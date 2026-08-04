Después de que Teherán negara estar negociando con Estados Unidos un acuerdo de paz, el presidente Donald Trump ha afirmado que dará "una última oportunidad" antes de atacar a Irán para que reconsidere su posición. Por otro lado, la República Islámica dice que está enfocada en las conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz.
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Atacado un buque de carga cerca de Omán
La Autoridad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha informado del ataque a un carguero a 20 millas de la costa de Omán.
El buque avisó a la organización de que había sido alcanzado por un proyectil desconocido.
Por el momento no se conocen más detalles.
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Trump advierte a Irán que tiene una "última oportunidad" para firmar un "buen" acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.
"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países. Todos querían dar una última oportunidad a este proceso", dijo Trump.
En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".
El republicano, que ya se quejó de la actitud "hipócrita" de Irán, reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Teherán, que "no quería sufrir un ataque, por lo que manifestó su deseo de dialogar".
"Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán", añadió.
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Una poderosa milicia proiraní de Irak rechaza el desarme y dice que expandirá su arsenal
La milicia proiraní Kataib Hizbulá, la más poderosa de Irak, reiteró su rechazo a los planes del Gobierno iraquí para desarmar a las facciones y anunció una "expansión" de su arsenal.
El líder de la milicia, Abu Hussein al Hamidawi, afirmó que los bombardeos estadounidenses y saudíes han creado "un peligroso precedente que presagia repercusiones que podrían dar paso a una nueva era" en Oriente Medio.
"Esto exige nuestra adhesión al arma de la resistencia, nuestro compromiso inquebrantable con ella y el desarrollo y la expansión del arsenal", indicó el secretario general de Kataib Hizbulá, organización integrada en las Fuerzas Armadas de Irak y designada como terrorista por EEUU.
Kataib Hizbulá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular, una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército de Irak que contiene algunas facciones que actúan al margen de las Fuerzas Armadas pese a los intentos del Gobierno iraquí de controlar sus acciones.
Asimismo, también integra la Resistencia Islámica en Irak, una red de importantes milicias iraquíes proiraníes creada en octubre de 2023 tras el estallido de la guerra en Gaza y que ha atacado numerosos objetivos estadounidenses en Oriente Medio desde entonces.
La Resistencia Islámica en Irak también ha sido acusada de lanzar ataques desde suelo iraquí contra diferentes países del golfo Pérsico durante la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
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Trump critica actitud "hipócrita" de Irán y amenaza con bloqueo hasta llegar a un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer la actitud "hipócrita" de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Washington y amenazó con mantener el bloqueo naval "hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total".
"¡La actitud del liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Piden una reunión, algunos dirían que 'suplican', comienzan las conversaciones y se programan otras para el futuro inmediato; sin embargo, declaran abiertamente y con orgullo que no están negociando nada, que no se está discutiendo nada y que solo tratan con Omán", escribió en su red Truth Social.
Trump advirtió que Teherán vuelve a recurrir "a su retórica habitual afirmando que ellos controlarán con mano firme el estrecho de Ormuz, cuando en realidad este ya está bajo el control absoluto de la Marina de EE.UU.", aseguró.
"Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total. Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, lo cierto es que estamos hablando de una solución a un problema que ellos mismos han provocado durante décadas", agregó.
El presidente estadounidense reiteró su promesa de que "¡Irán jamás tendrá un arma nuclear!".
Trump anunció la víspera que Washington y Teherán reiniciarían unas negociaciones de paz que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra.
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Trump presume del 'muro de acero' de EEUU en Ormuz pero el Pentágono busca formas "ingeniosas" de someter a Irán
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este lunes su red social, Truth, para exponer de nuevo su frustración con el régimen de los ayatolás: "¡Los líderes iraníes son increíblemente hipócritas!", escribió Trump.
"Piden una reunión, algunos dirían que la suplican, empiezan las conversaciones, con más programadas de forma inmediata, y dicen, abierta y orgullosamente, que no están manteniendo ninguna negociación, que no se está hablando de nada, y que solo tratan con Omán", lamentó.
El presidente añadió que Teherán se dedica después a "su palabrería habitual" al afirmar que el estrecho de Ormuz será operado por ellos, "cuando ya está completamente controlado por la armada de los Estados Unidos gracias a nuestro bloqueo, o, como lo llaman algunos, '¡El Muro de Acero estadounidense!'".