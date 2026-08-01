Irán ha atacado posiciones militares estadounidenses en Kuwait en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos de la madrugada del jueves en la isla de Qeshm.
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La UKMTO informa de una explosión cerca de un buque frente a las costas de Omán
La UKMTO (Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido) ha informado este sábado de un incidente a 21 millas náuticas al noreste de Khasab, en Omán, donde el capitán de un buque ha visto una explosión muy cerca de la embarcación.
Según la UKMTO, no se han reportado daños en la embarcación.