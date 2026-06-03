La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles que atacó a un buque de EEUU en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar. Y con las negociaciones de paz, cada vez más debilitadas, de fondo.
Por otra parte, la Administración Trump tiene cada vez más indicios para pensar que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está vivo y "cada vez más implicado" en las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir Ormuz. Así lo declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
"No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno", apuntó Rubio.
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Irán ejecuta a un acusado de matar a un policía durante las protestas antigubernamentales de principios de año
Irán ejecutó a Fathollah Avari, un hombre condenado por apuñalar mortalmente a un agente de policía durante los disturbios en la ciudad occidental de Hamadán en las protestas de enero, informó el medio de comunicación del poder judicial, Mizan.
La sentencia se ejecutó tras ser ratificada por el Tribunal Supremo iraní.
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Irán afirma que Kuwait y Baréin son responsables de los ataques estadounidenses y promete autodefensa
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el miércoles los ataques estadounidenses contra un petrolero iraní en el estrecho de Ormuz y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm, afirmando que violaron un acuerdo de alto el fuego y el derecho internacional.
El ministerio acusó a Kuwait y Baréin de tener una "responsabilidad directa y clara" en dichos ataques, alegando que su territorio e instalaciones se habían utilizado para apoyar las operaciones militares estadounidenses contra Irán.
Teherán advierte de que se reserva el derecho a la autodefensa y que utilizaría todos los medios disponibles para responder, incluso atacando la fuente de cualquier ataque futuro.
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Baréin intercepta drones y misiles lanzados por Irán
El Ejército de Baréin informa de que ha interceptado varios drones y misiles lanzados este martes por el régimen de los ayatolas.
Anteriormente, el Comando Central de Estados Unidos informó que había interceptado tres misiles que se dirigían a Baréin.
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Varios heridos en un ataque con drones y misiles de Irán en el aeropuerto internacional de Kuwait
Un ataque con drones y misiles iraníes golpeó este martes el aeropuerto internacional de Kuwait, causando heridos, así como la suspensión y el desvío de vuelos, informó este miércoles la agencia estatal de noticias de Kuwait.
Probablemente, los misiles que explotaron en el aire en Kuwait fueran misiles de defensa aérea del tipo SPADA 2000 o «Hawk», ya que se lanzan en un ángulo inclinado, como se muestra en el video, desde una ubicación cercana, lo que explica esta velocidad y altitud baja durante el… pic.twitter.com/JpqvyIXyWh— Señor del caos visual ☭ (@adictoapple) June 3, 2026
El ataque provocó graves daños en la Terminal 1 y los vuelos fueron desviados a aeropuertos alternativos, según el informe, que cita a la Autoridad General de Aviación Civil.
El Ejército estadounidense había asegurado anteriormente que dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en el trayecto, y que otros tres lanzados contra Baréin fueron interceptados.
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en la isla iraní de Qeshm y lograron neutralizar varios misiles balísticos y drones iraníes.
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Nuevo intercambio de ataques entre Irán y EEUU en Ormuz en mitad de las conversaciones de alto el fuego
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles que ha atacado a un buque de Estados Unidos (EEUU) en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar.
"Anoche, el Ejército estadounidense agresor atacó un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz con un proyectil aéreo, dañando la sala de máquinas. En respuesta (...), el buque Panaya, perteneciente al enemigo sionista estadounidense, fue atacado con misiles navales", señaló la IRGC en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.
El Comando Central estadounidense (Centcom) informó por su parte el martes de que disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Kharg, el principal puerto petrolero de Irán, en el marco del bloqueo marítimo vigente, después de que la embarcación ignorara "repetidas advertencias".
La Guardia Revolucionaria iraní también denunció un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones, situada en la isla de Qeshm, en una ofensiva confirmada por el Centcom.
El mando militar estadounidense dijo que atacó esta estación de control terrestre militar después de que Irán lanzara misiles balísticos hacia países vecinos, entre ellos Kuwait y Baréin, sin que ninguno alcanzara sus objetivos, según informa Efe.
La IRGC, por su parte, afirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra una base aérea y helicópteros estadounidenses "ubicados en un país de la región", así como contra el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU, ubicado en Baréin, en respuesta al ataque contra la torre de comunicaciones de Qeshm.
El Centcom aseguró en X que ni la base aérea ni el cuartel general de su Quinta Flota fueron alcanzados.
Los nuevos ataques se producen después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, negara en redes sociales que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, como habían afirmado medios iraníes.