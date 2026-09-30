Israel afirma que un piloto de un vuelo comercial entre Dubái y Tel Aviv trató de secuestrar el avión para estrellarlo

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LO ESENCIAL Las claves Un vuelo de FlyDubai entre Dubái y Tel Aviv fue desviado a Arabia Saudí por un altercado entre pilotos. Según testigos, uno de los pilotos apuñaló al otro y presuntamente intentó estrellar el avión con los pasajeros a bordo. Pasajeros y otros pilotos presentes lograron reducir al agresor, evitando una posible tragedia. El avión aterrizó de forma segura en Tabuk y todos los pasajeros están a salvo, según fuentes oficiales.

Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles para aterrizar en Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación", confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.



Según indicó Trasporte, que cita informes oficiales, las autoridades de seguridad israelíes están gestionando el incidente, que se produjo en un avión de la compañía FlyDubai mientras iba camino de la ciudad israelí.



De acuerdo con el testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post, el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.

El Canal 12 israelí publicó por su parte que no se descarta que se tratara de un incidente de seguridad y añadió que uno de los pilotos está siendo interrogado para averiguar si lo que pretendía era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros a bordo.

El Jerusalem Post, citando a fuentes de Inteligencia de Israel, también confirma que se está investigando si la intención del piloto era tomar el control de la aeronave para estrellarla. Añade que los pasajeros fueron los que lo redujeron. "Se ha evitado una gran tragedia", añade la fuente.

First footage from the plane



One of the passengers is covered in blood after fighting with the pilot.



The Tel Aviv–Dubai flight was able to land by a lucky coincidence: there were other pilots on board who were travelling on a business trip. They helped bring the airliner to an… https://t.co/3bhDuJwNyv pic.twitter.com/iCmWssWWWG — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.



La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que el incidente está "bajo control" y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.



En un comunicado, FluDubai describió lo ocurrido como un "incidente", sin detallar la causa, aseguró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto saudí de Tabuk y que todos los pasajeros están a salvo