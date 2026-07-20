Los hutíes declaran un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí y amenazan con forzar el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb

Partidarios de los hutíes durante una manifestación a favor del bloqueo marítimo a Arabia Saudí celebrada en Saná. Khaled Abdullah Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Los hutíes de Yemen han anunciado un bloqueo marítimo inmediato contra Arabia Saudí, amenazando con cerrar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. El cierre del estrecho podría reducir hasta un 7% del suministro global de petróleo, afectando principalmente las exportaciones saudíes a través del mar Rojo. La advertencia de los hutíes se produce tras un ataque contra el aeropuerto de Saná y en respuesta al endurecimiento del bloqueo aéreo y marítimo por parte de Arabia Saudí. Los hutíes han amenazado con atacar cualquier buque saudí que transite por el mar Rojo o el golfo de Adén, intensificando las tensiones en la región.

Los hutíes de Yemen declararon este lunes la imposición "con efecto inmediato" de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, el líder de la coalición militar que intervino en el país cuando los aliados de Irán forzaron la caída del Gobierno internacionalmente reconocido de Abdrabbuh Mansur Hadi en 2015.

La medida de Ansar Allah abre un nuevo frente contra Estados Unidos en el marco de su guerra contra la República Islámica al dificultar aún más el tránsito del suministro de energía. La represalia contra el reino wahabí, un estrecho aliado de Washington en la región, supone, en la práctica, el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, como demandaba Irán.

La eventual clausura de este corredor estratégico de 32 kilómetros de ancho, situado entre el suroeste de Yemen y el Cuerno de África, y que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo, podría reducir un 7% del suministro total de petróleo, esto es, el volumen de las exportaciones de crudo de Arabia Saudí.

Riad había desviado más del 70% de sus exportaciones a través del puerto de Yanbu, bañado por el mar Rojo. Desde este punto han salido en las últimas semanas alrededor de cuatro millones de barriles diarios. Hace sólo un año eran menos de un millón, según los datos de las plataformas de análisis de datos Kpler y Signal Ocean.

"Básicamente, Irán y los hutíes están amenazando la economía saudí exactamente con el mismo tipo de guerra económica generalizada a la que Estados Unidos está sometiendo a Irán mediante su bloqueo", escribe en la red social X la analista Rosemary Kelanic, directora del área de Oriente Próximo en el think tank estadounidense Defense Priorities.

Kelanic vaticina que el bloqueo sólo irá dirigido "contra Arabia Saudí y no contra la navegación internacional a través del estrecho de Bab el-Mandeb", pero recuerda que hay cinco grandes puertos saudíes en el mar Rojo —de norte a sur son Duba, Yanbu, Rey Abdulá, Yeda y Yazán— y que estos últimos "son los más expuestos a un ataque hutí".

Los rebeldes de Yemen movieron ficha una semana después del ataque del Ejército yemení —que controla el Gobierno internacionalmente reconocido, respaldado por Riad— contra el aeropuerto de Saná, cuando intentaba aterrizar un vuelo procedente de Irán con una delegación de funcionarios hutíes.

Los insurgentes dieron por amortizado el alto el fuego en vigor desde octubre de 2022, amenazaron con tomar represalias y acusaron a Arabia Saudí de endurecer el bloqueo aéreo y limitar las importaciones marítimas a través del puerto de Al Hudeida, un punto de entrada clave para la ayuda humanitaria en el mar Rojo.

Una imagen satelital muestra el estrecho de Bab el-Mandeb. Nasa Worldview Reuters

"El criminal enemigo saudí continúa su injusto y opresivo asedio contra nuestro querido pueblo desde hace casi 12 años, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire", denunció el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, en cuya declaración evitó concretar los límites geográficos del bloqueo.

Las fuerzas navales de los hutíes lanzaron este mismo lunes a través de la transmisión de radio Canal 16 una advertencia "a todos los buques pertenecientes al enemigo saudí" para evitar que transitaran por el mar Rojo ni el golfo de Adén. "En caso de incumplimiento (...), esos buques serán nuestro objetivo".