Estados Unidos ha bombardeado Irán por segundo día consecutivo después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua en la cumbre de la OTAN en Ankara. La República Islámica ha respondido atacando bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Catar.
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Teherán advierte que responderá a cada ataque de Washington
El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que devolverán cada golpe que reciban y ha asegurado que el tránsito por el estratégico paso por el estrecho de Ormuz requerirá de un acuerdo con Teherán.
"Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe. No te revuelvas, solo te hundirás más: el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes', no con amenazas estadounidenses", dijo en X el político tras nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní.
آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بیهزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، میخورید.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026
دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز میشود نه با تهدیدات آمریکایی.
Esos ataques causaron la muerte a tres personas en la ciudad de Ahvaz, dijo a la agencia estatal IRNA Valiollah Hayati, subdirector de seguridad y aplicación de la ley de la gobernación de la provincia de Juzestán, en el suroeste del país.
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Irán registra 14 víctimas y 78 heridos tras los ataques de EEUU
Las dos jornadas de ataques estadounidenses dejan 14 muertos y 78 han heridos, según informan las autoridades sanitarias iraníes.
"Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos", señaló en X el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour.
La fuente indicó que 47 de los heridos siguen hospitalizados, mientras que el resto ha sido dado de alta.
Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica, en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer "costos significativos" a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.
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Trump ordena por segundo día consecutivo una oleada de ataques contra Irán y amenaza con una respuesta "mucho peor"
El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz y horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.
El inquilino de la Casa Blanca ha informado a través de Truth Social que estos ataques se han llevado a cabo en represalia por los ataques iraníes a barcos en Ormuz, y que si hay vuelve a ocurrir, "¡la situación será mucho peor!".
También ha compartido casi una decena de imágenes y vídeos en los que muestra las aparentes consecuencias de la ofensiva, incendios y columnas de humo en diferentes puntos de Irán, aunque no indica la procedencia del material gráfico
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Irán ataca bases militares en Kuwait, Catar y Baréin tras los bombardeos de EEUU
Kuwait, Baréin y Catar activaron este jueves sus defensas antiaéreas tras detectar misiles iraníes en su espacio aéreo, en una nueva escalada regional un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua con Teherán.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que había atacado "importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses en Kuwait y Baréin", tras el "incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones" de Washington, según un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, en el que no se menciona a Catar.
El cuerpo castrense afirmó que los ataques alcanzaron las bases de Arifjan y Ali al-Salem, en Kuwait, y las de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin.
Por su parte, el Ejército de Kuwait informó a través de X de la intercepción de misiles en su espacio aéreo y notificó varias explosiones, sin detallar su ubicación.