El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó el miércoles a que las negociaciones con Irán podrían concluir con un acuerdo de paz "este fin de semana", pese al intercambio de ataques entre Washington y Teherán de los últimos días y las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una ley diseñada para obligar Trump a poner fin a la guerra contra Irán, en un revés para la Casa Blanca respaldado por cuatro miembros del Partido Republicano que se han sumado a la bancada demócrata bajo el argumento, entre otros, de que el conflicto es ilegal sin la aprobación explícita del Congreso.
Mientras, las delegaciones de Líbano e Israel pactaron la implementación un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques del grupo terrorista -chií libanés Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros de Hezbolá del sector sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos.
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Trump les dice a sus asesores que no reanudará la guerra con Irán a menos que mueran soldados estadounidenses
El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho en privado a sus asesores que consideraría poner fin al alto el fuego con Irán si Teherán mata a soldados estadounidenses, según informó el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.
El republicano insiste en que el alto el fuego se mantiene intacto a pesar de la constante sucesión de escaramuzas violentas.
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Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hezbolá cese sus ataques y sus operaciones con "zonas piloto"
Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington han acordado este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que Hezbolá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones militares en el sur del país árabe, incluida la evacuación de sus operativos.
Con la mediación de Estados Unidos, han diseñado un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista aliado de Irán, según han detallado en una declaración conjunta.
Ambas partes se han emplazado además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.