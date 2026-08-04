El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países. Todos querían dar una última oportunidad a este proceso", dijo Trump.

En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".

El republicano, que ya se quejó de la actitud "hipócrita" de Irán, reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Teherán, que "no quería sufrir un ataque, por lo que manifestó su deseo de dialogar".

"Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán", añadió.