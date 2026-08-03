El presidente estadounidense Donald Trump dijo haber detenido "el ataque más grande desde la Segunda Guerra Mundial" contra Irán a petición de varias naciones de la región, incluida Teherán. La pausa de las ofensivas ha propiciado que ambos países retomen las negociaciones para un acuerdo de paz. Por su parte, la República Islámica negocia el futuro de Ormuz con Omán.
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Cae el precio del Brent tras anunciarse la reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán
El precio del barril de Brent para entrega en octubre se hunde más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
El pasado viernes, subió el 1,22 %, hasta 90,12 dólares. Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán.
Asimismo, el Brent cae después de que este domingo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, haya decidido mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo.
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Irán dice que avanza con Omán hacia acuerdo sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz
Irán ha afirmado que avanza con Omán hacia la fase final de sus negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque ha asegurado que el acuerdo no está relacionado con la reapertura.
"Las negociaciones se encuentran en la fase final y avanzan hacia su conclusión", ha señalado el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, sobre el estado de las conversaciones entre Teherán y Mascate, según la agencia Tasnim.
El medio no ha ofrecido detalles sobre los posibles términos del acuerdo. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, ha afirmado que las partes negocian el establecimiento de una nueva ruta de tránsito marítimo.
"La ruta acordada no será ni la ruta norte ni la actual ruta sur, sino un nuevo recorrido sobre el que ambas partes llegarán a un entendimiento", sostuvo Baghaei. La actual ruta sur ha estado vinculada a "la inseguridad de la región y daños a los intereses nacionales de Irán".
El diplomático ha afirmado además que Teherán continuará actuando en función de sus intereses nacionales y que no modificará sus posiciones por amenazas o presiones externas.
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Trump afirma que las negociaciones para la paz con Irán se reanudarán hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las conversaciones con Irán se retomarán hoy, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Trump ha realizado estas declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo y ha recalcado que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.
"Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", ha asegurado Trump, quien ha adelantado un posible acuerdo sobre la "desnuclearización de Irán".
El presidente estadounidense ha asegurado que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".
Trump ha añadido que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo "es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán". "Quiero salvar muchas vidas (...) preferimos un acuerdo a un ataque", ha remarcado.
Washington y Teherán firmaron el 17 de junio un marco de entendimiento para el fin de la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron en febrero, que permitió reabrir Ormuz y comenzar un acuerdo nuclear, el cual se vio interrumpido por los ataques diarios entre ambas naciones.