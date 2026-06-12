Trump presume de sacar de Ormuz "millones de barriles" de crudo pero en mayo cruzaron un 30% menos de barcos

El precio de la gasolina en EEUU sigue un 30% más alto que antes de la guerra, y la inflación en mayo subió al 4,2%, generando preocupación ciudadana.

Los datos oficiales muestran que en mayo cruzaron 277 barcos por Ormuz, un 12% menos que en abril y muy lejos de los niveles previos al conflicto.

Donald Trump afirmó haber logrado que "millones de barriles de crudo" salieran por el estrecho de Ormuz gracias a una "misión secreta" de EEUU.

El presidente Donald Trump desveló este miércoles durante una comparecencia desde el Despacho Oval que Estados Unidos había sacado "millones de barriles de crudo". "Nadie lo sabe", dijo. "¿Sabes quién no sabe nada? Irán. Hasta ahora mismo", aseguró.

"La otra noche sacamos 22 barcos. Fue muy tarde, sin luces, porque no tienen radar: los hemos hecho polvo". Una fuente militar anónima declaró a The New York Times que esta operación es, en realidad, una versión de bajo perfil del fallido 'Proyecto Libertad' que Trump anunció en mayo y se canceló dos días después.

El presidente publicó esta madrugada en Truth Social un mensaje comunicando que, gracias a la "misión secreta" que ordenó, "más de 200 barcos han viajado seguros a través del estrecho de Ormuz" en el último mes. Atribuye el "éxito" a que EEUU y no Irán controla el paso. La realidad es que, durante el mes de mayo, han cruzado 277 buques, un 12 % menos que en abril.

La Organización Marítima Internacional publica datos agregados de diversas fuentes sobre el tráfico real por el estrecho. Según sus registros, el tráfico por Ormuz antes de la guerra era de unos 2.500 navíos mensuales, poco más de 80 al día.

Durante el mes de marzo, inmediatamente después de los ataques de Israel y EEUU sobre Irán, el tráfico se desplomó a seis al día. En abril, la situación mejoró tras el frágil alto el fuego y se registró el cruce de 315 embarcaciones.

Los datos de mayo reflejan movimientos irregulares durante todo el mes, con picos de hasta 20 barcos en un solo día y un total de 277. Estos datos indican que resulta exagerado atribuir a la "misión secreta" el "éxito" del último mes. En todo caso, sigue muy lejos de las cifras registradas antes del conflicto.

La misión secreta

La supuesta misión secreta consiste, en guiar a los barcos a través del estrecho evitando las aguas minadas y las defensas costeras iraníes. Para reducir el riesgo de detección, las naves que burlan el bloqueo deben apagar el transpondedor, un dispositivo que transmite constantemente la identificación y la posición del buque.

El paso se realiza por la noche, con las luces apagadas, para evitar la localización visual. La Marina de EEUU no hace labores de escolta, sino que emplea medios avanzados de guerra electrónica para ayudar a las tripulaciones a encontrar una ruta de salida segura y detectar la presencia enemiga.

El rumbo se traza cerca de la costa de Omán, la más alejada de Irán. En caso de ataque con drones o embarcaciones rápidas de la República Islámica, disponen de más tiempo para realizar maniobras de evasión y defensa.

Decenas de buques anclados cerca de Musandam, Oman. Stringer. Reuters.

La guía subrepticia a través del estrecho es un pálido reflejo de la operación 'Proyecto Libertad' que anunció el presidente el 3 de mayo. Entonces, pretendía enviar al Golfo a las fuerzas navales apoyadas por la aviación para rescatar a los más de 1.000 buques y 20.000 tripulantes atrapados.

Los asesores militares del presidente desaconsejaron la intervención. El riesgo de pérdidas materiales y humanas era demasiado alto y la operación se canceló dos días después del anuncio.

El temor a la inflación

El tono de la comparecencia de este miércoles era distendido: Trump estaba contento porque acababa de firmar la Secure America Act, la ley que blinda la financiación de 70.000 millones de dólares necesarios para mantener la seguridad fronteriza y el control migratorio. Así se asegura los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el 'famoso' ICE, hasta 2029.

Cuando se abrió la ronda de preguntas, un periodista quiso saber si al presidente le preocupaban los últimos datos de inflación publicados. "No. ¡Me encantan!", respondió. "Porque, en cuanto termine esta guerra...". No terminó la frase y procedió a revelar la "operación secreta" que supuestamente había servido para sacar barcos del Golfo.

Trump siempre creyó en una intervención relámpago que acabaría con el régimen islámico en una semana. No contaba con los efectos del bloqueo de Ormuz en la economía y, mucho menos, en su popularidad.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU publicó este martes los datos de inflación de mayo: los precios subieron un 4,2 %. Sigue en la línea ascendente marcada desde el comienzo de la guerra y es la más elevada de los últimos tres años.

Por eso el periodista le preguntó al presidente si eso le preocupaba. La respuesta de Trump fue rápida y espontánea: "No me preocupa, me encanta". No concluyó la explicación, pero quería decir que, tras el final de la guerra, las cosas volverían a ser como antes.

Quizá sea cierto que no le preocupa tanto el indicador de la inflación si lo compara con el máximo del 9,1 % que alcanzó con su predecesor Joe Biden en junio de 2022. Pero los ciudadanos no atienden a las cifras de la macroeconomía, sino al impacto que tienen en el coste de la vida.

La gasolina alcanza los 6,79 dólares el galón (1,56 euros por litro) en California.

El ejemplo más claro es el del precio de la gasolina. Según la Administración de Información de Energía de EEUU, el máximo de los últimos 25 años se situó en 1,37 dólares por litro. Ese valor se alcanzó también en junio de 2022, cuando la inflación estaba disparada y el barril de crudo rozaba los 120 dólares.

El precio medio actual es de 1,18 dólares por litro, un 30 % por encima de lo que costaba antes de empezar la guerra. Se acerca peligrosamente al límite máximo bajo el mandato de Joe Biden y Trump quiere frenar la escalada a toda costa.

En la comparecencia de este miércoles, contó que en enero había visto que en una gasolinera de Iowa se vendía a menos de 50 centavos el litro. "Volveremos muy pronto a esos niveles", aseguró.

La otra cuestión que preocupa a los ciudadanos es el impacto en el coste de las hipotecas. Según Trading Economics, al inicio de 2026, la media de las hipotecas fijas a 30 años estaba alrededor del 6,06 % anual. El valor más bajo desde septiembre de 2022.

La caída experimentada desde entonces se ha frenado, pero todavía no se ha visto la repercusión de la inflación. Por el momento, la Reserva Federal mantiene los tipos de interés. Esa fue una cuestión muy controvertida durante el mandato del anterior presidente, Jerome Powell, a quien Trump presionó para forzar una bajada.

El nuevo presidente, Kevin Warsh, tomó posesión en mayo. "Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal", escribió Trump en Truth Social. "Quizá el mejor", añadió.

Seguramente asumió el cargo con la promesa de seguir bajando los tipos en un contexto en el que la inflación presiona al alza. Precisamente cuando el Banco Central Europeo acaba de anunciar una subida hasta el 2,25 % para contener la inflación provocada por la guerra de Irán.

Eso es lo que realmente preocupa al presidente Trump. Mientras los estadounidenses sientan que las promesas electorales no se cumplen, su posición política seguirá debilitándose.