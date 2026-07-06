Hamás disuelve su gobierno en Gaza y entrega el poder a un comité de palestinos respaldado por el plan de Trump

La disolución del gobierno era uno de los puntos incluidos en el acuerdo de alto el fuego.

Las claves

Las claves Generado con IA Hamás ha disuelto su gobierno en la Franja de Gaza y ha cedido el control a un comité de tecnócratas palestinos. El nuevo comité administrará Gaza siguiendo lo acordado en el acuerdo de alto el fuego. Solo permanecerá en sus puestos el personal técnico y profesional, según el anuncio oficial de Hamás.

Hamás ha disuelto el gobierno en la Franja de Gaza, dejando paso a la formación de un comité de tecnócratas palestinos que administrarán la zona como se estableció en el acuerdo de alto el fuego. Permanecerán en sus puestos únicamente el personal "técnico y profesional".

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza), tras la que el Gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión.

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