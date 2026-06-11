Estados Unidos ataca a Irán con 49 misiles Tomahawk: "Los vamos a bombardear hasta hacerlos añicos"

Una mujer iraní camina delante de un mural anti Estados Unidos, en una calle de Teherán. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos lanzó 49 misiles Tomahawk contra múltiples objetivos en Irán durante la madrugada del jueves. Se registraron explosiones en Teherán, Sirik y la isla de Qeshm, activando las defensas antiaéreas iraníes. El ataque fue una respuesta a la presunta agresión iraní contra un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz. Donald Trump advirtió que los ataques continuarán si Irán no cede en las negociaciones.

Varias explosiones se registraron en la madrugada de este jueves en distintos puntos de Irán después de que Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra la República Islámica, según reportaron medios locales.

La agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, la capital del país, mientras que la agencia Fars, también local, reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.

Estas informaciones llegaron después de que el Ejército estadounidense anunciara una nueva oleada de ataques contra "múltiples objetivos" en Irán a modo de "respuesta a agresiones" del país persa, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles en una llamada telefónica al periodista Trey Yingst, de la cadena Fox News, que las fuerzas norteamericanas han disparado 49 misiles Tomahawk contra objetivos en Irán, además de los bombardeos efectuados por cazas estadounidenses. Yingst ha añadido que, según Trump, los ataques se pausarán brevemente, pero se reanudarán este jueves por la noche si las autoridades iraníes no ceden en las negociaciones.

“Los vamos a bombardear hasta hacerlos añicos”, ha amenazado el presidente estadounidense, quien ha alertado a Irán que los ataques norteamericanos se intensificarán este jueves por la noche si los iraníes no ceden en la mesa de negociación.