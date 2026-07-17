Irán ha lanzado numerosos ataques militares sobre Catar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra el país.

El Ministerio de Defensa de Catar ha confirmado que está interceptando "varios ataques contra el Estado", que han sido reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán, difundidos por la agencia Tasnim.

Los reportes iraníes hablan de "varias explosiones fuertes" en Catar, incluido un ataque con misiles balísticos contra Al-Udeid, una importante base militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

Por otra parte, la agencia Fars ha asegurado que al menos tres misiles impactaron en base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin, en Juffair, apoyo a Washington para sus operaciones de defensa en el Golfo Pérsico.

Citando "fuentes árabes", Fars ha indicado que refinerías de petróleo y bases militares estadounidenses "fueron atacadas directamente con drones" en Baréin, cuyas autoridades no han confirmado hasta ahora estas informaciones.

Al respecto, la agencia oficial iraní IRNA señaló que el Ejército persa "atacó con drones destructivos Arash" la base de Sakhir, en Baréin, donde, según el medio, había helicópteros y aviones de reconocimiento estadounidenses.

Entretanto, en Kuwait ha confirmado nuevos ataques iraníes durante la madrugada, que incluyeron el uso de misiles y drones paradestruir sistemas de radares militares estadounidenses en esta nación de la península arábiga.