EEUU anuncia que Israel y el Líbano han acordado extender el alto el fuego 45 días

Soldados del ejército libanés custodian un puesto de control en Beirut, Líbano, el 14 de mayo de 2026. Efe

Las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.

Las claves

Las claves Generado con IA Israel y el Líbano han acordado extender por 45 días el alto el fuego vigente desde el 16 de abril. El acuerdo fue anunciado en Washington, con Estados Unidos actuando como mediador entre ambas partes. Las delegaciones de ambos países han decidido celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los días 2 y 3 de junio.

Representantes de Israel y del Líbano acordaron este viernes en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.

Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.

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