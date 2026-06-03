La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles que atacó a un buque de EEUU en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar. Y con las negociaciones de paz, cada vez más debilitadas, de fondo.

Por otra parte, la Administración Trump tiene cada vez más indicios para pensar que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está vivo y "cada vez más implicado" en las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir Ormuz. Así lo declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno", apuntó Rubio.