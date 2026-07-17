Irán y Estados Unidos entran en el sexto día consecutivo de ataques cruzados. Teherán ha respondido a los ataques estadounidenses nocturnos con el bombardeo de naciones aliadas de Washington en la región.
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Washington ataca por sexto día consecutivo Irán
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han lanzado una nueva ola de ataques contra Irán por sexto día consecutivo, ha informado el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la reescalada de la guerra.
El mando militar no ha ofrecido más detalles, aunque en los bombardeos pasados aseguró haber atacado centros de mando, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia para debilitar la capacidad de Irán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz.
Por otro lado, las autoridades de Irán ha informado del impacto de proyectiles estadounidenses contra un aeropuerto en la provincia de Semnan, en el norte del país, sin reportar muertos por ahora.
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Teherán responde a Washington atacando de nuevo Catar, Baréin y Kuwait
Irán ha lanzado numerosos ataques militares sobre Catar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra el país.
El Ministerio de Defensa de Catar ha confirmado que está interceptando "varios ataques contra el Estado", que han sido reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán, difundidos por la agencia Tasnim.
Los reportes iraníes hablan de "varias explosiones fuertes" en Catar, incluido un ataque con misiles balísticos contra Al-Udeid, una importante base militar de Estados Unidos en Oriente Medio.
Por otra parte, la agencia Fars ha asegurado que al menos tres misiles impactaron en base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin, en Juffair, apoyo a Washington para sus operaciones de defensa en el Golfo Pérsico.
Citando "fuentes árabes", Fars ha indicado que refinerías de petróleo y bases militares estadounidenses "fueron atacadas directamente con drones" en Baréin, cuyas autoridades no han confirmado hasta ahora estas informaciones.
Al respecto, la agencia oficial iraní IRNA señaló que el Ejército persa "atacó con drones destructivos Arash" la base de Sakhir, en Baréin, donde, según el medio, había helicópteros y aviones de reconocimiento estadounidenses.
Entretanto, en Kuwait ha confirmado nuevos ataques iraníes durante la madrugada, que incluyeron el uso de misiles y drones paradestruir sistemas de radares militares estadounidenses en esta nación de la península arábiga.
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Trump presume de que Irán ha liberado a una ciudadana de EEUU en plena escalada bélica aunque Teherán lo niega
Trump presume de la liberación de una estadounidense en plena escalada con Irán y Teherán lo desmiente
La ciudadana estadounidense de origen iraní Dena Karari ha sido liberada por las autoridades de Teherán tras casi dos años retenida en el país. Así lo anunció este miércoles en la red X el abogado de derechos humanos Jared Genser, apodado El Extractor por su largo historial de éxitos en este tipo de operaciones.
Para Genser, que lograse salir de Irán en mitad de un conflicto armado roza el "milagro". No sólo por el contexto bélico, sino por su propio cuadro clínico. Según relató a la CNN, la mujer de 53 años acababa de sufrir un grave infarto, lo que mantenía en vilo a su entorno ante la fragilidad de su estado de salud y un pronóstico del todo incierto.