La Administración Trump maniobra para involucrar a otros países y formar una coalición internacional que permita restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Según un documento interno del Departamento de Estado al que han tenido acceso The Wall Street Journal y Reuters, Marco Rubio ha aprobado, en colaboración con el Pentágono, la creación de un organismo bautizado como Constructo para la Libertad Marítima.

"El MFC constituye un primer paso crucial en el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Próximo. Este marco es esencial para garantizar la seguridad energética a largo plazo, proteger la infraestructura marítima crítica y mantener los derechos y libertades de navegación en las rutas marítimas vitales", se detalla en el cable.

El destructor 'USS Rafael Peralta' interceptando un buque que pretendía abandonar un puerto iraní. Ejército de EEUU

La iniciativa liderada por el Departamento de Estado combinaría labores diplomáticas entre los países aliados y el sector naviero, mientras que el Pentágono, a través del cuartel general del Comando Central, coordinaría el tráfico marítimo en tiempo real y se comunicaría directamente con los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.