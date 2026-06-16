Guerra de Irán, última hora en directo | El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz tardará "semanas" en restablecerse
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Varios buques iraníes cruzan "sin incidentes" Ormuz un día después del anuncio del acuerdo
Al menos tres buques petroleros iraníes y otros dos de carga que transportaban productos de primera necesidad han atravesado "sin incidentes" la línea del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, casi un día después del anuncio del alto el fuego y la consecuente reapertura del tráfico marítimo.
Los barcos, que llevaban meses varados por cuenta del bloqueo impuesto por las tropas estadounidenses en la zona, han logrado cruzar el estratégico estrecho en la noche de este lunes, según la televisión pública iraní Press TV.
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Vance asegura que EEUU y el OIEA ayudarán a Teherán a "destruir" sus reservas de uranio enriquecido
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha asegurado que uno de los puntos "fundamentales" del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán establece que tanto Washington como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) van a "ayudar" a Teherán a "destruir" sus reservas de uranio altamente enriquecido.
En una entrevista con la cadena NBC, Vance ha avanzado que este proceso se especifica "muy claramente" en el memorando de entendimiento. Por lo tanto, ha abierto la puerta al regreso de los inspectores nucleares a Irán.
También ha apuntado que dicho acuerdo provisional trae consigo "muchos beneficios para los iraníes", como el levantamiento de las sanciones o la "transformación completa" de su economía.
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Donald Trump niega que Estados Unidos vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y ha asegurado que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas".
El mandatario, a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, ha rechazado las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.
En concreto, ha negado que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluya un pago de 300 millones de dólares.
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El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz tardará "semanas" en restablecerse
La navegación de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz tardará semanas en restablecerse pese al acuerdo de paz anunciado por Estados Unidos e Irán y que debe ratificarse el próximo viernes.
Según el director ejecutivo de la naviera japonesa Mitsui OSK Lines, uno de los mayores operadores de buques cisterna, puede que este proceso se prolongue durante "varias semanas o un mes". En una entrevista con el Financial Times ha valorado el acuerdo como "sustancial" pero ha reclamado "situaciones reales" en Ormuz para que se pueda navegar con tranquilidad.