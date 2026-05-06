Aunque la tensión en Oriente Próximo continúa debido al bloqueo y control del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense, Donald Trump ha comunicado este martes que el operativo militar Proyecto Libertad ha sido suspendido de manera temporal a petición de Pakistán. Su objetivo es determinar si se puede alcanzar un acuerdo definitivo con Irán.
Mientras, el país de los ayatolás ha comunicado durante esta madrugada que en las proximidades de la isla de Qeshm, situada al sur del país, se han escuchado fuertes ruidos debido a la intercepción por parte de las defensas aéreas iraníes de pequeños drones y drones de reconocimiento.
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Irán crea un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz
Irán ha creado un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la estratégica vía por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de su bloqueo por parte de la República Islámica como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.
La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, ha informado la televisión estatal Press TV.
"Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz", ha indicado el canal estatal.
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Teherán afirma que solo busca "un acuerdo justo e integral" con Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha afirmado este miércoles que Teherán solo busca un "acuerdo justo e integral" con EEUU.
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Al menos 8 muertos y 36 heridos tras un incendio en un centro comercial de Teherán
Al menos ocho personas han muerto y 36 resultaron heridas tras el incendio que se declaró el martes en un centro comercial al oeste de Teherán, según informó la cadena estatal iraní IRIB.
El cuerpo de bomberos local señaló que el revestimiento del edificio era inflamable, lo que contribuyó a la rápida propagación de las llamas, según informó la agencia de noticias Mizan, dependiente del poder judicial.
Los medios de comunicación iraníes, incluida Mizan, mostraron un vídeo en el que se veía una columna de humo denso elevándose desde el lugar.
Reuters pudo verificar la ubicación gracias a los edificios, los postes eléctricos, los árboles y el trazado de las carreteras, que coincidían con las imágenes de archivo y las imágenes por satélite de la zona.
#Iran: A large fire has broken out at the Argavan shopping center in western Tehran, near the city of Karaj.— Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 5, 2026
Caused of fire still unknown... pic.twitter.com/1jDXeBcjar
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Irán afirma que no hubo daños tras la interceptación de un dron cerca de la isla de Qeshm este miércoles
Un fuerte ruido escuchado en la isla de Qeshm, en el sur de Irán, fue causado por la intercepción de pequeños drones y drones de reconocimiento por parte de las defensas aéreas, según informaron las autoridades provinciales de Hormozgan a la Red de Noticias Estudiantiles, añadiendo que no se produjo ningún impacto, daño o explosión.
En las últimas semanas se han producido varias interceptaciones de drones por parte de las defensas aéreas iraníes, especialmente sobre Teherán, a pesar del alto el fuego con Estados Unidos.
🚨🇮🇷 Two explosions reported at Qeshm Island, the largest island in the Strait of Hormuz.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 5, 2026
Cause unknown.
Qeshm sits directly in the strategic waterway and is where IRGC fast attack craft were photographed in formation yesterday. https://t.co/4Dwi0VRqJL
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Trump suspende el operativo militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz tras los ataques de Irán a Emiratos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que suspende temporalmente y a petición de Pakistán el operativo militar Proyecto Libertad, con el fin de determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán, del que asegura que existen grandes avances.
Este anuncio se produce un día después de que Irán atacara Emiratos Árabes Unidos -aliado estadounidense- como respuesta a esta operación "defensiva" para asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz -que continúa cerrado-, ya que lo consideraba una violación directa del alto el fuego pactado el pasado abril.
"A petición de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán, y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse", ha informado Trump a través de Truth Social.