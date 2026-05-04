Emiratos intercepta tres misiles iraníes mientras un dron provoca un incendio en su mayor complejo petrolífero

Las claves

Las claves Generado con IA Emiratos Árabes Unidos interceptó tres misiles lanzados desde Irán y un cuarto cayó al mar; además, un ataque con drones causó un incendio en la zona petrolera de Fujairah. Al menos tres ciudadanos indios resultaron heridos por el incendio en el complejo petrolero de Fujairah, provocado por drones iraníes según las autoridades emiratíes. EAU denunció también un ataque con dos drones iraníes contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz, sin causar heridos, y condenó los hechos como una grave amenaza a su seguridad. Un buque surcoreano sufrió una explosión e incendio en el estrecho de Ormuz; Seúl investiga si fue atacado o si se debió a una mina a la deriva, sin víctimas reportadas.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) interceptaron tres misiles disparados desde Irán sobre sus aguas territoriales, y un cuarto se estrelló en el mar, según informó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en una publicación en X este lunes.

Al poco de reportarse ese incidente, las autoridades de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, informaron el lunes que se produjo un incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah tras lo que describieron como un ataque con drones procedente de Irán.

Equipos de defensa civil fueron desplegados de inmediato para contener el incendio, según informó la oficina de prensa de Fujairah en un comunicado. No obstante, al menos, tres ciudadanos indios resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Tras registrar el incendio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU ha emitido un comunicado al respecto en el que afirma que los ataques iraníes "representan una grave escalada y una amenaza directa para la seguridad del país". Asimismo, ha explicado que se reserva el "pleno y legítimo derecho" de responder a los ataques.

Por su parte, Irán aún no ha emitido declaraciones al respecto; sin embargo, los medios de comunicación estatales iraníes, citando a un alto mando militar, afirman que Irán no tiene ningún plan de atacar los Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní publicó un mapa que, según afirmó, mostraba una expansión de las zonas bajo control iraní cerca del estrecho de Ormuz, abarcando los puertos emiratíes de Fujairah y Khorfakkan, así como la costa del emirato de Umm Al Quwain, informaron agencias de noticias iraníes.

Iran’s IRGC (Islamic Revolutionary Guard Forces) Navy has published a map of the “new area” of the strategic Strait of Hormuz “controlled and managed” by the armed forces of Iran. pic.twitter.com/1sYza73w94 — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) May 4, 2026

En la mañana de este lunes, Emiratos Árabes Unidos también ha denunciado un ataque "terrorista iraní" contra un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) con dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar heridos.

El Ministerio de Exteriores ha expresado en un comunicado su "enérgica condena y repudio al ataque" y lo ha tildado de una "flagrante violación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, que subraya la libertad de navegación y rechaza atacar buques comerciales o interrumpir rutas marítimas internacionales".

Relativa calma

Los ataques con drones rompieron un período de relativa calma en los Emiratos Árabes Unidos desde que entró en vigor el alto el fuego mediado por Pakistán entre Washington y Teherán el 8 de abril, poniendo fin a más de dos meses de intensos combates en la región del Golfo.

Durante el período de intenso conflicto, los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber interceptado y destruido miles de drones y misiles.

WOW 😮 This has aged pretty well.



Fujairah is currently being heavy bombarded by Iranian drones and missiles. The Port is already destroyed and decimated. https://t.co/dMUEyCxy6G pic.twitter.com/l2d74KjX6h — Ʌ฿ҮӐŊ (son of Ðaraawiish)🐎🇸🇴 (@RealAbyan) May 4, 2026

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos emitieron este lunes alertas para teléfonos móviles en Dubái y Abu Dabi advirtiendo sobre la posibilidad de ataques con misiles.

De hecho, que la infraestructura energética de Fujairah estuviera en el punto de mira no es algo nuevo. El 14 de marzo, un ataque con drones ya había impactado en el puerto de Fujairah, provocando incendios y la suspensión de algunas operaciones de carga de petróleo.

Fujairah ha sido fundamental para las exportaciones de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, ya que se encuentra al final del oleoducto de crudo de Abu Dhabi, que transporta crudo desde los yacimientos del interior hasta el golfo de Omán, evitando el estrecho de Ormuz.

Esto ha permitido a los Emiratos Árabes Unidos seguir exportando petróleo a los mercados mundiales, incluso cuando la vía marítima seguía estando amenazada.

Otro incendio en Ormuz

Un buque surcoreano se incendia en Ormuz tras una explosión: Seúl investiga si la causa fue un ataque o una mina a la deriva.

El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque contra un buque de bandera surcoreana en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que no se han reportado víctimas.

Coincidiendo con el inicio de una operación estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho, el Ministerio de Océanos dijo que el barco, identificado como HMM Namu, se encontraba anclado fuera de los límites del puerto de Umm al-Qaywayn, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando se observó una explosión hacia las 20:40 hora Corea (11:40 GMT) "en el lado de babor de la sala de máquinas", informó el diario local The Korea Herald.

A bordo del barco viajaban 24 tripulantes, entre ellos seis surcoreanos y dieciocho personas de otras nacionalidades. Las autoridades dijeron que la información del incidente fue proporcionada por una embarcación cercana, según el diario.

La cartera de Océanos dijo que se está investigando si la causa fue un ataque o una mina a la deriva.