Trump suspende el operativo militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz tras los ataques de Irán a Emiratos

Aunque Irán y Emiratos intercambian acusaciones, las hostilidades se han reanudado tras un mes de relativa calma en la región.

El bloqueo naval en Ormuz se mantiene, mientras miles de marineros y barcos siguen atrapados y enfrentan riesgos y escasez.

La suspensión del operativo responde a la petición de Pakistán y otros países, y se produce tras ataques iraníes a Emiratos Árabes Unidos, aliado de EEUU.

Donald Trump ha suspendido temporalmente el operativo militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz para avanzar en un posible acuerdo con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que suspende temporalmente y a petición de Pakistán el operativo militar Proyecto Libertad, con el fin de determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán, del que asegura que existen grandes avances.

Este anuncio se produce un día después de que Irán atacara Emiratos Árabes Unidos -aliado estadounidense- como respuesta a esta operación "defensiva" para asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz -que continúa cerrado-, ya que lo consideraba una violación directa del alto el fuego pactado el pasado abril.

"A petición de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán, y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse", ha informado Trump a través de Truth Social.

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Tan solo dos horas antes de que Trump lo comunicara, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado en una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca que, tras haber completado la operación Furia Épica, la prioridad de la Administración republicana estaba siendo la de unir esfuerzos para poder llevar a cabo esta una nueva fase "defensiva" para garantizar la navegación por el enclave petrolero.

"No deseamos que se produzca una situación similar [a la guerra]. Preferimos la vía pacífica. Lo que el presidente prefiere es un acuerdo", ha añadido Rubio, quien ha pedido a Teherán que "acepte la realidad de la situación".

Lo cierto es que Estados Unidos necesita un acuerdo con urgencia, y tensar demasiado la cuerda con Irán haría saltar por los aires las negociaciones por las que tanto han apostado. Según el gobierno estadounidense, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner siguen explorando una solución diplomática.

Y es que la los datos ponen en evidencia la -escasa- eficacia del plan de Trump: en dos días de Proyecto Libertad, según confirmó la propia Administración, han conseguido escoltar dos barcos a través del estrecho: un transportador de vehículos operado por Maersk y otro carguero de bandera estadounidense. Irán negó que se hubiera producido ningún cruce.

Antes del conflicto, más de 100 barcos transitaban el estrecho diariamente, transportando alrededor de 20 millones de barriles de petróleo -cerca del 25% del comercio marítimo mundial de crudo- y el 20% del gas natural licuado del planeta.

'Proyecto Libertad'

El Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, detalló que el Proyecto Libertad es operación separada del plan de combate original y de menor envergadura, en comparación a la guerra abierta con Irán. Rubio sostenía este martes que se trata de una operación meramente defensiva, asegurando que Estados Unidos no intervendrá militarmente "a menos Irán ataque" primero.

La nueva operación también busca aliviar la angustia de unas 23.000 personas de 87 países a bordo de buques que llevan semanas atrapados en el Golfo: según Rubio, diez marineros civiles han fallecido a causa del conflicto en curso en el estrecho de Ormuz.

"Están aislados, se mueren de hambre, son vulnerables y, como consecuencia, al menos 10 marineros civiles han muerto", ha dicho el secretario de Estado este martes, sin dar más detalles.

Estados Unidos aseguró haber logrado asegurar una ruta a través del canal y que cientos de buques mercantes hacían fila para transitar por él. Aunque desde la Casa Blanca y el Pentágono se insiste en que se logrará el objetivo de reabrir Ormuz bajo este sistema, lo cierto es que el CENTCOM apenas tiene unos doce destructores en la región, insuficientes para escoltar cada nave individualmente.

El país persa, por su parte, advirtió el pasado lunes de que cualquier barco que intentara cruzar "se enfrentaría a riesgos graves y sería detenido por la fuerza".

Tras publicar un nuevo mapa del estrecho con una zona de control iraní ampliada, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió a los buques que se ciñeran a los corredores que habían establecido o se enfrentarían a una "respuesta decisiva".

Vuelta al conflicto

Poco después de las declaraciones de Hegseth sobre en nuevo plan de Trump, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus defensas aéreas estaban nuevamente haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán, aunque el mando militar conjunto iraní negó haber llevado a cabo dichos ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que los ataques constituían una grave escalada y representaban una amenaza directa para la seguridad del país, y añadió que el Estado árabe del Golfo se reservaba su "pleno y legítimo derecho" a responder.

Por su parte, Irán ha expresado este martes que las acciones de sus fuerzas armadas no iban contra Emiratos, sino que han tenido como único objetivo repeler la agresión estadounidense.

Y es que, a pesar de que Trump niega que se haya roto el alto el fuego, es evidente que las hostilidades se han reanudado tras un mes de una calma tensa marcada por el conflicto paralelo entre Líbano e Israel.

Mientras Rubio hablaba, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo ha informado de que un buque de carga ha sido alcanzado por un proyectil en el estrecho. Además, el CENTCOM confirmó el hundimiento de seis lanchas iraníes el lunes y siete el martes.

Trump, interrogado en el Despacho Oval sobre qué constituiría para él una violación del alto el fuego, respondió con su habitual precisión: "Saben lo que no deben hacer. Se sabrá cuando yo lo haga saber".

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó que los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses se encuentran "por debajo del umbral necesario para reanudar las operaciones de combate importantes en este momento".