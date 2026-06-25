Líbano plantea su plan de paz: retirada israelí y 'zonas piloto' vigiladas por tropas libanesas bajo tutela de EEUU y la UE

La UE estudia una misión para entrenar al ejército libanés y reforzar la seguridad fronteriza, con una posible duración hasta 2029.

Estados Unidos se compromete a verificar que las tropas libanesas no sean infiltradas por Hezbolá, condición exigida por Israel para retirarse.

El plan contempla el despliegue del ejército libanés, el regreso de los residentes desplazados y la exclusión de la milicia chií Hezbolá de esas áreas.

Líbano propone un plan de paz que incluye la retirada israelí del sur y el control de 'zonas piloto' por tropas libanesas bajo supervisión de EEUU y la UE.

Las conversaciones de paz entre Líbano e Israel que se desarrollan en Washington bajo auspicio del Departamento de Estado de EEUU se acercan a su objetivo. El presidente libanés, Joseph Aoun, reveló este miércoles un plan para establecer 'zonas piloto' en el sur del país de las que se retirarían las tropas israelíes y las sustituirían las libanesas.



"Se está trabajando para establecer un alto el fuego en el sur, al que seguirá la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés, el regreso de los residentes, la liberación de los prisioneros y el inicio del proceso de reconstrucción", ha afirmado el mandatario durante una reunión con una delegación parlamentaria británica en Beirut.

El plan, que habría visto la luz a comienzos de junio, delimitaría el área situada entre el río Litani y la frontera con Israel en una serie de 'zonas piloto'. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se irían replegando hacia la 'zona de amortiguación' junto a la frontera norte de Israel.

Las Fuerzas Armadas libanesas pasarían a controlar las zonas y a garantizar que no puedan ser utilizadas para atacar el norte de Israel. Eso excluiría la actividad de la milicia chií Hezbolá, la aliada de Irán que entró en guerra a comienzos de marzo en represalia por la operación 'Furia Épica', y de cualquier otro grupo armado que no pertenezca al Ejército.

Naim Qassem, líder de Hezbolá, ya manifestó públicamente su rechazo a un el proyecto de este tipo la semana pasada. Declaró que en el sur de Líbano "no existen zonas experimentales ni zonas seguras para Israel".

Según han confirmado fuentes israelíes a la agencia Reuters, Estados Unidos se ha comprometido a verificar que las tropas libanesas no sean infiltradas por Hezbolá. Esta sería la garantía exigida por Israel para retirarse. Oficialmente, el ministro de Defensa, Israel Katz, a declarado que ocuparán el sur de Líbano "el tiempo que haga falta".

El Ejército libanés ya está presente en la zona desde el final de la 'guerra de los 33 días' en 2026. Mediante la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, y con amparo de fuerzas internacionales, debían mantener el alto el fuego en el sur del país. En la práctica, se han visto incapaces de frenar el rearme y la actividad de Hezbolá.

Al contrario que la milicia chií, las Fuerzas Armadas reclutan entre los múltiples grupos étnicos y religiosos que conforman el Líbano. Ha recibido desde hace décadas financiación estadounidense y europea, en un intento por fortalecer las estructuras institucionales frente a la influencia sectaria de Hezbolá, que opera como un estado paralelo.

Coches de desplazados libaneses muestran fotografías de miembros de Hezbolá. REUTERS/Aziz Taher

Establecida en 1982 por la propia Guardia Republicana de Irán, Hezbolá tomó el testigo de la OLP palestina como principal adversario de Israel en Líbano. Ahora que las conversaciones en Washington han acercado a ambos países por primera vez desde los años noventa del pasado siglo, la milicia chíi las ha tachado de "traición".

Europa también se suma al plan

El Servicio Diplomático de la Unión Europea que lidera Kaja Kallas propone por su parte una misión tanto militar como civil para entrenar al ejército libanés, según recoge también Reuters. Si lograse obtener el apoyo de los 27 estados miembros de la UE, la operación se prolongaría hasta 2029.

"La misión se enfocaría en el refuerzo de los regimientos fronterizos terrestres; en las Fuerzas Móviles y de Gendarmería Regional; en la mejora de la capacidad de Vigilancia e Inteligencia; y en las operaciones de Seguridad Marítima, incluyendo fronteras y gestión portuaria", recoge el documento.

El Líbano ha propuesto como primeras áreas de aplicación las localidades de Zawtar al Sharqiyah, Zawtar al Gharabiya y Yohmor, así como el castillo de Beaufort. Se trata de los puntos más al norte que las fuerzas israelíes han alcanzado y ocupado durante sus operaciones en el sur libanés.



La iniciativa está concebida como una fase preliminar para facilitar la retirada gradual de tropas israelíes. A partir de ese momento, se abordarían nuevas rondas de negociación centradas primero en cuestiones militares y, más adelante, en políticas encaminadas a un acuerdo integral entre ambas partes.

Mientras tanto, las conversaciones prosiguen en Washington para consolidar una tregua que, con excepciones puntuales, ha terminado con los enfrentamientos que dejan cerca de 4.200 muertos en cuatro meses desde el comienzo de la ofensiva israelí.

Según indicó Aoun, las negociaciones avanzan de manera independiente al diálogo que mantienen en Estados Unidos e Irán en Suiza bajo supervisión de Catar y Pakistán. Estas conversaciones deben desarrollar el memorando de entendimiento entre ambos países en un plazo de 60 días.



Aoun ha expresado su deseo de preservar una presencia internacional en el sur del país ante el inicio previsto de la retirada de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) a comienzos de 2027.