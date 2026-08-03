Irán ha afirmado que avanza con Omán hacia la fase final de sus negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque ha asegurado que el acuerdo no está relacionado con la reapertura.

"Las negociaciones se encuentran en la fase final y avanzan hacia su conclusión", ha señalado el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, sobre el estado de las conversaciones entre Teherán y Mascate, según la agencia Tasnim.

El medio no ha ofrecido detalles sobre los posibles términos del acuerdo. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, ha afirmado que las partes negocian el establecimiento de una nueva ruta de tránsito marítimo.

"La ruta acordada no será ni la ruta norte ni la actual ruta sur, sino un nuevo recorrido sobre el que ambas partes llegarán a un entendimiento", sostuvo Baghaei. La actual ruta sur ha estado vinculada a "la inseguridad de la región y daños a los intereses nacionales de Irán".

El diplomático ha afirmado además que Teherán continuará actuando en función de sus intereses nacionales y que no modificará sus posiciones por amenazas o presiones externas.