El Gobierno de Netanyahu se mofa de Sánchez por la crisis de Ceuta y le invita a conceder refugio a los gazatíes en España

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Netanyahu, a través del ministro Ben Gvir, se burla de Pedro Sánchez por la crisis migratoria en Ceuta y le sugiere acoger a gazatíes en España. Ben Gvir utiliza un tono irónico para criticar la política migratoria de Sánchez y le insta a traducir sus palabras en hechos, abriendo las puertas de España a residentes de Gaza. Las relaciones diplomáticas entre el Gobierno español y sectores ultraortodoxos de Israel han sufrido una escalada de tensión desde 2023, especialmente tras el reconocimiento de Palestina por parte de España. La actitud de Ben Gvir y el trato a activistas de la Flotilla de la Libertad han provocado protestas de España y otros países europeos, reactivando el debate sobre sanciones a miembros del gabinete israelí.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha aprovechado la crisis migratoria en Ceuta para cargar contra Pedro Sánchez.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono y supremacista Itamar Ben Gvir, felicitó en tono irónico al mandatario español por lo sucedido en los últimos días en la ciudad autónoma, donde al menos 60.000 personas han accedido de manera ilegal desde Marruecos.

"Mis felicitaciones al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la "diversidad humana", ha escrito Ben Gvir, conocido por sus declaraciones incendiarias contra los palestinos y a favor de una limpieza étnica en Gaza, en su cuenta de redes sociales.

"Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza", ha añadido Ben Gvir, "le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar" , ha añadido.

A su juicio, esto sería una "excelente oportunidad" para Sánchez para "contribuir un poco más a la diversidad humana" de España.

El ministro de extremada derecha israelí nunca ha ocultado sus intenciones respecto a Gaza.

Ben Gvir aboga a menudo por la destrucción absoluta de la Franja y la expulsión de los palestinos.

Además, bajo su potestad como ministro de Seguridad, apuesta por instaurar un sistema de torturas, vejaciones, falta de alimento y de atención médica para los detenidos palestinos.

Tensión desde 2023

La relación entre el Gobierno de Sánchez y los sectores más ultraortodoxos y nacionalistas del Ejecutivo israelí, personificados en Ben Gvir, ha registrado una escalada constante de fricciones verbales e incidentes diplomáticos desde finales de 2023, marcando uno de los periodos de mayor tensión en la historia reciente de las relaciones bilaterales.

Desde entonces, el Ejecutivo israelí arremete de forma regular contra Sánchez, por su defensa del derecho internacional humanitario y en contra del "genocidio" en Gaza, donde Israel ha acabado con la vida de más de 80.000 personas, contando miles de cuerpos aún desaparecidos.



Además, el mandatario español también se ha posicionado a favor de la suspensión del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, y del fin de los ataques y de la ocupación israelí de territorio libanés por parte del Ejército israelí.

El primer choque significativo se produjo tras la visita de Sánchez al paso fronterizo de Rafah en noviembre de 2023, donde el presidente español criticó abiertamente el elevado número de víctimas civiles en la Franja de Gaza y demandó un alto el fuego inmediato.

Estas declaraciones provocaron una contundente reacción del ala más dura del gabinete israelí; Ben Gvir acusó al mandatario español de respaldar implícitamente la narrativa de Hamás, mientras el Ministerio de Exteriores israelí llamaba a consultas a la embajadora española.

La tensión alcanzó un nuevo punto crítico en mayo de 2024, cuando España formalizó el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.

a medida fue recibida por Ben Gvir con ataques directos en redes sociales y declaraciones públicas, en las que calificó la decisión de "recompensa al terrorismo" y arremetió contra el Ejecutivo español.

El ministro ultra provocó además la protesta formal de Madrid tras insinuar posibles medidas punitivas y restricciones contra el personal de la Embajada de España en Tel Aviv.

Durante los meses posteriores, el cruce de acusaciones se ha mantenido en una dinámica de retórica inflamatoria y respuesta institucional.

Mientras la diplomacia española ha condenado sistemáticamente las provocaciones de Ben Gvir en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén y sus llamamientos al asentamiento de colonos en Gaza, el ministro israelí ha continuado señalando a Sánchez como un actor hostil hacia los intereses de Israel en el contexto de la política europea.

El trato a los activistas de la Flotilla

Más recientemente, el pasado mayo, la actitud de Ben Gvir fue censurada por varios socios de la UE como España o Italia por el trato dispensado a los activistas detenidos de la Flotilla de la Libertad.

Sánchez tildó de "inaceptables" las denuncias de abusos y malos tratos bajo la jurisdicción del departamento que dirige Ben Gvir, exigiendo la inmediata liberación de los ciudadanos españoles retenidos.

El ministro ultra desestimó las protestas arremetiendo contra el Gobierno español, lo que derivó en un reproche formal por parte del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.

La diplomacia comunitaria respaldó la postura de Madrid, condenó el trato a los detenidos e instó al Ejecutivo de Netanyahu a respetar el derecho internacional.

El polémico episodio reactivó en Bruselas el debate sobre posibles sanciones contra los miembros más extremistas del gabinete israelí.