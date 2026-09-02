La mujer de Netanyahu enloda las elecciones al acusar al opositor Golan de conocer con antelación el ataque de Hamás

El ataque de Hamás dejó 1.200 muertos y 251 rehenes; aún no se ha creado una comisión de investigación sobre la respuesta del Gobierno israelí.

La polémica surge en plena campaña electoral, con la oposición cerrando filas en defensa de Golan y criticando al entorno de Netanyahu por sembrar divisiones.

Golan, exmilitar y líder de Los Demócratas, negó la acusación y amenazó con demandar a la esposa del primer ministro por difundir teorías conspirativas.

Sara Netanyahu insinuó en una entrevista que el opositor Yair Golan conocía de antemano el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel respira ya el clima hostil que envuelve cada campaña electoral. Basta un ejemplo. Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, sugirió durante una entrevista emitida en la noche del lunes en el Canal 14 que el líder opositor Yair Golan recibió información antes incluso que su marido en la mañana del 7 de octubre de 2023, cuando atentó Hamás, un aviso que el propio Golan aprovechó para vestirse de héroe.

"Cuando eres un militar de un rango tan alto y afirmas que luchaste el 7 de octubre, que ya a primera hora de la mañana estabas allí, ya vestido y preparado a una hora muy, muy temprana, cuando otros no lo sabían, como el primer ministro...", deslizó Sara Netanyahu, en referencia a Golan. "¿Quién es el primer ministro, después de todo, para saber que está comenzando una guerra? ¿Por qué iban a informarle?".

La entrevistadora del Canal 14, Tal Meir, no sólo evitó cuestionar su respuesta, sino que le preguntó acto seguido acerca de la llamada teoría de "la traición desde dentro" que difunde el Likud y la ultraderecha israelí, según la cual Golan y otras figuras de alto rango tenían conocimiento previo del ataque. Entonces, la esposa del primer ministro siguió abonando las dudas sobre la conducta del aparato de seguridad el día del atentado. "No quiero hablar. No lo sé, no lo sé. Debería haber una comisión de investigación real".

El líder opositor israelí Yair Golan. Eyal Warshavsky Reuters

Antiguo número dos del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y líder de Los Demócratas, Golan se desplazó en la mañana del sábado 7 de octubre de 2023 hasta el kibutz Re'im. Allí se celebraba el festival de música Nova, arrasado a sangre fría por los milicianos de Hamás. Golan, que supo del ataque terrorista una hora y media después de que éste comenzara, como confesaría más tarde, consiguió rescatar a varios supervivientes.

Su actuación quedó documentada en testimonios, entrevistas y mensajes que trascendieron esa misma jornada. No existe, en cambio, evidencia fiable de que conociera de antemano el ataque, como insinuó la esposa del primer ministro en horario de máxima audiencia y en la antesala de unas elecciones decisivas en las que Netanyahu se juega el cargo.

"Sara Netanyahu no llegó por casualidad al estudio del Canal 14, donde la esperaba una admiradora que temblaba de emoción, Tal Meir. Fue enviada allí como parte de la campaña electoral del Likud con un mensaje claro: Yair Golan es un traidor", escribe el analista Yossi Werther en las páginas del diario Haaretz.

Golan acusó a la primera dama de difundir "una teoría conspirativa carente de fundamento" donde aparece como cómplice de un acto de traición y le reclamó "una disculpa en un plazo de 24 horas y una indemnización que será donada a los supervivientes de Nova". Como alternativa, el líder del opositor Los Demócratas la amenazó con interponer una demanda por 2,5 millones de shekels, unos 713.000 euros.

En declaraciones a la radio del Ejército israelí, Golan comparó la retórica de Sara Netanyahu con la conducta que exhibió su marido en 1995, durante la campaña de la derecha contra los Acuerdos de Oslo. "Todos recordamos cómo terminó aquello", remató, en referencia al asesinato en 1995 del primer ministro Isaac Rabin a manos de Yigal Amir, extremista judío israelí de ultraderecha.

"Sara Netanyahu difundió una falsa teoría conspirativa en un intento de reescribir el 7 de octubre, convirtiendo en traidores a quienes salieron a salvar vidas y en víctimas a quienes abandonaron la seguridad de Israel", escribió el líder de centroizquierda en X. "No les permitiremos borrar la verdad ni el heroísmo de los combatientes, los voluntarios y los civiles que dieron un paso al frente cuando el Gobierno colapsó".

Una de las principales promesas de campaña de Los Demócratas, una fusión entre los socialdemócratas de Meretz y el Partido Laborista, es crear una comisión de investigación independiente para esclarecer qué sucedió el 7 de octubre y por qué la respuesta del Gobierno de Netanyahu llegó tan tarde. "Sacaremos la verdad a la luz y encontraremos a los responsables del fallo [de seguridad]", reiteró Golan.

"Difundir conspiraciones contra el general Yair Golan y manchar su heroísmo del 7 de octubre cruza una línea roja que roza la locura", afirmó su partido a través de un comunicado. "Mientras Netanyahu se apresuraba a maquillarse y a buscar excusas, Yair Golan avanzó y salvó vidas. Los hechos no cambiarán, por mucho que la familia Netanyahu y el Canal 14 intenten reescribirlos".

En la mañana del 7 de octubre de 2023, Hamás mató a unas 1.200 personas y tomó como rehenes a otras 251 en los kibutz fronterizos con Gaza. El ataque desencadenó la campaña militar en la Franja, objeto de investigación en los tribunales internacionales por posibles crímenes de genocidio. Casi tres años después, Netanyahu sigue sin asumir su responsabilidad y bloquea la creación de una comisión de investigación.

Tal Meir asks Sara Netanyahu directly about the October 7th phone call that never came.



Sara Netanyahu: "If he (@netanyahu) sensed the slightest hint of danger, he wouldn’t have let it happen. It’s clear that at that very moment he would have mobilized forces and taken actions.… pic.twitter.com/ZricL6xXLL — C14 News | EN (@c14english) August 31, 2026

Su esposa minimiza sus errores. "Si él hubiera percibido el más mínimo indicio de peligro, no habría permitido que ocurriera. Está claro que en ese mismo momento habría movilizado fuerzas y tomado medidas", afirmó en la entrevista. "No sé si realmente habrían podido evitarlo todo, pero está claro que habrían mitigado considerablemente esta terrible tragedia".

La primera dama no es la primera persona del núcleo duro de Netanyahu que agita la teoría de la conspiración para diluir su responsabilidad. Su hijo Yair, residente en Miami, es el gran instigador y difusor de esta versión. Él sostiene que el Estado profundo y las distintas ramas del aparato de seguridad escondieron información a su padre sobre los preparativos del atentado con el objetivo de enterrar su carrera política.

Cierre de filas en la oposición

Golan recibió este martes el reconocimiento de otros líderes políticos con los que buscará articular una mayoría en la Knéset después las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre, que se presentan como un plebiscito sobre la continuidad de Netanyahu.

El ex primer ministro Naftali Bennett reconoció que Golan "se adentró en el infierno, poniendo en riesgo su vida para salvar vidas". "Netanyahu, su esposa y quienes los rodean están difundiendo una conspiración enfermiza, falsa y peligrosa contra los comandantes de las FDI y del Shin Bet, y contra Yair Golan", advirtió el líder colono, que concurrirá a las elecciones de octubre de la mano de Yair Lapid, el actual líder de la oposición.

"La indignante teoría conspirativa de la traición, que no tiene absolutamente ninguna base factual y que la esposa del primer ministro difundió anoche, tiene como único objetivo avivar el odio y perpetuar el Gobierno de Netanyahu, cuya única forma de gobernar es dividir", denunció, por su parte, el militar en la reserva Gadi Eisenkot, que se presenta como la gran alternativa a Netanyahu.