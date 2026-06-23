EEUU establece un "mecanismo de vigilancia" del alto el fuego en el Líbano y asegura que tiene el "control total" de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump habla el día en que firma una orden ejecutiva sobre computación cuántica, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de junio de 2026. Jonathan Ernst Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU ha creado un mecanismo de vigilancia para supervisar el alto el fuego en el Líbano y evitar que las hostilidades entre Israel y Hezbolá obstaculicen las negociaciones con Irán. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU monitorea en tiempo real los combates en el Líbano, tras conversaciones entre altos mandatarios de EEUU, Israel y Líbano. Donald Trump asegura que EEUU mantiene el control total del estrecho de Ormuz, pese a la reciente tensión y cierre temporal declarado por Irán debido a los ataques israelíes. El memorando de entendimiento EEUU-Irán busca el fin de las hostilidades, incluido en el Líbano, pero ni Israel ni Hezbolá han firmado el acuerdo, lo que complica el avance hacia la paz.

Estados Unidos ha establecido un "mecanismo de vigilancia" del alto el fuego en el Líbano con el objetivo de evitar que las violaciones de Israel y de Hezbolá hagan descarrilar las negociaciones con Irán.



Un alto funcionario estadounidense ha declarado a la prensa que este mecanismo se ha establecido después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogara el viernes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.



El monitoreo lo lleva a cabo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) con el objetivo de tener "información precisa y en tiempo real sobre los combates en el Líbano", ha declarado esta fuente.

Se espera que delegaciones de Israel y del Líbano, países que no tienen relaciones diplomáticas, inicien el martes en Washington una quinta ronda de negociaciones de paz.



El memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra incluye el fin de todas las hostilidades, incluido en el Líbano, pero ni Israel ni Hezbolá son firmantes del acuerdo.

Netanyahu sostiene que las tropas israelíes no se retirarán del Líbano, una condición que Irán, aliado del grupo chií, exige para que prosperen las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Mientras tanto, la tensión entre EEUU e Irán continúa latente a pesar de la firma del memorando de entendimiento para intentar alcanzar la paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que su país tiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Teherán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos Hezbolá en suelo libanés.



"Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas", ha dicho Trump en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump van en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su Gobierno, entre ellos su vicepresidente, JD Vance, quien aseguró en Suiza que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho.



A su vez, Trump ha vuelto hoy a advertir al Gobierno de los ayatolás sobre los compromisos que adoptaron en el memorando de entendimiento bilateral que se firmó la semana pasada y que ha pausado el conflicto y abierto una ventana de sesenta días para que ambas partes logren un acuerdo de paz que incluya las nuevas directrices que regirán el programa nuclear iraní.



"Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer", ha asegurado el jefe de Estado al ser preguntado sobre si aún piensa en retomar los ataques militares en caso de que Teherán no cumpla con su parte del trato.



La postura de Israel podría seguir complicando las negociaciones con Teherán, que ya retrasó el inicio de las negociaciones en Suiza el viernes, debido a los ataques lanzados sobre suelo libanés.