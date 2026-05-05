La tensión en el conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a dispararse por el bloqueo y el control del estrecho de Ormuz. Mientras el Ejército estadounidense ha asegurado haber destruido varias "lanchas rápidas" iraníes utilizadas para disparar contra sus buques de guerra en el estratégico cruce marítimo, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado un ataque contra su mayor área de almacenamiento de petróleo, en Fujairah, el primer incidente de este tipo desde el inicio de la tregua a principios de abril.
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Arden varios barcos mercantes en el puerto de Dayyer, en el sur de Irán
Varios buques mercantes en el puerto iraní de Dayyer, al sur del país, se han visto envueltos por las llamas por causas aún desconocidas y los equipos de bomberos tratan de controlar el fuego, según el jefe del departamento de bomberos de la localidad, Majid Omrani.
El fuego se ha desatado en dos barcos mercantes y las llamas han alcanzado otras dos barcazas de madera en el puerto de Dayyer, situado en la sureña provincia de Bushehr. La fuente ha indicado que los bomberos están trabajando para controlar el fuego y que por ahora se desconocen las causas del siniestro, según las declaraciones recogidas por la agencia Mehr.
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Irán atribuye a EEUU la responsabilidad de poner en riesgo la seguridad en Ormuz por "violar" la tregua
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha acusado a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego". En un mensaje en redes sociales, ha afirmado que "una nueva ecuación" en el estratégico cruce marítimo "se está consolidando".
Qalibaf ha lanzado además una advertencia contra la Administración Trump: "Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía".
معادلهٔ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتشبس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026
خوب میدانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردهایم.
Durante la madrugada, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqhchi, ha criticado las operaciones militares estadounidenses en el estrecho y denunciado que los hechos "dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política".
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EEUU dice que dos destructores han cruzado sin daños el estrecho de Ormuz pese al ataque iraní
Dos buques de guerra de EEUU lograron atravesar ayer el estrecho de Ormuz e ingresar al Golfo Pérsico este lunes pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones lanzado por las fuerzas armadas de Irán. Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según CBS News.
Fuentes militares explican que el Ejército estadounidense activó sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.
U.S. Air Force F-16 fighter aircraft are among more than 100 land and sea-based aircraft supporting Project Freedom. During the defensive operation, these advanced warfighting platforms are helping to protect U.S. forces and defend commercial shipping. pic.twitter.com/7boqPZ1rSZ— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 5, 2026
El Comando Central había informado previamente que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un "primer paso" en la operación anunciada por el presidente Donald Trump para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.
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Trump afirma que los barcos de EEUU no han sufrido daños en Ormuz y que ha hundido siete "lanchas rápidas" iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este lunes en su plataforma Truth Social que Irán había lanzado "algunos ataques contra naciones no relacionadas en lo que respecta al movimiento de barcos, la OPERACIÓN LIBERTAD, incluyendo un buque de carga surcoreano" (sic). "¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!", dejó caer el inquilino de la Casa Blanca.
En la misma publicación, el mandatario republicano aseguraba sin aportar pruebas que las fuerzas estadounidenses habían hundido "siete pequeñas embarcaciones" iraníes "o, como les gusta llamarlas, 'lanchas rápidas'", y que eso era "todo lo que les queda" a las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria.