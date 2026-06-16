Guerra de Irán, última hora en directo | El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz tardará "semanas" en restablecerse

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha asegurado que uno de los puntos "fundamentales" del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán establece que tanto Washington como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) van a "ayudar" a Teherán a "destruir" sus reservas de uranio altamente enriquecido.

En una entrevista con la cadena NBC, Vance ha avanzado que este proceso se especifica "muy claramente" en el memorando de entendimiento. Por lo tanto, ha abierto la puerta al regreso de los inspectores nucleares a Irán.

Los iraníes observan desde Teherán el debut de su selección en el Mundial. Majid Asgaripour Reuters / WANA

También ha apuntado que dicho acuerdo provisional trae consigo "muchos beneficios para los iraníes", como el levantamiento de las sanciones o la "transformación completa" de su economía.