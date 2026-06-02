El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano, según informó Axios.

Una ofensiva que pone en serio riesgo las conversaciones con Irán. De hecho, Teherán paralizó ayer las negociaciones hasta que Israel no detuviera su agresión a Líbano.

El republicano le dijo "estás jodidamente loco" después de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.

Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo terrorista chií se comprometieron a frenar sus ataques.

Sin embargo, pese al anuncio del republicano, Hezbolá y el Ejército israelí intercambiaron fuego esta madrugada.