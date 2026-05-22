Irán, elecciones y escándalos de corrupción: los tres frentes que acorralan a Netanyahu tras su bronca telefónica con Trump

Netanyahu está amenazado por varios procesos judiciales por corrupción, lo que podría llevarlo a prisión si pierde el poder tras las próximas elecciones.

La coalición de gobierno en Israel atraviesa una crisis que podría llevar a elecciones anticipadas debido a disputas internas y amenazas de moción de censura.

El primer ministro israelí enfrenta presión internacional por el avance de Irán, mientras en el ámbito interno se aproxima a elecciones y afronta baja popularidad.

Netanyahu mantuvo una tensa conversación telefónica con Trump sobre la estrategia a seguir en la guerra contra Irán, mostrando posturas opuestas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo este martes una tensa conversación telefónica con el presidente Donald Trump sobre el curso de la guerra en Irán. Ambos mandatarios defendieron durante más de una hora posturas encontradas acerca de los próximos movimientos.

Jerusalén pretende reanudar los ataques sobre la República Islámica, mientras Washington trata de cerrar un acuerdo de alto el fuego que ponga fin al conflicto cuanto antes. Fuentes próximas al Gobierno israelí revelan que el tono de la conversación fue airado: el primer ministro no disimuló su enfado ante la postura estadounidense.

Netanyahu está acorralado en tres frentes: en el exterior, el alto el fuego favorece a los iraníes que se están rearmando; en el interior, se enfrenta a unas elecciones en octubre: un final de la guerra sin logros definidos socavaría aún más el débil apoyo popular que mantiene. En el ámbito judicial, el fantasma de un proceso por corrupción amenaza con llevarlo a prisión.

Ambos mandatarios mantienen conversaciones frecuentes. Este mismo domingo, Trump le anunció que todo estaba listo para reanudar los bombardeos sobre Irán. La CNN publicó que se trataba de una nueva operación bautizada como 'Martillo Demoledor'. Israel debía prepararse para la acción.

Pero al día siguiente, el presidente estadounidense anunció que había hablado con mandatarios del Golfo: le pedían más tiempo para avanzar en las negociaciones. Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos apoyan a Pakistán en sus gestiones de intermediación con Irán.

El objetivo inmediato es cerrar un marco que conduzca a un alto el fuego duradero que permita abrir el estrecho de Ormuz. De inmediato, comenzaría una ronda de negociaciones. "Estamos ante los últimos pasos con Irán", declaró Trump en su comparecencia de este miércoles.

Se refería a que el acuerdo podía estar al caer. "O cerramos un trato, o vamos a hacer algunas cosas un poquito feas", declaró ante los medios. "Ya veremos lo que pasa", añadió.

Donald Trump conversa con Benjamín Netanyahu sobre el plan de paz de Gaza. Ronen Zvulun. Reuters.

Los cambios de actitud de la Casa Blanca han sido una constante desde el comienzo del conflicto. Con el paso de las semanas, se ha impuesto la tesis de que la decisión del presidente de atacar Irán se tomó bajo la presión del primer ministro israelí y del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Ambos convencieron a Trump de que una acción rápida y contundente provocarían la caída del régimen islámico y la destrucción de sus arsenales balísticos y nucleares. Doce semanas después del primer ataque, el régimen, aunque muy debilitado, sigue en pie; el uranio enriquecido no aparece y el informe de inteligencia muestra que Irán mantiene un 70% de su arsenal balístico intacto.

Washington sabe que la acción militar necesaria para terminar el trabajo que se empezó costaría vidas, material bélico del que ya no anda sobrado y un nuevo mordisco a la ya mermada popularidad del presidente. Eso, sin contar con el efecto de las reacciones contra el tráfico en el estrecho y su impacto en la economía.

Por eso, la tesis que parece imponerse ahora tiende hacia cerrar un acuerdo. Abrir pronto el estrecho aliviaría la presión y estaría bien visto por sus aliados del Golfo y el nuevo amigo de Pekín.

Irán se rearma

Este cambio de postura disgusta mucho al primer ministro israelí que busca acabar cuanto antes con la amenaza del enemigo islámico. Los mismos informes de inteligencia que hablan de la supervivencia de buena parte de los misiles iraníes reconocen que Teherán está aprovechando el tiempo para rearmarse.

Fuentes familiarizadas con los canales de inteligencia del Pentágono comentan a la CNN este jueves que Irán ha reanudado la producción de drones Shahed. Las fuentes reconocen que la República Islámica está reconstruyendo sus capacidades militares a un ritmo muy superior al que se esperaba.

Batería de lanzamiento de drones Shahed-136 Ministerio de Defensa de Irán EE.

Israel ya advirtió a EEUU que China y Rusia estaban suministrando componentes para producir armamento. Cada día de tregua que pasa, aumenta la amenaza en la región. Si los Shahed vuelan de nuevo sobre el Golfo, la posición de Teherán para negociar se fortalecerá.

Netanyahu se encuentra atrapado entre la necesidad de acabar pronto con la amenaza y la pasividad de su aliado. Eso en el exterior, porque en el interior se ha metido en otra trampa peligrosa.

Crisis en la coalición

La coalición que forma su Gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset, el Parlamento de Jerusalén, y convocar elecciones en otoño. La maniobra se produce después de que la oposición planteara el martes una amenaza de moción de censura.

En Israel gobierna una coalición de partidos de derecha y ultraderecha, incluyendo grupos ultraortodoxos, como el askenazí Judaísmo Unido de la Torá, los sefardíes del Shas o el Partido Religioso Sionista de corte ultranacionalista. El Likud, partido que lidera Netanyahu, tiene la mitad de los 64 escaños que reúnen entre todos.

Reacciones de parlamentarios israelíes tras la votación que propone la disolución de la Cámara. Ronen Zvulun. Reuters.

La crisis se produce como consecuencia de la decisión del Gobierno de no impedir la participación de los judíos ultraortodoxos en actividades militares. El grupo minoritario radical Estandarte de la Torá, integrado en Judaísmo Unido, anunció que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura de la oposición.

El Ejecutivo israelí ha preferido pilotar el proceso y el ritmo electoral ante su debilidad parlamentaria. El primer ministro no anda sobrado de apoyo público. Acabar para siempre con la amenaza nuclear iraní y, si fuera posible, provocar un cambio de régimen, serían de gran ayuda en las próximas elecciones.

Casos por corrupción

Benjamín Netanyahu no puede permitirse el lujo de fracasar en las urnas. Ganar es la única oportunidad que le queda para frenar las causas que tiene abiertas por corrupción.

El frente judicial se abrió en mayo de 2020. Un Tribunal de Distrito de Jerusalén instruyó tres procesos en los que se le imputan cargos por soborno, fraude y abuso de confianza.

En el primero de ellos, se le juzga por aceptar regalos por parte de empresarios a los que favorecía con trato preferencial. El segundo y el tercer caso imputan al primer ministro por ofrecer ventajas regulatorias a medios a cambio de cobertura favorable.

Tras el primer juicio, las causas han sufrido sucesivos aplazamientos. Los motivos esgrimidos fueron desde la apretada agenda oficial hasta la guerra de Irán, pasando por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la invasión de Gaza.

Perder las próximas elecciones dejaría a Netanyahu expuesto a un proceso contaminado por una pésima imagen pública. Se enfrenta a sanciones que lo apartarían para siempre de la vida política o a pasar más de una década en la cárcel.