Las autoridades de Irán han informado del impacto de proyectiles contra un aeropuerto en la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos sobre el país.

El ataque no ha producido víctimas mortales ni heridos, según ha confirmado la agencia oficial iraní IRNA. No se ha precisado de cuál de los dos aeropuertos de la provincia se trata.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní ha explicado que se escuchó una explosión en Pakdasht, a unos 35 kilómetros de la capital.

Explosión en Irán del último ataque estadounidense. CENTCOM Reuters

"Fue producto de una actividad de defensa antiaérea y no se produjo ningún impacto. Las investigaciones de campo y militares indican que fue causado por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea", ha señalado el cuerpo militar.

El Ejército estadounidense informó de que la última oleada de ataques se dirigió a centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia "para debilitar aún más la capacidad de Irán".