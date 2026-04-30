Israel intercepta la flotilla Sumud a la altura de Grecia cuando se dirigía hacia Gaza y detiene a 175 de sus tripulantes

Las claves

Las claves Generado con IA Israel interceptó la flotilla Sumud cerca de Grecia y detuvo a 175 activistas que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria. El Ministerio de Exteriores israelí calificó la flotilla de "espectáculo mediático" y acusó a los activistas de usar "preservativos y drogas". Hamás condenó la operación, calificándola de "piratería sionista" y pidió acción internacional para liberar a los detenidos. Organizaciones como Open Arms y Adalah denunciaron la inacción de la Unión Europea y Frontex durante la interceptación en aguas internacionales.

El Ministerio de Exteriores israelí ha comunicado la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

Los tripulantes están siendo trasladados a Israel tras el abordaje de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.



El Ministerio de Exteriores israelí ha difundido un mensaje en sus redes sociales calificándola de "flotilla de los preservativos" y asegurando que los "activistas están disfrutando en barcos israelíes", mostrando a varias personas haciendo ejercicios físicos.

Previamente había publicado unas imágenes de cuatro condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar. Acusaban de este modo a los activistas de aprovecharse de la causa para un "espectáculo mediático" mientras utilizaban "preservativos y drogas".



Las autoridades no han aportado datos sobre la condición de los detenidos o las circunstancias de la interceptación. El Ejército israelí declaró a EFE que "protegerá el bloqueo marítimo" de Gaza por vías "legales" y según "diversos escenarios operativos".



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interrumpió su testimonio en el juicio que enfrenta por casos de corrupción para mantener una reunión de seguridad con su gabinete. El tema de la flotilla fue uno de los puntos abordados.



Una representante de la ONG israelí de derechos humanos Adalah comunicó que sus abogados asistirán y representarán a los activistas en caso de ser trasladados a territorio israelí.

Esta organización ya prestó ayuda legal a los participantes de la flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025.

Sumud denuncia que la operación se desarrolló durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.200 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales.

Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.



La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Hamás habla de "piratería sionista"

Hamás ha condenado la detención de los 175 activistas de la Flotilla mientras se encontraban en aguas internacionales, lo que el grupo islamista palestino califica como "piratería sionista".



"Esta piratería sionista, llevada a cabo a gran distancia de las costas de la Franja de Gaza, es un crimen y un acto de barbarie perpetrado por el gobierno de ocupación terrorista (israelí) a la vista del mundo, sin que exista disuasión ni rendición de cuentas", denuncia.



El grupo islamista exigió "una acción internacional para liberar" a "los valientes activistas" y que Israel "asuma la responsabilidad de brindarles seguridad".



"Les instamos (a los integrantes de la Flotilla) a que se mantengan firmes ante estos ataques terroristas y a que continúen su noble misión humanitaria de dar voz a los oprimidos en Gaza", prosigue el comunicado.

Hamás les insta a "denunciar los crímenes de la ocupación y la política de hambruna impuesta a nuestro pueblo palestino", concluye el comunicado.

Open Arms se suma

El fundador de la ONG española Open Arms, Òscar Camps, denunció este jueves el "abandono de las obligaciones de rescate" por parte de la Unión Europea. "Esto es poner vidas en peligro", denuncia.

"Estamos ante violaciones graves del derecho internacional, ante el uso de la fuerza contra civiles en alta mar, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el riesgo deliberado para tripulaciones y, sobre todo, el abandono de las obligaciones de rescate por parte de la Unión Europea", lamenta Camps.



El activista señaló directamente a la Guardia Costera de Grecia y a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, de la que aseguró que "vio y fue testigo" de la operación militar sin intervenir.



A su juicio, la inacción de las autoridades europeas las hace "responsables" de poner vidas en peligro en una zona de búsqueda y rescate (SAR) de su competencia: "Cuando no se protege, también se es responsable. Y cuando la ayuda no llega es porque alguien lo impide".