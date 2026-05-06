Aunque la tensión en Oriente Próximo continúa debido al bloqueo y control del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense, Donald Trump ha comunicado este martes que el operativo militar Proyecto Libertad ha sido suspendido de manera temporal a petición de Pakistán. Su objetivo es determinar si se puede alcanzar un acuerdo definitivo con Irán.

Mientras, el país de los ayatolás ha comunicado durante esta madrugada que en las proximidades de la isla de Qeshm, situada al sur del país, se han escuchado fuertes ruidos debido a la intercepción por parte de las defensas aéreas iraníes de pequeños drones y drones de reconocimiento.