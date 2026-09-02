Tras casi un mes de cese de las agresiones, Teherán y Washington vuelven a intercambiar ataques: mientras EEUU ha encadenado dos jornadas de bombardeos, Irán ha atacado bases militares en Jordania. El presidente estadounidense, Donald Trump llama ahora a la población iraní a "sublevarse" contra su gobierno.
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Trump dice que no intenta "forzar" a Irán a negociar e insta al pueblo iraní a sublevarse
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no intenta "forzar" a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.
"No estoy intentando forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, como informó ABC Fake News. No me podría importar menos si firman un acuerdo que, para ellos, no vale nada", ha escrito el mandatario republicano en Truth Social.
"Ahora me gusta mucho más nuestra posición, con un control casi total del estrecho de Ormuz y con su economía colapsando por completo. Solo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se levantará y luchará el pueblo iraní?", ha concluido el mensaje.
Las declaraciones se producen después de que Washington y Teherán reanudaran los ataques cruzados tras casi un mes sin hostilidades, y de que el Gobierno de Trump anunciara una campaña de presión económica contra la República Islámica que incluye sanciones.
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Al menos 11 muertos y 58 heridos en los ataques estadounidenses contra Irán
Al menos 11 personas han muerto, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 han resultado heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, según han informado las autoridades iraníes.
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Irán vuelve a atacar bases de EEUU en Jordania, Bahréin y Kuwait como respuesta a la última oleada de bombardeos
Irán ha vuelto a atacar la noche de este martes bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa.
El ataque se ha dirigido en un primer momento contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en Jordania, con misiles balísticos pesados.
Posteriormente, Irán también ha atacado con drones las instalaciones de la base estadounidense de Sheikh Isa en Bahréin.
El ejército de Kuwait también ha informado de que sus defensas aéreas han respondido a ataques con drones hostiles procedentes de Irán.
La Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber matado a un gran número de militares estadounidenses en este ataque, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos, según un comunicado. Sin embargo, según han informado las autoridades de EEUU a la agencia Reuters, hasta el momento no se han reportado bajas estadounidenses.
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EEUU reanuda la ofensiva en Irán y ataca objetivos de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos retomó este martes la campaña de bombardeos en Irán, mientras el presidente Donald Trump barajaba la posibilidad de efectuar "ataques limitados" a fin de impedir que la Guardia Revolucionaria reconstruya sus capacidades de radar, defensa aérea y misiles antibuque para atacar a las embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz.
El Mando Central informó este martes a través de un escueto comunicado que sus fuerzas habían llevado a cabo una nueva ronda de ataques aéreos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en el corredor marítimo en disputa, que será "una extensión de agua sin valor dentro de dos años", según pronostica el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Si la fracasada nación de Irán responde a este ataque, totalmente justificado, volverá a ser atacada con mucha más fuerza y a un nivel mucho más alto, pero no será el mayor ataque de todos; ese está esperando entre bastidores y, cuando termine, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", amenazó el inquilino de la Casa Blanca a través de Truth Social.