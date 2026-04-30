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El precio del petróleo sube un 6% y alcanza los 126 dólares, su nivel más alto desde 2022
El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha alcanzado esta madrugada los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022, tras encarecerse más de un 6%. La fuerte subida del precio del crudo sucede en medio de la incertidumbre sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo a pesar del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de abril.
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El Ejército estadounidense presentará hoy a Trump los planes para una oleada de ataques "corta pero potente" contra Irán
El jefe del Comando Central del Ejército estadounidense, Brad Cooper, presentará este jueves a Donald Trump una serie de planes militares contra objetivos específicos de Irán por si el mandatario se decanta finalmente por reanudar los bombardeos, según informa el portal Axios.
For 2+weeks, U.S. forces have successfully enforced the blockade, cutting off economic trade going into and out of Iran. pic.twitter.com/enCwgN4moo— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2026
El CENTCOM ha elaborado un plan para una oleada de ataques "corta pero potente" que probablemente incluirá la infraestructura crítica de la República Islámica. Cooper compartirá también con Trump los detalles sobre una hipotética operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo que podría incluir fuerzas terrestres.
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La Administración Trump presiona para crear una coalición internacional para reabrir y garantizar la seguridad en Ormuz
La Administración Trump maniobra para involucrar a otros países y formar una coalición internacional que permita restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Según un documento interno del Departamento de Estado al que han tenido acceso The Wall Street Journal y Reuters, Marco Rubio ha aprobado, en colaboración con el Pentágono, la creación de un organismo bautizado como Constructo para la Libertad Marítima.
"El MFC constituye un primer paso crucial en el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Próximo. Este marco es esencial para garantizar la seguridad energética a largo plazo, proteger la infraestructura marítima crítica y mantener los derechos y libertades de navegación en las rutas marítimas vitales", se detalla en el cable.
La iniciativa liderada por el Departamento de Estado combinaría labores diplomáticas entre los países aliados y el sector naviero, mientras que el Pentágono, a través del cuartel general del Comando Central, coordinaría el tráfico marítimo en tiempo real y se comunicaría directamente con los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.
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