Israel inicia su retirada parcial del sur de Líbano bajo la presión de un Trump dispuesto a negociar con Hezbolá

A pesar del repliegue, la situación en la zona sigue siendo tensa y la infraestructura de Zawtar al Gharbiya está gravemente dañada, dificultando el regreso de los desplazados.

El presidente libanés, Joseph Aoun, presenta en Washington un plan para desarmar a Hezbolá y pide a Trump un calendario para la retirada total de Israel, mientras Trump se muestra dispuesto a negociar con Hezbolá.

La operación cuenta con supervisión de un mecanismo trilateral entre Líbano, Israel y Estados Unidos, encargado de fiscalizar el repliegue y la seguridad en las denominadas 'zonas piloto'.

Israel inicia la retirada parcial de sus tropas del sur de Líbano, permitiendo el despliegue del ejército libanés en Zawtar al Gharbiya como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por EEUU.

El proceso de pacificación en el sur de Líbano tomó este martes un nuevo impulso con el despliegue del Ejército libanés en la aldea de Zawtar al Gharbiya, una de las "zonas piloto" incluidas en el frágil acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos de las que Israel aceptó retirarse para ceder el control a las fuerzas libanesas.

El movimiento coincidió con el repliegue gradual de las tropas israelíes, que mantenían ocupada la localidad con el pretexto de frenar los ataques de Hezbolá, y se efectuó horas antes del encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y su homólogo libanés, Joseph Aoun, necesitado de un compromiso que garantizara la retirada completa de Israel para acallar las críticas internas.

El mando militar libanés confirmó este martes a través de un comunicado que "las unidades militares comenzaron su despliegue esta mañana en la ciudad de Zawtar al Gharbiya, en base a los contactos existentes con el Grupo de Coordinación Militar para Líbano".

La operación cuenta con la supervisión directa de este mecanismo trilateral de enlace —conformado por representación libanesa, israelí y estadounidense— encargado de velar por la aplicación de los acuerdos de paz y fiscalizar el repliegue sobre el terreno.

El retorno a la normalidad en el sur de Líbano se prevé largo y complejo, sin embargo. El Ejército libanés, que acusó a las tropas israelíes de abrir fuego contra sus posiciones en Zawtar al Gharbiya, pidió a los habitantes que no regresaran a la localidad del distrito de Nabatieh "hasta que la situación de seguridad se estabilice".

Una prudencia que compartió el alcalde de Zawtar al Gharbiya, Abed Ezzeldine, que permanece a la espera de que el Ejército libanés informe sobre la seguridad de la zona una vez concluyan las labores de patrullaje.

La tensión sigue siendo alta en el sur del país de los cedros. Las fuerzas israelíes permanecen en una población colindante y las incursiones armadas no cesan. "Los pueblos están interconectados, así que no nos sentimos seguros porque los israelíes están presentes allí, están en nuestra frontera y no muy lejos de nosotros", explicó Ezzeldine en declaraciones a Associated Press.

Un tanque del ejército libanés en la entrada de Zawtar al-Gharbiyeh, en el sur del Líbano Zohra Bensemra Reuters

El panorama que aguarda a los desplazados es desolador. El propio alcalde reconoció que la localidad ha quedado prácticamente inhabitable, casi reducida a cenizas, y que el acceso estará limitado a tareas de evaluación puntual.

"Una vez que el Ejército nos dé permiso para entrar en el pueblo, entraremos nosotros como civiles, pero solo para inspeccionar la zona y ver cómo está, y luego nos iremos", subrayó Ezzeldine.

El alcalde dibujó una dura radiografía del estado del municipio: "No podemos quedarnos porque la infraestructura está completamente destruida y las casas han sido arrasadas. Ellos [los israelíes] han destruido las carreteras con excavadoras".

EEUU pisa el acelerador

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el pasado lunes a través de un comunicado la puesta en marcha de la denominada "zona piloto" en los pueblos de Froun, Srifa y Zawtar al Gharbiya "de conformidad con el Marco Trilateral y bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Militar para Líbano".

Asimismo, desde la Administración estadounidense subrayaron su compromiso con el seguimiento del proceso, dejando claro que "seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para la implementación exitosa del Acuerdo Marco" en este escenario de repliegue y supervisión militar.

El presidente libanés Joseph Aoun asiste a una conferencia de prensa en el palacio presidencial, en Baabda, Líbano, en 2025 Mohamed Azakir Reuters

El mapa operativo de la nueva "zona piloto" en el sur de Líbano refleja un escenario de control desigual. Dos de los tres municipios asignados, Froun y Srifa, no están bajo control militar israelí y cuentan ya con la presencia de efectivos libaneses, pero las fuerzas israelíes todavía permanecen desplegadas en sectores de Zawtar al Gharbiya.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aclararon este mismo martes que "ajustará su despliegue en una de las zonas piloto para permitir que las Fuerzas Armadas libanesas lleven a cabo su misión", sin precisar la localización exacta de dicho movimiento.

Plan para deshacerse de Hezbolá

Durante su visita a la Casa Blanca, Aoun le presentó a Trump un plan para desarmar a Hezbolá con la intención de arrancarle un compromiso para garantizar "la retirada completa de Israel del Líbano" en un calendario concreto, según las fuentes diplomáticas consultadas por el diario Al Akhbar.

El excomandante de las Fuerzas Armadas libanesas, primer jefe de Estado del país de los cedros en visitar Washington en casi 20 años, escuchó de Trump la exigencia previa de "poner fin a la presencia militar de Hezbolá en todo el territorio libanés".

Antes del cara a cara, Trump aseguró ante la prensa congregada en el Despacho Oval que estaba dispuesto a negociar con el partido-milicia proiraní. "Si el presidente Aoun quisiera que hablara con Hezbolá —ya sabe que ha convivido con Hezbolá durante mucho tiempo—, lo haría", afirmó.

Después, el inquilino de la Casa Blanca volvió a recordarle a Aoun que el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, sería un buen socio para combatir a la guerrilla libanesa. "Ha unificado a Siria. Le gustaría entrar y hacer algo con Hizbulá. Creo que sería muy efectivo", aseguró.