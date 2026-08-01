La UKMTO (Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido) ha informado este sábado de un incidente a 21 millas náuticas al noreste de Khasab, en Omán, donde el capitán de un buque ha visto una explosión muy cerca de la embarcación.

Según la UKMTO, no se han reportado daños en la embarcación.