Irán afirma que un petrolero explotó al chocar con una mina en Ormuz tras desviarse de la ruta autorizada por Teherán

Foto de archivo del petrolero ODESSA transportando crudo de los Emiratos Árabes Unidos tras atravesar el estrecho de Ormuz. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Un petrolero ha explotado en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina naval, según fuentes iraníes. La embarcación impactó contra el artefacto explosivo después de desviarse de la ruta designada por las autoridades de Teherán. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre los daños, la identidad del buque o posibles víctimas.

Un petrolero ha explotado en el estratégico estrecho de Ormuz tras colisionar con una mina naval, según informó la agencia semioficial iraní Tasnim.

De acuerdo con el medio estatal, la embarcación cisterna impactó contra el artefacto explosivo después de salirse de la ruta de navegación previamente designada por las autoridades de Teherán en el paso marítimo.

Hasta el momento, el Gobierno iraní no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el alcance de los daños, la identidad del buque o la existencia de posibles víctimas tras la detonación.

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