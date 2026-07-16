Tras una jornada en la cual el Ejército de Estados Unidos lanzó dos oleadas de ataques a la República Islámica, Irán respondió con el supuesto ataque con drones a Kuwait, aliado estadounidense en la zona. Ambas naciones afrontan el quinto día consecutivo de agresiones mutuas con la región en vilo por la escalada de violencia.
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Washington bombardea un aeropuerto en su última ofensiva contra Irán
Las autoridades de Irán han informado del impacto de proyectiles contra un aeropuerto en la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos sobre el país.
El ataque no ha producido víctimas mortales ni heridos, según ha confirmado la agencia oficial iraní IRNA. No se ha precisado de cuál de los dos aeropuertos de la provincia se trata.
Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní ha explicado que se escuchó una explosión en Pakdasht, a unos 35 kilómetros de la capital.
"Fue producto de una actividad de defensa antiaérea y no se produjo ningún impacto. Las investigaciones de campo y militares indican que fue causado por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea", ha señalado el cuerpo militar.
El Ejército estadounidense informó de que la última oleada de ataques se dirigió a centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia "para debilitar aún más la capacidad de Irán".
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Kuwait vuelve a sufrir ataques de drones
El Estado Mayor General del Ejército de Kuwait ha informado de que ha enfrentado esta noche nuevos ataques de drones en distintas zonas del país.
"Las defensas aéreas kuwaitíes están enfrentando actualmente a amenazas de drones hostiles", señaló el comunicado militar en X.
Las autoridades han explicado que las explosiones escuchadas en el país correspondían a la intercepción de esos equipos electrónicos por los sistemas de defensa aérea, sin precisar el origen de los mismos ni informar de daños materiales o víctimas.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1B4X5mwRle
Esto ocurre el mismo día que Estados Unidos lanzó dos oleadas de ataques contra instalaciones militares iraníes, según Washington, empleados para amenazar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.
El ataque se sumó a otro realizado horas antes en la isla de Gran Tunb, que según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) "mermaron aún más" las capacidades de Irán.
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Estados Unidos ataca un nuevo buque petrolero que se dirigía a Irán tras violar el bloqueo naval
Las fuerzas estadounidenses impidieron este miércoles que un petrolero con bandera de Curazao, que navegaba hacia un puerto iraní en el golfo Pérsico, continuara su camino después de que la embarcación ignorara varias advertencias y tratara de incumplir las medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, tal y como ha confirmado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Según el Comando, el buque comercial M/T Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán.
Un avión estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea de la embarcación, lo que dejó al buque fuera de operación y obligó a detener su ruta hacia territorio iraní.