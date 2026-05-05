Varios buques mercantes en el puerto iraní de Dayyer, al sur del país, se han visto envueltos por las llamas por causas aún desconocidas y los equipos de bomberos tratan de controlar el fuego, según el jefe del departamento de bomberos de la localidad, Majid Omrani.

El fuego se ha desatado en dos barcos mercantes y las llamas han alcanzado otras dos barcazas de madera en el puerto de Dayyer, situado en la sureña provincia de Bushehr. La fuente ha indicado que los bomberos están trabajando para controlar el fuego y que por ahora se desconocen las causas del siniestro, según las declaraciones recogidas por la agencia Mehr.