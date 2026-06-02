El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano, según informó Axios.
Una ofensiva que pone en serio riesgo las conversaciones con Irán. De hecho, Teherán paralizó ayer las negociaciones hasta que Israel no detuviera su agresión a Líbano.
El republicano le dijo "estás jodidamente loco" después de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.
Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo terrorista chií se comprometieron a frenar sus ataques.
Sin embargo, pese al anuncio del republicano, Hezbolá y el Ejército israelí intercambiaron fuego esta madrugada.
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Irán no ha respondido a la última propuesta de EEUU, según la agencia Mehr
Irán no ha respondido a la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países, pero se estudia en Teherán tras las tensiones de los últimos días por el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y la ofensiva israelí en Líbano.
“El texto definitivo de Irán sigue siendo objeto de debate en Teherán y aún no se ha enviado ninguna respuesta”, dijo la agencia Mehr que citó a una fuente informada de las negociaciones.
La fuente subrayó la desconfianza iraní ante Estados Unidos por su “historial de incumplimiento” de acuerdos en el pasado y aseguró que el país persa "busca obtener un beneficio real”.
“Estados Unidos teme la guerra, nosotros tememos el acuerdo; Estados Unidos ha gastado mucho en la guerra y no ha obtenido resultados”, consideró la fuente de Mehr.
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Rubio testificará ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, deberá responder hoy a un sinfín de preguntas sobre los estancados esfuerzos diplomáticos de la Administración Trump en todo el mundo, cuando comparezca en dos audiencias consecutivas en el Capitolio por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán.
El exsenador republicano comparecerá ante los comités de la Cámara de Representantes y del Senado para presentar la solicitud presupuestaria anual del Departamento de Estado.
Sin embargo, es probable que las preguntas se centren en el inestable alto el fuego entre Washington y Teherán.
Los miembros del gabinete, incluido Rubio, han defendido la decisión de Donald Trump de iniciar el conflicto, a pesar de sus promesas a lo largo de los años de no involucrarse en “guerras interminables” en Oriente Próximo.
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Hezbolá e Israel reanudan sus ataques pese al anuncio de Trump de que detendrían sus combates
La milicia libanesa Hezbolá y el Ejército israelí intercambiaron fuego la madrugada del martes, pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que ambas partes se comprometían a detener los ataques de inmediato la noche del lunes.
Según fuentes castrenses, la Fuerza Aérea israelí interceptó en el norte del país dos proyectiles procedentes de Líbano a las 1.35 hora local y nuevamente a las 1.47. Un comunicado del Ejército declaró que no se registraron heridos.
Israel respondió a los misiles libaneses con dos ataques aéreos: uno contra la localidad de Al Mansuri, en el distrito de Tiro (sur), y otro contra una vivienda en Al Hosh (cerca de Tiro), según la agencia nacional de noticias libanesa, ANN.
Tras el ataque en Al Hosh, dos heridos fueron rescatados de entre los escombros y trasladados al hospital Libanés-Italiano de la ciudad sureña, añade ANN.
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Amnistía Internacional denuncia represión en el golfo Pérsico por la guerra de Irán, con más de mil detenidos
Amnistía Internacional denunció este lunes una campaña de represión en los estados árabes del golfo Pérsico con motivo de la guerra contra Irán, que se salda con más de mil detenidos bajo acusaciones de simpatizar con Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Según la organización humanitaria, las autoridades de los países del Golfo, como Baréin y Kuwait, detuvieron a centenares de personas en esta campaña por compartir contenidos en Internet o expresar opiniones relacionadas con la guerra, así como con los ataques de Irán a sus vecinos árabes.
Además, en Kuwait y Baréin, las autoridades locales habrían llegado a revocar la nacionalidad a varios ciudadanos detenidos en este contexto, al tiempo que dictaron condenas de prisión de entre tres y diez años.
Desde el inicio de la guerra, a finales de febrero, las autoridades de los países pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) emitieron advertencias generales contra la difusión de contenidos en línea que propagaran "rumores" o "información falsa" sobre la guerra. Poco después, varios de estos países comenzaron a anunciar detenciones masivas.
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Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana pese a que Irán rompió el diálogo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.
"Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana".
Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump a ABC News.
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Trump carga contra Netanyahu por poner en riesgo las conversaciones con Irán: "Estás jodidamente loco"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.
Una ofensiva que pone en serio riesgo las conversaciones con Irán. De hecho, Teherán paralizó ayer las negociaciones hasta que Israel no detuviera su agresión a Líbano.
El republicano le dijo "estás jodidamente loco" después de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.
"Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, le recriminó el republicano a su socio.
Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.
El Gobierno libanés confirmó que Hezbolá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo terrorista.