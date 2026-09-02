El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no intenta "forzar" a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

"No estoy intentando forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, como informó ABC Fake News. No me podría importar menos si firman un acuerdo que, para ellos, no vale nada", ha escrito el mandatario republicano en Truth Social.

"Ahora me gusta mucho más nuestra posición, con un control casi total del estrecho de Ormuz y con su economía colapsando por completo. Solo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se levantará y luchará el pueblo iraní?", ha concluido el mensaje.

Las declaraciones se producen después de que Washington y Teherán reanudaran los ataques cruzados tras casi un mes sin hostilidades, y de que el Gobierno de Trump anunciara una campaña de presión económica contra la República Islámica que incluye sanciones.