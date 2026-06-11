Trump suspende los ataques programados contra Irán para esta noche tras aprobarse los "puntos finales" del acuerdo

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump canceló los ataques programados contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar con el liderazgo iraní y otros países involucrados. El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes se mantiene hasta que el acuerdo sea formalizado y firmado. Estados Unidos e Irán continúan negociando, con mediación de países como Catar y Pakistán, pese a la reciente reanudación de ataques aéreos y la tensión en la región. Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, pero evitó golpear objetivos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves a través de su plataforma Truth Social que había tomado la decisión de cancelar "los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche" tras asegurar que las conversaciones con la República Islámica habían sido "elevadas al más alto nivel del liderazgo iraní".

El inquilino de la Casa Blanca afirmó acto seguido que "las conversaciones y los puntos finales [del acuerdo] han sido aprobados, tanto en su concepto como en sus detalles, por todas las partes implicadas, incluyendo a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros".

Trump aseguró, sin embargo, que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes seguiría "en pleno vigor y efecto hasta que se formalice esta transacción". Y sentenció: "La hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve". Y eso que había avisado esta misma mañana y a través de la misma red social que ordenaría atacar a Irán por tercera noche consecutiva ante el estancamiento de las negociaciones.

El mandatario estadounidense parecía decidido a mantener los ataques hasta que los negociadores de la República Islámica aceptaran sus términos. "Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en ello", llegó a decir el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, desde la isla de Guantánamo.

El miércoles, Trump reconoció que la tregua es "el alto el fuego más violado de la historia del mundo", y esta mañana dobló la apuesta. "En algún momento del futuro no muy lejano, tomaremos la Isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de manera muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela", escribió en Truth.

"Estamos hablando con ellos [los iraníes] y todo eso, pero, miren, mi preferencia siempre ha sido tomar la isla de Jark... esa sería mi preferencia. No sé si Estados Unidos tiene el estómago para hacerlo, para ser honesto. Haríamos una fortuna", deslizó unas horas después ante los telespectadores de Fox News.

El bloqueo naval estadounidense redujo de forma significativa los flujos de tránsito a través de Jark, pero sigue siendo un objetivo sensible. Irán exporta cerca del 90 % de su petróleo a través de esta diminuta isla bañada por el Golfo Pérsico. Son dos millones de barriles diarios, el 2 % del suministro mundial de crudo. Y ese crudo tiene a China como principal destinatario.

"O bien [Trump] está haciendo estas amenazas para generar pánico dentro de la dirigencia iraní y forzarla a hacer concesiones, o realmente está considerando una nueva escalada", señaló Hamidreza Azizi, investigador asociado en Clingendael, un think tank belga. "En ese caso, estaría subiendo un escalón más en la escalera de la escalada al complementar la actual campaña aérea con tropas sobre el terreno".

"Considerando las recientes amenazas estadounidenses contra la infraestructura petrolera de Irán, o bien las exportaciones de petróleo y gas son para todos, o no estarán disponibles para nadie", recoge el comunicado difundido por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el alto mando militar conjunto de Irán.

"Las estrategias equivocadas y las decisiones impulsivas restablecerán todo el tablero en peores condiciones", reaccionó el principal negociador de la República Islámica, Mohammad Baqer Qalibaf, reelegido en mayo presidente del Parlamento.

"[Los estadounidenses] harán explotar la infraestructura energética y los mercados y crearán un atolladero interminable en el que quedarás atrapado durante años", remató Qalibaf en la red social X. "Verán un Irán diferente".

En esta línea se expresó el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, Ebrahim Azizi, que presumió en declaraciones al diario oficialista Hamshahri del "alto nivel de preparación" de sus tropas en Jark.

El Mando Central de Estados Unidos confirmó pasada la medianoche del miércoles en Irán que había iniciado una nueva ronda de ataques aéreos para degradar su capacidad para identificar y atacar buques comerciales que atraviesan Ormuz. Se escucharon explosiones en Bandar Abbás, Minab y Sirik, así como en las islas de Qeshm y Hengam.

Hegseth puntualizó, sin embargo, que la decisión de reanudar los ataques contra Irán no significaba que su jefe deseara "reiniciar" la guerra en Oriente Próximo. "Es porque estamos preparados para establecer las condiciones necesarias para garantizar que obtengamos el tipo de acuerdo que espera el presidente Trump", explicó el jefe del Pentágono.

Irán devolvió el golpe contra las bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. Por segundo día consecutivo, la República Islámica evitó golpear objetivos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Catar. No quiere quemar los puentes con los países que lideran el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Negociación en el filo

La reanudación de los ataques "defensivos" de Estados Unidos, según la terminología orwelliana del Mando Central, no cortó los canales de comunicación entre Washington y Teherán. Las conversaciones siguen entre bastidores. De hecho, el proceso negociador coge velocidad.

Según la agencia Reuters, Irán quiere que Estados Unidos descongele sus fondos en el extranjero y se los transfiera. Estados Unidos propone, en cambio, liberarlos por fases con la condición de que Irán sólo los utilice para adquirir ayuda humanitaria. En paralelo, Irán sigue insistiendo en el cumplimiento del alto el fuego en Líbano, una tregua que Israel viola.

Pakistán, Catar y Omán, en menor medida, son los principales responsables de que las negociaciones tengan continuidad en mitad de la escalada. De hecho, Doha envió una delegación diplomática a Teherán para recoger la postura de la República Islámica cuando Estados Unidos reinició los ataques.