidi, calificó el 30 de septiembre como la fecha "fija y definitiva", y su asesor de seguridad, Qasim al Araji, recordó este miércoles que las negociaciones venían de mediados de 2021 y ya era hora de que se cerraran.

El Gobierno y los partidos proiraníes que lo sostienen defienden que el ISIS está muy debilitado y que las fuerzas iraquíes bastan para acabar con sus restos.

En la ceremonia de despedida, celebrada en Bagdad, Al Zaidi aseguró que "ha comenzado una nueva etapa, caracterizada por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y las alianzas equilibradas".

Donald Trump recibe en la Casa Blanca al primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi. Evan Vucci Reuters

El Gobierno ha declarado la fecha, Día de la Soberanía. Desde Washington, el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, precisó que se pasaba "de una misión de coalición en tiempo de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak y respaldado por una relación bilateral de seguridad más normal".

El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, sostuvo que el ISIS "ya no representa una amenaza sistémica para la seguridad nacional de Irak".

Varios socios europeos, de hecho, no esperaron a que se cumpliera el calendario. El 12 de marzo, Italia retiró temporalmente a sus militares de su base en Erbil tras el impacto de un dron. Esa misma noche, el suboficial francés Arnaud Frion murió en otro ataque con drones contra la base kurda de Mala Qara, al suroeste de la ciudad.

Una semana después, España evacuaba a sus cerca de 300 militares desplegados en la coalición y en la misión de la OTAN.

Según el CENTCOM, entre febrero y abril las milicias alineadas con Irán protagonizaron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak, en los que murieron siete de los dieciocho militares de Estados Unidos caídos desde el inicio de la guerra.

Un califato nacido del vacío

Lo que queda ahora es un montón de dudas sobre la capacidad de Bagdad para contener al ISIS. Unas dudas que parecen más que plausibles.

El pasado domingo, el Servicio Antiterrorista iraquí se enfrentó a tres miembros del grupo en Altun Kupri, en la carretera entre Kirkuk y Erbil, con el resultado de dos terroristas muertos —ambos portaban cinturones explosivos— y la detención del conductor, herido en la operación. En el tiroteo murió también un civil y dos agentes resultaron heridos.

Desde su derrota oficiosa en 2017, los restos del grupo operan en pequeñas células escondidas en el desierto y en valles remotos, y los choques en núcleos urbanos son poco habituales. El 12 de septiembre, las fuerzas de seguridad kurdas cerraron una operación con 22 detenidos, entre ellos un emir, que, según las autoridades, preparaban varios atentados.

Naciones Unidas calculaba en enero que el grupo mantenía unos 3.000 combatientes entre Irak y Siria, y el informe del secretario general advertía de que la amenaza había crecido de forma sostenida, con un uso cada vez mayor de drones, herramientas de inteligencia artificial y criptomonedas.

El director de la inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, fue más allá: según sus estimaciones, las tropas del ISIS en Siria habrían pasado de unos 2.000 a 10.000 hombres en poco más de un año, una cifra imposible de confirmar. Estados Unidos completó en abril su retirada de Siria, después de trasladar a cárceles iraquíes a 5.704 presos del ISIS de 61 nacionalidades.

Masud Barzani, líder del Partido Democrático del Kurdistán, admitió en una entrevista emitida el sábado por la televisión iraquí que teme "el mismo escenario" de 2014. El ISIS se considera una escisión de Al Qaeda en Irak, la insurgencia suní que combatió la ocupación estadounidense, y aprovechó la guerra civil siria para crecer al otro lado de la frontera.

Al Bagdadi en su primera aparición pública en Mosul. Reuters

En junio de 2014, aprovechando el vacío de la primera retirada estadounidense, tomó Mosul, la segunda ciudad del país, mientras muchos soldados iraquíes se quitaban el uniforme y huían. Semanas después, Abu Bakr al Bagdadi se proclamó califa desde la mezquita de Al Nuri.

En su apogeo, el grupo llegó a controlar un tercio de Irak y grabó en vídeo las ejecuciones de centenares de cadetes estadounidenses capturados en junio de 2014 en Speicher, una antigua base norteamericana cerca de Tikrit.

Hicieron falta tres años de guerra, la destrucción de buena parte de Mosul y una coalición de decenas de países para derrotar a los terroristas: Irak declaró la victoria en diciembre de 2017 y el último bastión en Siria, Baghuz, cayó en marzo de 2019.

Drones sobre el oleoducto saudí

Irán, por supuesto, presenta la retirada como un triunfo de su "eje de la resistencia". La Guardia Revolucionaria aprovechó la víspera para publicar una carta de 26 páginas en la que pide a los estadounidenses que echen del Congreso a los aliados de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

En Irak, la milicia Ashab al Kahf felicitó al gobierno por la marcha del "ocupante estadounidense, humillado bajo los golpes de los drones y misiles de la resistencia" y advirtió de que, desde esta noche, "cualquier presencia extranjera, ya sea en tierra o en el aire, se enfrentará a una respuesta militar por nuestra parte".

El influyente clérigo chií iraquí Muqtada al Sadr. EFE

Es el mismo grupo que, tras la muerte de Frion, declaró objetivo a todos los intereses franceses en Irak y en la región.

Todo esto mientras el desarme de las milicias sigue sin producirse.

El Gobierno de Al Zaidi, que ha prometido que no permitirá grupos armados al margen del estado, había fijado también el 30 de septiembre como fecha para que los grupos armados entregaran su arsenal, pero la resistencia de las facciones más influyentes le ha obligado a aplazarlo, como pronto, al 30 de junio de 2027.

Sólo Asaib Ahl al Haq, Kataib Imam Ali y las Brigadas de la Paz de Muqtada al Sadr aseguran haber puesto sus armas bajo control estatal. Kataib Hezbolá y Harakat Hezbolá al Nuyaba condicionaban su desarme a la salida de las tropas extranjeras, y Ashab al Kahf calificó la entrega de armas de "ilusión soñada por los débiles". Toda una declaración de intenciones.

La amenaza, además, ya ha cruzado la frontera. El 10 de septiembre, varios drones lanzados desde la provincia iraquí de Maysan dañaron tres estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste saudí, la vía por la que Riad desviaba unos cuatro millones de barriles diarios hacia el mar Rojo para esquivar el estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí cerró el oleoducto y culpó del ataque a una milicia iraquí. Sus exportaciones desde el puerto de Yanbu quedaron paralizadas durante unos diez días. Bagdad destituyó al comandante de operaciones de Maysan. Ningún grupo ha reivindicado el ataque y la Resistencia Islámica en Irak, que agrupa a las milicias proiraníes, se desmarcó de su autoría.

No era el primer ataque contra territorio saudí. A finales de julio, las milicias terroristas lanzaron más de 30 ataques con drones en 72 horas contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes, y el día 28 cazas de Estados Unidos y Arabia Saudí bombardearon depósitos logísticos y de armas en el este de Irak.

Las Fuerzas de Movilización Popular reconocieron al menos 20 muertos entre sus filas. El Brent, que estaba en 73 dólares cuando empezó la guerra, llegó a cerrar en 108,75 dólares el 15 de septiembre, cinco días después del ataque al oleoducto, y ha vuelto a la zona de los 97 dólares pese a que el bombeo se ha recuperado solo en parte: unos 3,5 millones de barriles diarios.

Lo que pasa en Irak no se queda en Irak

Jassim al Bahadli, analista iraquí que asesora a las fuerzas de seguridad, advertía este miércoles en declaraciones a Reuters de que "la lección de las dos últimas décadas es que los vacíos de seguridad pueden ser extremadamente peligrosos".

Occidente ya ha visto esta película: en diciembre de 2011, Barack Obama sacó a las últimas tropas de Irak tras no lograr un acuerdo con Bagdad sobre la inmunidad de sus soldados, y, menos de tres años después, el ISIS dominaba un tercio del país.

Barack Obama. Europa Press

En Afganistán, la salida precipitada de agosto de 2021 dejó una lamentable imagen para el recuerdo: el atentado del ISIS-K en el aeropuerto de Kabul que mató a trece militares estadounidenses y a unos 170 afganos.

El riesgo de una nueva emergencia del ISIS pone los pelos de punta en todo el planeta. Del califato de Mosul y Raqqa salieron, o en él se inspiraron, los atentados de París de noviembre de 2015, con 130 muertos, los de Bruselas en 2016 y los de Manchester, Barcelona y Cambrils en 2017.

Su filial afgana, el ISIS-K, mató a 145 personas en la sala de conciertos Crocus de Moscú en marzo de 2024.

Según el último informe de Europol, publicado en julio, el yihadismo protagonizó 24 de los 45 atentados registrados en la Unión Europea en 2025, y 347 de las 486 detenciones por terrorismo. La mayoría de los atentados consumados fueron obra de actores solitarios con medios rudimentarios, sobre todo cuchillos.

Por si eso fuera poco, Irak custodia ahora a miles de presos del ISIS de medio mundo sin la vigilancia aérea ni la inteligencia que le proporcionaba la coalición, mientras las milicias proiraníes conservan sus drones y su capacidad de golpear más allá de la frontera.

Aunque el Pentágono asegura que seguirá dando formación a sus socios iraquíes, el general retirado iraquí Mohammed al Jubouri, que dirigió una brigada contra el ISIS, señalaba a la agencia Reuters que uno de los peores escenarios sería "que el Estado Islámico obtuviera drones armados o drones explosivos improvisados en un momento en que Irak todavía carece de capacidades de defensa aérea suficientes para contrarrestar esas amenazas con eficacia".