Trump anuncia un acuerdo de la Junta de Paz para el "desarme total" de Hamás como parte de su plan para la Franja de Gaza

Una mujer palestina se sienta entre los escombros mientras varias personas inspeccionan el lugar del ataque israelí del miércoles contra una casa cuyos residentes habían sido advertidos previamente por el ejército israelí para que evacuaran, en la ciudad de Gaza , el 30 de julio de 2026. Dawoud Abu Alkas Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza como parte de su plan para la reconstrucción segura de la Franja. El acuerdo contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una fuerza internacional de estabilización junto a una nueva policía palestina. El proceso de desarme será en fases y está sujeto a condiciones que se harán públicas en dos semanas, según fuentes estadounidenses. Trump afirma que el acuerdo permitirá la formación de un nuevo gobierno palestino en Gaza y agradece la mediación de Egipto, Catar y Turquía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza como parte de su plan para la reconstrucción segura de la Franja.

El magnate ha calificado este paso de "histórico", ya que era uno de sus requisitos indispensables del plan hacia la creación de un nuevo gobierno con representación palestina en el enclave: "Es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas".



Trump ha afirmado en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" que tendrán lugar durante las próximas semanas.

Asegura que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Según informa la agencia Reuters citando a un funcionario estadounidense de la Junta de Paz, ha advertido de que el proceso será lento y que el plan de desarme está sujeto a ciertas condiciones que se harán públicas en dos semanas.

Esta fuente ha adelantado que toda la actividad militar en Gaza deberá cesar para poder implementar el plan, que comenzará con la retirada de armas a la policía para después desmantelar la artillería pesada.

Más allá de condiciones, el republicano ha asegurado que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo".

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"Al mismo tiempo, Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas", añade Trump en el comunicado.

Además, ha agradecido los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Las demoras del plan de Trump

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.



De acuerdo con Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

Y es que, desde el acuerdo de paz, el Ejército israelí no ha cesado los ataques a Gaza. A pesar de la firma de un alto el fuego, decenas de palestinos han muerto en los últimos meses a causa de los bombardeos.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un "hito importante" para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.



El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.