Irán vuelve a cerrar Ormuz tras los ataques de Israel en el Líbano y acusa a EEUU de incumplir el acuerdo de paz

Las claves

Las claves Generado con IA Irán ha cerrado de nuevo el estrecho de Ormuz tras denunciar que Estados Unidos no ha frenado la ofensiva israelí en el Líbano, incumpliendo el acuerdo de paz. El Ejército iraní acusa a EE.UU. de violar el memorándum al no garantizar el cese de ataques israelíes, que han causado más de 50 muertos en 24 horas. Irán advierte que el cierre de Ormuz es solo el primer paso y amenaza con nuevas medidas si continúan las agresiones en Líbano. Se mantienen reuniones en Suiza entre delegaciones de EE.UU. e Irán, con mediación de Catar y Pakistán, para intentar salvar el acuerdo de paz.

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento: garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes —según el Ejército israelí en respuesta a ataques de Hezbolá— han matado a más medio centenar de personas, entre ellas un militar, en 24 horas.

Así pues, en respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra" y tras la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano" (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz) "se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo".

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron que el cierre de Ormuz constituye el primer paso en la "respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo", en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en el Líbano.



"En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones", advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

El Ejército de Líbano, en su mensaje que confirma la muerte del militar, ha denunciado la continuación desde esta mañana de "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur". El Ejército israelí ha alcanzado en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá" y uno de estos ataques acabó con la vida de un militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye.

"Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado.

El Ejército israelí, por su parte, ha explicado que esta nueva ola de bombardeos ha sido ordenada en respuesta a nuevos ataques nocturnos de Hezbolá. Las milicias, asegura, "dispararon más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes" que han invadido el sur de Líbano para crear, aduce el Gobierno israelí, una "zona de seguridad" respecto a las comunidades del norte de Israel.

Estos ataques israelíes no pillan de sorpresa ya que, a pesar de que el grupo chií libanés Hezbolá confirmó este sábado que se había adherido al alto el fuego con Israel desde la noche de ayer, viernes, acusó al país vecino de violarlo desde que entró en vigor.

La formación armada afirmó que "se ha adherido al alto el fuego desde la noche del viernes 19 de junio, incluso después de que el enemigo lo violara desde el primer momento", apuntaron en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram.

Reunión en Suiza

Pese a la incertidumbre, las reuniones preparatorias para posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock continúan en ese apartado enclave del centro de Suiza pese a la incertidumbre que las rodea después de que la parte iraní las suspendiera el viernes, indicaron este sábado fuentes diplomáticas suizas.



Según señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético en un comunicado, continúan de forma discreta sus esfuerzos para facilitar las conversaciones encaminadas a aplicar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

Aunque la diplomacia suiza no quiso aclarar quiénes se encuentran en Bürgenstock, un lujoso complejo de restringido acceso en lo alto de una colina junto al lago de Lucerna, la televisión nacional RTS indicó que en el lugar se encuentran "delegaciones técnicas" de Estados Unidos e Irán, así como de los mediadores Catar y Pakistán.

De momento, se conoce que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, partió este sábado hacia Suiza para reclamar a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.



"En Suiza está previsto mantener conversaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos de la otra parte y aclarar cómo pretende cumplir con sus obligaciones", declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.