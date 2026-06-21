Estados Unidos e Irán han cancelado a última hora el encuentro previsto para este viernes en Suiza para iniciar las negociaciones sobre el acuerdo de paz definitivo.

La suspensión del encuentro se ha registrado tras una madrugada de intercambio de combates en el sur del Líbano entre Israel y el grupo chií Hezbolá, con muertos en ambos bandos.

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