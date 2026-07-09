El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que devolverán cada golpe que reciban y ha asegurado que el tránsito por el estratégico paso por el estrecho de Ormuz requerirá de un acuerdo con Teherán.

"Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe. No te revuelvas, solo te hundirás más: el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes', no con amenazas estadounidenses", dijo en X el político tras nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بیهزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، میخورید.



دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز میشود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Esos ataques causaron la muerte a tres personas en la ciudad de Ahvaz, dijo a la agencia estatal IRNA Valiollah Hayati, subdirector de seguridad y aplicación de la ley de la gobernación de la provincia de Juzestán, en el suroeste del país.