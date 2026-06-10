Estados Unidos ataca Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el Estrecho de Ormuz

El conflicto se intensifica con la intervención de Israel en el Líbano y la exigencia iraní de cesar los ataques a Hezbolá y levantar sanciones para reabrir Ormuz.

El presidente Trump advirtió que respondería al ataque iraní y reiteró que se busca un acuerdo de paz, aunque las negociaciones avanzan lentamente.

Los dos pilotos del helicóptero estadounidense rescatados resultaron ilesos tras el incidente, que aumentó la tensión en la región.

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

"Las fuerzas del Comando Central de EEUU (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán" a las 17.00 hora local de Washington (21.00 GMT) "en respuesta al derribo este lunes de un helicóptero Apache del Ejército de EEUU", explicó en un comunicado, pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

Un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló este lunes mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Según confirmó el Mando Central del Ejército de EEUU en declaraciones a la agencia Reuters, los dos tripulantes fueron localizados y rescatados con éxito por un dron naval.

Tras publicar The New York Times la noticia citando fuentes militares, el presidente Donald Trump declaró ante la prensa que los dos pilotos estaban bien. Más tarde confirmó a través de Truth Social que fueron las fuerzas iraníes las que derribaron la "sofisticada" aeronave.

"Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y resultaron ilesos", reiteró el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma de redes sociales. "No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", remató.

El suceso se produce en un momento de máxima tensión, no sólo por la fragilidad de la tregua, sino por las dificultades que está encontrando el presidente a la hora de contener las intervenciones israelíes en suelo libanés. Irán e Israel intercambiaron ataques con misiles este fin de semana como consecuencia de los bombardeos sobre posiciones de Hezbolá en Tiro y al sur de Beirut.

El incidente recuerda al derribo a comienzos del pasado abril de un F-15 en Irán, cuyos pilotos evadieron la captura y lograron ser rescatados tras una ingente operación militar y de inteligencia que se prolongó varios días. Aunque Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebraron la misión como un triunfo, en la Casa Blanca se vivió como una auténtica crisis.

Las operaciones en Ormuz

El despliegue estadounidense en las proximidades del estrecho lo protagonizan tres grupos de asalto: el del portaaviones USS Abraham Lincoln, el USS Tripoli y el USS George H. Bush. Es difícil saber con precisión los recursos totales desplazados hasta la zona. Medios especializados estiman en cerca de 30 buques, 15.000 militares y más de 100 aeronaves.

Por el momento, las actividades principales se centran en labores de observación y ataque contra las embarcaciones rápidas iraníes y los buques que minan las aguas del estrecho. También realizan trabajos de vigilancia para reforzar el bloqueo del lado omaní y de guía para los pocos barcos autorizados a cruzar Ormuz.

Un oficial supervisa las operaciones en la cubierta de vuelo del USS Tripoli en aguas del Mar Arábigo. N.A. Reuters.

Los temidos helicópteros AH-64 Apache son piezas fundamentales en el tablero táctico de la aviación de combate y asumen un papel clave en las operaciones. Gracias a su versatilidad pueden participar en operaciones de ataque o apoyo a otros recursos de combate.

Cuentan con un cañón de 30 mm, dos lanzacohetes y los famosos misiles aire-aire Stinger o los muy temidos Hellfire, que pueden alcanzar blancos a una distancia de más de 10 km con sistemas de guiado láser de alta precisión. Estos últimos han protagonizado la destrucción de una docena de embarcaciones rápidas y la neutralización de 6 buques que trataban de burlar el bloqueo.

Los Apache pueden volar a más de 300 km/h, pero su alcance es limitado, no llega a 500 km. El aparato derribado pertenecía al Ejército de Tierra, por lo que debió partir de una de las bases que EEUU tiene en Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos.

A primeros de mayo, el Mando Central de EEUU publicó imágenes en X del comandante en jefe, almirante Brad Cooper, sobrevolando las aguas del estrecho en un Apache dentro de la efímera operación 'Proyecto Libertad'. Trump pretendía liberar a los cerca de 1.000 buques mercantes atrapados en el Golfo Pérsico. Menos de 48 horas después de su anuncio, se retiró.

Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander, flew over regional waters in and near the Strait of Hormuz in an AH-64 Apache helicopter, May 3, on the eve of U.S. military support for Project Freedom. He interacted with U.S. Army Soldiers after visiting with Sailors and Marines on Saturday… pic.twitter.com/NEc9YCFBPB — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

En las últimas semanas, los Apache se han visto en acción más cerca de la costa iraní y de las islas que esconden centros militares de la República Islámica. Forma parte de una táctica más agresiva del Mando Central para presionar al enemigo en el contexto de las negociaciones para un alto el fuego definitivo.

Hasta el momento, EEUU ha perdido 15 aeronaves en la guerra. Irán ha derribado tres de ellas y el resto se han destruido por accidentes, bombardeos o fuego amigo.

Además, se estima que una treintena de drones Reaper han sido destruidos por las defensas iraníes. Cada una de estas aeronaves tiene un coste que puede alcanzar los 30 millones de dólares.

El Apache caído en Ormuz corresponde a la versión AH-64E Guardian, la más avanzada. Medios especializados especulan con un coste por aeronave en torno a los 50 millones de dólares, incluyendo el armamento y los costosos misiles Hellfire incorporados.

Una buena referencia sería el último contrato conocido: Polonia adquirió en diciembre 96 unidades por un valor de 4.700 millones de dólares. El medio Defensa estima que hay unas 1.300 unidades de este helicóptero operando en todo el mundo.

El acuerdo que no llega

El presidente no quiere que nada altere el supuesto avance de las negociaciones para terminar esta guerra que tanto daño está haciendo a su popularidad. En su comparecencia informal antes de salir de Nueva York, anunció que EEUU e Irán están a punto de cerrar un "acuerdo muy potente".

"Vamos a firmar un papel que será más poderoso que los bombardeos", anunció. Dijo que, si arrasaban Irán, moriría mucha gente. "No quiero hacer eso", aseguró. "Además, el estrecho estaría cerrado durante meses".

Algunos medios subrayan la incapacidad del presidente de detener a su aliado el primer ministro Benjamín Netanyahu. Preguntado por esa cuestión, Trump aseguró a BBC que "si le digo que haga algo, lo hace".

Ante la duda de que Netanyahu hubiera desafiado a Trump atacando Irán, el presidente lo negó. "Los misiles ya habían salido cuando él y yo hablamos", declaró al medio.

Fuentes oficiales aseguran que Trump y Netanyahu hablaron este lunes. En una entrevista concedida a Axios, el mandatario estadounidense declaró que había advertido al líder israelí de que no volviera a atacar a Irán. "Le dije: Bibi, ten cuidado o muy pronto te puedes encontrar solo", explicó.

Fuentes militares iraníes anunciaron este lunes que dos miembros de la defensa aérea murieron en el ataque israelí. Está previsto celebrar sus funerales este martes en Teherán. Por el bando de Israel no se ha informado de bajas como consecuencia del ataque con misiles iraní.

Un hombre en silla de ruedas contempla el resultado de un bombardeo israelí en un barrio del sur de Beirut. Mohamed Azakir. Reuters.

Portavoces del Ejército de Israel declararon que estaban preparados para continuar con las operaciones "todo el tiempo que haga falta". Las autoridades iraníes también adoptaron un tono desafiante.

Una fuente militar hizo referencia a lo anunciado por la agencia semioficial iraní Tasnim. Declaró que la nación está preparada para un conflicto prolongado y que podría reanudar los ataques contra intereses estadounidenses en la región.

El portavoz del Ministerio Iraní de Exteriores, Esmaeil Baghaei, dijo que Teherán está intercambiando mensajes con Washington en una atmósfera de "extrema desconfianza". Desde el inicio de las conversaciones, el régimen iraní exige el cese de los combates en Líbano.

Netanyahu no se da por aludido. El primer ministro quiere que el conflicto se trate al margen de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.

Teherán cierra el lado iraní de Ormuz. Para levantar el bloqueo, exige el fin de los ataques a Hezbolá, descongelar los activos retenidos en bancos extranjeros y levantar las sanciones.

Washington mantiene el lado omaní atenazado. Para llegar a un acuerdo de paz, exige la renuncia definitiva de Irán a su programa nuclear, la destrucción del uranio enriquecido y la apertura total del estrecho.

En su declaración a los periodistas, Trump dijo que están a punto de llegar a un acuerdo. CNN se ha tomado la molestia de contar las veces que el presidente ha anunciado lo que no termina por llegar. Con esta, van 38.