Escala la tensión entre Irán y EEUU: Trump amenaza a los iraníes con "mil misiles" si Teherán intenta asesinarlo

El presidente de EEUU, Donald Trump, interviene durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 celebrada en Ankara, Turquía. Georgi Licovski EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha amenazado con lanzar 1.000 misiles contra Irán si Teherán intenta asesinarle, tras informaciones sobre un supuesto complot. Trump afirmó que ha dado órdenes al ejército estadounidense para destruir totalmente zonas de Irán si el gobierno iraní cumple sus amenazas. Según inteligencia israelí, Irán tendría un plan para matar a Trump en venganza por la muerte del general Qassem Soleimani. Trump declaró que la relación entre Estados Unidos e Irán está rota y descartó la continuidad del alto el fuego entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que hay "1.000 misiles armados y preparados y apuntados" hacia Irán para atacar al país, en el caso de que Teherán intentara asesinarlo, después de que el Wall Street Journal revelara que Israel habría advertido a los estadounidenses que Irán tendría un plan para matar al mandatario.



"Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza", ha escrito el mandatario en su red social, Truth Social, en un mensaje publicado la noche del viernes.



Además, Trump ha asegurado que ha dado órdenes al Ejército de "diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán" en caso de que las autoridades del país persa lo asesinen o traten de asesinarlo. Además, ha asegurado que la orden tiene un período de validez de un año, "sujeto a ampliaciones".

El republicano firmó su mensaje escribiendo "¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump".



Trump ya había asegurado, en una entrevista con el medio estadounidense The New York Post, que dio instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.



No obstante, en la misma entrevista, el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años, pese a las informaciones de prensa según las cuales Israel podría haber advertido a Estados Unidos de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para asesinarlo.

Un plan para matarle

Según las informaciones de los Servicios de Inteligencia de Israel, de las que se ha hecho eco el Wall Street Journal, los iraníes ya tendrían un plan trazado para matar al mandatario estadounidense.

Algo que podría haber sido previsible puesto que Irán ha expresado su deseo de vengar al alto general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qassem Soleimani, que fue asesinado por EEUU durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Además, este sentimiento se vio en las calles durante los funerales del antiguo líder supremo Alí Jamenei. Entre los ciudadanos, había muchos que portaban carteles que amenazaban de muerte al mandatario estadounidense.

Incluso, muchos portaron una gran pancarta en la que se leía: "Mataremos a Trump".

Dolientes portan una pancarta anti-Trump durante una procesión fúnebre el día del entierro del difunto Líder Supremo de Irán , el ayatolá Ali Jamenei. Alkis Konstantinidis Reuters

Además el presidente Trump aseguró en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Ankara por la Cumbre de la OTAN que los iraníes quieren matarle.

“Quieren eliminar al líder estadounidense, es decir, a mí”, dijo. “Estoy en todas las listas. Esta mañana vi que estoy en todas y cada una de ellas. Y hasta ahora, supongo que he tenido algo de suerte, pero quizás eso no dure mucho”.

No hay alto el fuego

Días antes de que las informaciones salieran a la luz, ya Trump anunciaba que la relación entre ambos países está rota.

Después de un intercambio de ataques mantenido por Washington y Teherán, el mandatario estadounidense anunció el miércoles que el alto el fuego declarado con la firma del memorando de entendimiento "se ha acabado".

"En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos… Algo les pasa. Están locos. Para mí, se ha acabado", expresó Trump durante un encuentro con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Aunque aseguró que las negociaciones van a continuar.

Las palabras del presidente de EEUU, que ha calificado de nuevo a los iraníes como "gente enferma, cruel y violenta", confirman la ruptura de la tregua.