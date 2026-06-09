Los cristianos de países árabes se acercan al Papa en Madrid: "Sobrevivir a la persecución y la guerra ha sido nuestra historia"

En Tierra Santa, los cristianos denuncian un aumento de ataques, acoso y presión, impulsando la emigración y amenazando su presencia, en un contexto de conflicto y descenso poblacional.

En Líbano, los maronitas subrayan su papel en la construcción del país y su temor ante la emigración y la crisis económica, aunque afirman no sentirse minoría por su influencia histórica.

Los cristianos asirios de Siria destacan la importancia de mantener viva su fe y cultura pese a la guerra civil, la discriminación y los ataques sectarios sufridos en los últimos años.

Miles de cristianos de Oriente Próximo, Siria, Líbano e Israel, asisten en Madrid a la visita del papa León XIV, buscando apoyo y visibilidad ante la persecución y los conflictos en sus países.

La visita del papa León XIV a Madrid del 6 al 8 de junio de 2026 ha movilizado a cerca de 20.000 voluntarios en tareas de logística, información y acogida de peregrinos, según la Archidiócesis de Madrid. Entre los asistentes destacan aquellos que provienen desde una de las zonas más castigadas de la tierra y la cuna del cristianismo: Oriente Próximo.

La guerra en la región iniciada el 28 de febrero sigue enquistada tras nuevos intercambios de ataques entre Israel e Irán, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril. Los combates entre la milicia pro-iraní Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) tampoco han cesado en el sur del Líbano, bajo órdenes masivas de evacuación. Más de 3.000 personas han fallecido en esta guerra.

Este conflicto amenaza además con escalar tras el último ataque de Israel al Dahiye, los suburbios de Beirut este domingo, ya que una de las condiciones de Irán para llegar a un acuerdo de paz es el fin de la ofensiva israelí en el frente libanés.

Cristianos asirios

Mano Touma (pseudónimo con el que ha pedido ser identificado) es cristiano asirio originario de Damasco, de padre musulmán y madre cristiana. Es en la capital siria donde se concentra la mayor parte de los miembros de esta confesión.

Explica que la principal razón por la que vino a España fue para visitar ciudades como Madrid y Granada. Aprovechando que uno de los conciertos de Bad Bunny y la visita del papa León coincidían con su visita a Madrid, aprovechó para acudir a ambos eventos.

"Como asirio católico, ver al Papa es una oportunidad que solo se da una vez en la vida. Mi generación creció rodeada de guerra e incertidumbre. Estar aquí es un recordatorio de que la fe, la esperanza, y nuestra presencia cristiana en Oriente Medio sigue viva”, afirma sobre su visita a España.

Siria, como Líbano, se caracteriza por ser un estado pluriétnico a pesar de la cruenta guerra civil que duró más de 10 años, hasta la caída del régimen de Bachar Al-Assad en 2024. Conviven yazidíes, drusos, musulmanes, cristianos, kurdos…

La suma de miembros de los diferentes credos cristianos (siriaca ortodoxa, siríaca católica, católica armenia, y un largo etc) alcanza el 10% de la población, según el observatorio Christians Minority Group.

Mano Touma. Cedida

Actualmente, cuenta a EL ESPAÑOL, la única diferencia a simple vista entre los miembros de distintas religiones que coexisten allí es el lugar donde rezan a su dios, por lo menos en la capital.

“Si alguna vez me he sentido como un forastero es porque los cristianos no son considerados por algunos tan sirios como los musulmanes suníes”, explica Touma. Representan el grupo étnico más numeroso del país, el 74%.

Sin embargo, tras la caída de Assad no trajo la ansiada calma para los cristianos sirios. El 22 de junio de 2025 un yihadista suicida entró a tiros en plena misa en la iglesia de Mar Elias en Damasco antes de detonar su cinturón explosivo. Dejó al menos 22 fieles fallecidos y 63 heridos.

El nuevo estado encuentra dificultades para detener las matanzas sectarias que agitan el país como la de la minoría alauita (musulmana chií), a la que pertenece el linaje de los Assad, exiliados en Rusia tras la caída del régimen.

Touma defiende que los cristianos de Siria han ayudado a modernizar el país. Estos, apunta, han asimilado mejor que sus compatriotas musulmanes la cultura occidental y de Europa del Este, donde muchos emigraron como refugiados durante la guerra.

Cuando volvieron de su diáspora trajeron muchas costumbres nuevas, "teniendo así un mayor impacto modernizando no sólo Siria, sino Oriente Medio", concluye.

Maronitas libaneses

Líbano, donde el papa León XIV realizó una visita a finales de noviembre del pasado año, es el país con mayor número de cristianos en Oriente Medio. Aunque no se realizan censos oficiales desde 1932, se estima que las distintas sectas cristianas suponen el 30% de la población del país de 5,7 millones de habitantes según el censo oficial recogido por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Desde allí nos hablan Jawad Bassil y Alberto Assaf, ambos cristianos maronitas y naturales de Beirut. Bassil nos explica que, a pesar de no acudir a España por la reciente visita del Papa León XVI, sí estuvo presente en la última visita del pontífice a la capital libanesa, una ocasión que describe como "especial, que sólo se vive una vez en la vida".

"Nuestra historia es una de supervivencia a través de guerras, persecuciones, ocupaciones e incontables desafíos", cuenta Assaf. Añade que aunque a veces le preocupa el futuro de su comunidad, no vive con miedo.

Bassil, por otro lado, afirma no sentirse una minoría en Líbano. "En presencia, influencia e historia, no somos una minoría", sostiene. La historia del Líbano está arraigada profundamente en el cristianismo, especialmente el maronita, pues “los maronitas contribuyeron a construir el Estado, como un lugar de libertad religiosa”.

"Creo que los cristianos somos una subcultura única en Oriente Medio que necesita ser preservada", prosigue, ya que sirvieron por mucho tiempo como “puente entre Oriente Medio y el resto del mundo, mostrando que la diversidad es posible en la región".

Culto cristiano en Líbano. María Inmaculada Balbás.

"Su presencia representa diálogo interreligioso, coexistencia y apertura. Ellos son una extensión de los cristianos de occidente aquí, en Oriente Medio". Para Assaf, las mayores amenazas que enfrentan los cristianos en Líbano son internas: la emigración, la crisis económica y la “asimilación cultural que hace que las instituciones -como los scouts- que históricamente han preservado la identidad cristiana en Líbano se debiliten”.

Cristianos de Tierra Santa

Israel y los territorios Palestinos ocupados albergan muchos de los lugares de culto sagrados no sólo para los cristianos, como el Santo Sepulcro, sino para el Islam, como la mezquita de Al-Aqsa, y el judaísmo, con el Muro de las Lamentaciones. También existen otra minorías religiosas como los drusos y los samaritanos, que habitan en Cisjordania.

Es allí donde representantes de distintas comunidades cristianas de Tierra Santa denunciaron un aumento del acoso, la violencia y la presión en Israel, Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada, una situación que, advirtieron, está impulsando la emigración de familias y amenaza la continuidad de su presencia en la zona.

En el año 2024 se registraron 111 ataques o actos violencia contra cristianos, incluidos ataques contra clérigos según informó Vatican News. En casi todos los casos, "los autores identificados eran jóvenes judíos ultraortodoxos pertenecientes a grupos de extremismo nacionalista religioso", recogió el medio.

En ese mismo año, según un estudio del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén (JCFA) recogido por The Jerusalem Post, sólo entre el 1 y el 2% de los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania son cristianos. En 1922, los cristianos representaban el 11%.

El medio israelí afirma por su parte que este descenso se debe a políticas de acoso y discriminación llevadas a cabo por Hamás y la Autoridad Palestina, que gobiernan la Franja de Gaza y Cisjordania, respectivamente.

Para más inri, el año 2025 fue el más violento en Cisjordania ocupada desde 1967, año en que datan los últimos registros: según recogió la UNRWA. Solo en los meses de cosecha de la aceituna se registraron 167 ataques por parte de los colonos a los palestinos.

Según la Oficina Central de Estadística Palestina, en los territorios palestinos vivían 124.400 cristianos árabes, 50.000 de ellos entre Jerusalén este y Cisjordania, a finales de 2021. Esto supondría un 2,5% de los 5,1 millones de palestinos que estaban registrados en 2023. La cifra actual se desconoce, aunque ha habido una disminución debido a la guerra en curso en Gaza.

Vista de la iglesia del Santo Sepulcro. EFE/Magda Gibelli

Para Xavier Abu Eid, analista político chileno-palestino, "el principal desafío que enfrentan los cristianos en Palestina es la ocupación israelí" Añade que "los cristianos no somos extranjeros en esta tierra. Aquí nació el cristianismo".

Sin embargo, Abu Eid afirmó no sentirse discriminado por otros palestinos que profesan el Islam y que cristianos y musulmanes coexisten de forma pacífica. "En ningún momento ha habido una política por parte de la autoridad palestina de expulsar a los cristianos palestinos de las tierras", afirmó, calificando a la información del medio de "pura propaganda".

Ahmad (pseudónimo para proteger su identidad), musulmán suní residente de Belén, en Cisjordania, coincide con el Abu Eid en que cristianos y musulmanes conviven en los territorios palestinos. Admite que es cierto que no es común que cristianos y musulmanes se casen entre sí, manteniendo cada grupo religioso su propio círculo social.

Afirma que, según tiene entendido, cristianos y musulmanes tienen los mismos derechos en Cisjordania -bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina-y que incluso cuentan con ciertas medidas de protección adicionales para preservar su presencia como minoría.

La Ley Fundamental de la Autoridad Palestina, que hace las veces de constitución provisional, establece el islam como religión oficial y los principios de la sharia islámica como fuente principal de legislación. No obstante, esa misma ley también exige el respeto de todas las demás religiones y garantiza la libertad de culto, según recoge la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

En cuanto a los cristianos en Gaza, corren la misma suerte que los musulmanes tras la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, donde siguen muriendo personas prácticamente a diario a pesar del alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado.

El analista reitera que, para él, la mayor amenaza para los cristianos, tanto en Gaza como en Cisjordania es Israel. "Es una amenaza para todos los palestinos, no sólo para los cristianos. No son los palestinos musulmanes quienes destruyen nuestros hogares y nos llevan presos", concluye.