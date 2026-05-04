Trump anuncia el 'Proyecto Libertad' para que EEUU saque "de forma segura" buques del Estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de EEUU, sube al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Miami, este domingo. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anuncia el 'Proyecto Libertad' para ayudar a liberar buques retenidos en el Estrecho de Ormuz a petición de varios países. El presidente de EE.UU. asegura que la operación comenzará el lunes y busca garantizar la salida segura de las embarcaciones y sus tripulaciones. Trump afirma que mantiene conversaciones 'muy positivas' con Irán, mientras este evalúa una propuesta de paz de 14 puntos recibida a través de Pakistán. Muchos de los barcos afectados presentan escasez de alimentos y suministros, y Trump advierte que cualquier interferencia al proceso humanitario será tratada con firmeza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Oriente Medio, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del Estrecho de Ormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir a partir del lunes, mientras se adelantan "conversaciones muy positivas con Irán".

El anterior, es el único comentario que hizo Trump sobre las conversaciones y la primera vez que habla en esos términos de las negociaciones telefónicas que sus representantes mantienen con Irán, tras haber recibido una tercera oferta de paz, que el mandatario había dicho no le complacía.

"He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación", afirmó el presidente de Estados Unidos en su red social Truth.

Trump, no identificó a ninguno de los países que han solicitado la ayuda, al indicar que son "de todo el mundo" y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno.

Sólo son "espectadores neutrales e inocentes", añadió el líder republicano acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por su país e Israel y que ha afectado el paso por el estrecho de Ormuz, donde hay un bloqueo decretado por la nación islámica y se han registrado ataques a embarcaciones.

"Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades con libertad", afirmó.

De acuerdo con Trump, este proceso, que ha denominado Proyecto Libertad comenzará en la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio.

"Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y que estas conversaciones podrían tener un resultado muy positivo para todos", aseguró el mandatario, que el sábado había dicho que revisaría la oferta de paz que le había enviado Irán aunque adelantó que “no puedo imaginar que sea aceptable”.

Por su parte, Irán confirmó este domingo que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

La apertura del estrecho de Ormuz es un elemento clave en las negociaciones.

En su mensaje, Trump afirmó que el traslado de los barcos de los países que han pedido ayuda a EE.UU tiene como único objetivo "liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito; son víctimas de las circunstancias. Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, Irán".

El mandatario estadounidense destacó que muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus numerosas tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.

"Creo que esto contribuiría, en gran medida, a demostrar la buena voluntad de todos aquellos que han luchado con tanto ahínco durante los últimos meses. Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, dicha interferencia tendrá que ser tratada con firmeza", advirtió Trump.