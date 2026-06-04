El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó el miércoles a que las negociaciones con Irán podrían concluir con un acuerdo de paz "este fin de semana", pese al intercambio de ataques entre Washington y Teherán de los últimos días y las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una ley diseñada para obligar Trump a poner fin a la guerra contra Irán, en un revés para la Casa Blanca respaldado por cuatro miembros del Partido Republicano que se han sumado a la bancada demócrata bajo el argumento, entre otros, de que el conflicto es ilegal sin la aprobación explícita del Congreso.

Mientras, las delegaciones de Líbano e Israel pactaron la implementación un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques del grupo terrorista -chií libanés Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros de Hezbolá del sector sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos.