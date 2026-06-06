Guerra de Irán, en directo | Irán niega que use al Líbano como moneda de cambio en la negociación con EEUU
En Líbano, Israel y la organización terrorista chií Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Beirut esta semana en Washington.
El rechazó de Hezbolá, respaldado por Irán, al alto el fuego y la decisión de Israel de no retirar sus tropas del país están socavando los esfuerzos de Trump para detener los combates allí y forjar la paz con Teherán .
Irán ha condicionado cualquier acuerdo de paz con Washington al alto el fuego en Líbano, y en los últimos días ha sugerido que podría intervenir directamente si Israel continúa con los ataques en la zona.
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Irán niega que use al Líbano como moneda de cambio en la negociación con EEUU
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, negó este sábado que Irán use El Líbano como "moneda de cambio" en las negociaciones de paz con EEUU, después de que así lo afirmase el presidente libanés, Joseph Aoun.
"Si el Líbano fuera una moneda de cambio para Irán, ya habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo", dijo en X el jefe de la diplomacia iraní.
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Un ataque israelí contra un vehículo militar deja varios soldados libaneses muertos en el sur del país
Un ataque de las fuerzas israelíes contra un vehículo militar en la carretera de Khardali-Nabatieh, en el sur del Líbano, ha provocado la muerte de varios soldados libaneses, entre los que se encontraba un oficial.
Así lo ha confirmado este sábado el propio ejército del país, que vuelve a sufrir bajas directas en una de las zonas más calientes y golpeadas por los bombardeos de los últimos meses.
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Irán lanza una ofensiva con misiles contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico
Irán lanzó la madrugada de este sábado varios ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, que el ejército norteamericano aseguró haber interceptado.
"Atacamos las bases de EEUU en la región con misiles lanzados en respuesta al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm", publicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.
Previamente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que sus fuerzas atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm, después de que Irán lanzara drones en el estrecho de Ormuz.